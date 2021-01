Gabetti lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Interessanti opportunità di lavoro in Gabetti, il Gruppo leader che opera nel mercato immobiliare italiano. Ecco le posizioni aperte e come potersi candidare

Nuove posizioni aperte con Gabetti. Il Gruppo leader nell’intermediazione immobiliare ricerca nuove figure professionali su tutto il territorio da inserire nel proprio team. Ecco le posizioni attualmente aperte e come potersi candidare ad esse in maniera facile e veloce.

Gabetti: profilo aziendale

La Gabetti Property Solutions è il leader nell’intermediazione immobiliare. Si tratta del primo fornitore di servizi integrativi all’interno del settore immobiliare nel nostro Paese, grazie a qualità come l’innovazione, la capacità, la credibilità e l’affidabilità. Il Gruppo è anche il più importante canale di affiliazione in Italia, che trasmette ai sui tanti affiliati metodi e valori per affrontare nel miglior modo possibile il mercato immobiliare italiano, sempre più dinamico.

Gabetti lavora ogni giorno per fornire le migliori soluzioni ai clienti ed agli operatori del mercato, il tutto grazie all’esperienza decennale e ben consolidata del Gruppo stesso. Azienda storica e radicata su tutto il territorio, che opera attraverso personale altamente qualificato sempre al servizio dei propri clienti. Nel corso di poco tempo il Gruppo è diventato un punto di riferimento all’interno del mercato immobiliare italiano, importante realtà per tutti coloro alla ricerca di soluzioni immobiliari di qualsiasi tipologia: dal semplice appartamento alla villetta, fino ad arrivare a locali commerciali. Gabetti conta una rete di più di 700 agenzie su tutto il territorio, in modo da essere in grado di offrire soluzioni su misura per tutti.

Cenni storici

Il Gruppo Gabetti ha una solida ed interessante storia di 65 anni nel settore immobiliare, che ha reso l’azienda una tra le più importanti in Italia. Tutto incominciò nel 1950 con la nascita a Torino della prima agenzia immobiliare, ad opera di Giovanni Gabetti, colui che è stato definito il precursore del moderno concetto di agenzia immobiliare. E’ tra gli anni ’50 ed ’80 che si procedette con la diversificazione del business aziendale, il tutto grazie all’introduzione di attività di finanziamento immobiliare, di interventi nel settore industriale rivolti al terziario, il notevole potenziamento dell’attività di ricerca condotta dall’Ufficio Studi.

Fu così che il Gruppo divenne una Holding con un modello unico rispetto a tutti gli altri competitors nel settore. Inoltre, altra importante data è il 2019, quando è nata la Gabetti Lab, società che si dedica allo sviluppo e conseguente gestione delle reti Gabetti Condominio e Gabetti Tec con veri e propri professionisti impegnati in progetti di riqualificazione di carattere sostenibile degli uffici.

Posizioni aperte

Da sempre l’azienda offre interessanti opportunità di lavoro ed occupazione, puntando sulla professionalità di ogni componente del team. Occasioni di crescita e di affermazione professionale, grazie al nome dell’azienda ben conosciuta ed affermata da anni sul territorio nazionale. Se sei alla ricerca di una nuova esperienza, se vuoi investire in maniera adeguata ed efficace il tuo tempo lavorando in campo immobiliare, per costruire un futuro solido, allora questo è il Gruppo che fa al caso tuo, dove ti verranno insegnati metodi e strategie per raggiungere sempre gli obiettivi prefissati. Vediamo le posizioni aperte a cui è possibile candidarsi.

Costumer Care

L’azienda è alla ricerca di una figura da inserire nella sede di Milano, per ricoprire la mansione di Costumer Care. I compiti che il candidato dovrà svolgere sono:

Ricercare potenziali clienti attraverso interviste telefoniche;

Gestire i contatti con attività di recall;

Il costante aggiornamento dei data base adoperati per la gestione di tutti i processi di acquisizione e vendita;

Fornire supporto per le attività di archiviazione di documenti in stretta collaborazione con la divisione commerciale.

Per rivestire questo ruolo, si richiedono i seguenti requisiti:

Il possesso di un diploma di scuola superiore o la laurea triennale;

Ottime competenze relazionali e di esposizione;

Ottima conoscenza del pacchetto Office, con particolare riferimento ad Excel;

Essere dotati di buona iniziativa, capacità organizzative, problem solving e buona predisposizione a lavorare in un team.

L’azienda è alla ricerca di candidati con una maturata esperienza nella gestione dei clienti e post-vendita, muniti di una marcata attitudine al contatto telefonico.

Consulenti Immobiliari settore commerciale ed industriale

Il Gruppo ricerca Consulenti con esperienza nella commercializzazione di immobili ad uso commerciale ed industriale, da inserire nella sede di Padova. I candidati che ambiscono al ruolo di Consulenti Immobiliari si occuperanno di:

Presidiare l’area a loro assegnata, in modo da ottenere le informazioni necessarie sulla disponibilità di immobili in vendita o locazione;

Effettuare periodici sopralluoghi ottenendo informazioni utili per effettuare analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario in riferimento alle varie operazioni immobiliari;

Analizzare tutta la documentazione tecnica, fiscale e legale per quanto riguarda i vari immobili;

Effettuare analisi di mercato per stimare il valore degli immobili;

Curare ed alimentare le relazioni con i clienti;

Collaborare con i vari settori e divisioni della Società stessa.

Requisiti richiesti:

Un’esperienza di almeno 3 anni nel settore;

Ottima conoscenza del mercato immobiliare;

L’iscrizione ex Ruolo Agenti Affari in Mediazione;

Dinamismo, standing relazionale, orientamento al risultato, capacità di lavorare all’interno di un team.

Previsto un contratto di consulenza composto da fisso più le provvigioni, la formazione ed un percorso di crescita professionale.

Consulenti Immobiliari junior

Santandrea Luxury Houses, ossia la divisione del Gruppo Gabetti, ricerca per la sede di Torino centro due consulenti immobiliari junior, da inserire all’interno di un ambiente molto dinamico e formativo. Il loro compito sarà essenzialmente quello di supportare i Consulenti Senior a svolgere le attività connesse alla commercializzazione degli immobili di lusso, attraverso:

La gestione dei processi di acquisizione e di vendita;

La creazione e la cura delle relazioni con i clienti, durante tutto il percorso di vendita;

Dare supporto nelle attività atte allo sviluppo del brand.

Requisiti richiesti:

Iscrizione ex Ruolo di Agente Immobiliare o in procinto di conseguire l’abilitazione;

Spiccate capacità di comunicazione e negoziazione;

Un ottimo standing relazionale;

Conoscenza della lingua inglese.

L’esperienza nel settore immobiliare è un titolo preferenziale. Si offre formazione interna, possibilità di crescita professionale ed affiancamento ad esperti del settore.

Luxury Real Estate Manager

Si ricerca per la sede di Firenze un responsabile con una solida esperienza nel settore della commercializzazione di immobili di lusso oltre che nella gestione di un team. Il candidato svolgerà i seguenti compiti:

La gestione delle attività atte alla commercializzazione di immobili di lusso;

Garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dalla Società;

Gestire un team composto da professionisti;

Realizzare opportunità di business;

Interazione con i responsabili delle altre sedi;

Promozione di tutti i servizi offerti dalla società

Requisiti richiesti:

Consolidata esperienza nel settore immobiliare;

Un forte orientamento al risultato;

Una spiccata capacità di negoziazione e comunicazione;

Ottimo standing relazionale;

L’iscrizione all’ex Ruolo di Agente Immobiliare

Conoscenza della lingua inglese.

L’azienda offre un qualificato servizio back office, formazione, contratto di collaborazione composto da fisso più provvigioni.

Altre posizioni aperte che segnaliamo:

Addetto Amministrativo Property

Stageur Patrigest

Real Estate Analyst

Real Estate Senior Valuer

Real Estate Advisor

Senior Valuer

Consulenti immobiliari-Santandrea Luxury Houses

Consulente immobiliare

Titolari di nuove agenzie

Amministratori di condominio

Opinioni

Raccogliamo e presentiamo alcune opinioni sul lavoro in Gabetti

“Ambiente di lavoro stimolante ed accogliente” Giulia F. attuale dipendente nel ruolo di segretaria dice: “l’ambiente di lavoro in Gabetti è a mio a avviso molto stimolante oltre che accogliente. Ci si sente parte di una grande e seconda famiglia, dove la voce di tutti è un valore per l’azienda. Il mio rapporto con i colleghi è ottimo. Ho avuto la fortuna di collaborare con professionisti sempre pronti a sostenermi ed aiutarmi in caso di difficoltà”.

“Lavoro interessante ed a contatto con tante persone” Alberto A. attuale dipendente nel ruolo di agente immobiliare: “il lavoro non è complicato e soprattutto ti offre la possibilità di conoscere molte persone. Ogni giorno imparo aspetti nuovi ed interessanti connessi al mio lavoro, ho imparato a gestire il mio tempo raggiungendo ottimi risultati. Si lavora sia da soli che in team, studiando tutti insieme nuove ottimali e funzionali strategie“.

“Buoni stipendi e provvigioni” Giuseppe T. ex dipendente nel ruolo di agente immobiliare dice: “ho lavorato per una grande azienda, dove sia lo stipendio che le provvigioni previste erano in linea con il carico di lavoro e con le responsabilità assegnate. Per me è stata una belle esperienza, che mi ha insegnato tanto”.

Come candidarsi

Le candidature vengono raccolte attraverso il portale web dell’azienda, grazie alla sezione completamente dedicata al recruiting. Una volta individuata la posizione aperta di interesse, è possibile candidarsi ad essa, caricando il CV online, in modo che questo sia inserito nella banca dati aziendale. Inoltre, è possibili inviare in qualsiasi momento autocandidature, per eventuali posizioni che si apriranno in futuro. L’azienda stessa si preoccuperà di analizzare i CV pervenuti e contattare i candidati ritenuti idonei a ricoprire determinati ruoli.