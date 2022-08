Generali Italia ricerca consulenti commerciali per le Agenzie di Empoli-Firenze e Prato, requisiti e come candidarsi

Generali Italia è attualmente alla ricerca di Consulenti Commerciali per le Agenzie di Empoli-Firenze e Prato. Ecco i requisiti e come candidarsi

Generali Italia, una delle compagnie assicurative più conosciute in Italia, è attualmente alla ricerca di Consulenti Commerciali da inserire nelle Agenzie di Empoli-Firenze e Prato. Di seguito tutte le informazioni sulle posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Generali Italia: profilo aziendale

Nata nel 1831, Generali è una delle maggiori compagnie assicurative presenti in Italia. Il Gruppo conta oltre 72 mila dipendenti e 61 milioni di clienti in tutto il mondo. A livello Nazionale, Generali Italia è leader del mercato assicurativo che offre soluzioni personalizzate agli oltre 10 milioni di clienti che hanno scelto di affidarsi a questo Gruppo assicurativo. Oltre ai propri clienti, Generali offre ai propri collaboratori delle solide basi per il proprio percorso puntando principalmente sulla formazione e la crescita professionale.

Agenzia Generali Italia di Empoli-Firenze: le ricerche in corso e come candidarsi

L’Agenzia Generali Italia di Empoli-Firenze conta circa 15 impiegati e 40 figure commerciali ed è attualmente alla ricerca di Consulenti Commerciali che si occuperanno principalmente di capire i fabbisogni dei clienti ed offrire loro la soluzione più ottimale; sviluppare una comunicazione pro attiva ed empatica nei confronti del cliente e lavorare per obiettivi personali e di team.

Requisiti richiesti

domicilio e/o residenza nel territorio Fiorentino o Empolese;

diploma di scuola Superiore e/o Laurea;

interesse per la vendita o l’ambito commerciale;

doti di organizzazione e dinamicità;

doti relazionali ed empatiche;

ambizione;

buona comunicazione e predisposizione al lavoro in team.

Alle risorse selezionate verrà offerto un Corso di formazione IVASS e iscrizione alla sezione E del RUI; strumenti digitali a supporto della professione; Team work ed affiancamento continuo; un ventaglio di prodotti in continua evoluzione; concrete opportunità di carriera meritocratica in una struttura in continuo sviluppo; retribuzione composta da contributo aziendale crescente + provvigioni + bonus, incentivi, premi di produzione.

I percorsi di carriera possibili sono due:

Manageriale : seguire le orme del trainer;

: seguire le orme del trainer; Imprenditoriale: gestire in autonomia la propria clientela.

Come candidarsi

Per candidarsi come Consulenti Commerciali Empoli-Firenze è sufficiente effettuare la rapida registrazione al portale Euspert inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

Agenzia Generali Italia di Prato: le ricerche in corso e come candidarsi

L’Agenzia Generali Italia di Prato conta circa 20 impiegati e 70 figure commerciali ed è attualmente alla ricerca di Consulenti Commerciali che si occuperanno principalmente di capire i fabbisogni dei clienti ed offrire loro la soluzione più ottimale; sviluppare una comunicazione pro attiva ed empatica nei confronti del cliente e lavorare per obiettivi personali e di team.

Requisiti richiesti

domicilio e/o residenza nel territorio Fiorentino o Empolese;

diploma di scuola Superiore e/o Laurea;

interesse per la vendita o l’ambito commerciale;

doti di organizzazione e dinamicità;

doti relazionali ed empatiche;

ambizione;

buona comunicazione e predisposizione al lavoro in team.

Alle risorse selezionate verrà offerto un Corso di formazione IVASS e iscrizione alla sezione E del RUI; strumenti digitali a supporto della professione; Team work ed affiancamento continuo; un ventaglio di prodotti in continua evoluzione; concrete opportunità di carriera meritocratica in una struttura in continuo sviluppo; retribuzione composta da contributo aziendale crescente + provvigioni + bonus, incentivi, premi di produzione.

I percorsi di carriera possibili sono due:

Manageriale : seguire le orme del trainer;

: seguire le orme del trainer; Imprenditoriale: gestire in autonomia la propria clientela.

Come candidarsi

Per candidarsi come Consulenti Commerciali Prato è sufficiente effettuare la rapida registrazione al portale Euspert inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.

