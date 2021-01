Granarolo lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Granarolo assume personale a tempo indeterminato e offre opportunità di stage per neolaureati / laureandi. Le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi nell’azienda italiana leader del settore lattiero caseario.

Quello dell’agroalimentare è uno dei settori industriali chiave del nostro Paese. Numerose sono le grandi aziende che vi operano tra le quali spicca appunto Granarolo, specializzata in prodotti lattiero caseari. L’azienda offre interessanti opportunità di lavoro a Bologna, dove ha sede, e nei vari stabilimenti produttivi, con assunzioni che sono prevalentemente con contratto a tempo indeterminato. Se sei un laureando o neolaureato, Granarolo ti offre l’opportunità di progetti di tesi di laurea o stage postlaurea in azienda. Andiamo quindi a conoscere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi, oltre a fornirti alcune informazioni su Granarolo.

Profilo aziendale di Granarolo

Nato nel 1957 da una piccola cooperativa situata alle porte di Bologna, il Gruppo Granarolo conta oggi oltre 600 allevatori distribuiti in 12 regioni, 14 stabilimenti in Italia, 8 all’estero e circa 2.800 dipendenti. L’azienda rappresenta la più importante filiera italiana del latte e si posiziona così tra i principali player dell’agroalimentare in Italia e all’estero. La filiera italiana si basa su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo è controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori produttori locali. Insieme a loro, il Gruppo Granarolo segue tutte le fasi di processo: dalla produzione della materia prima alla distribuzione del prodotto finito ai punti vendita, il tutto per garantire una produzione mirata, programmata e orientata alla qualità. Le tre principali aree di business sono: latte (32%), formaggi freschi e stagionati (42%), Snack, Yogurt e Babyfood (9%), altri prodotti (17%).

Lavorare in Granarolo, aree professionali di inserimento

Sono ben 8 le aree professionali in cui è possibile inserirsi. Le vediamo di seguito, con relativi funzioni/ruoli aziendali ricercati:

RISORSE UMANE : Amministrazione del Personale – Gestione, Organizzazione e Relazioni Interne – Selezione Sviluppo e Sistemi Retributivi – Comunicazione Interna

: Amministrazione del Personale – Gestione, Organizzazione e Relazioni Interne – Selezione Sviluppo e Sistemi Retributivi – Comunicazione Interna AMMINISTRAZIONE E FINANZA : Amministrazione Clienti – Amministrazione Contabilità Generale – Bilanci – Fiscale -Tesoreria – Finanza

: Amministrazione Clienti – Amministrazione Contabilità Generale – Bilanci – Fiscale -Tesoreria – Finanza PIANIFICAZIONE E CONTROLLO : Controller

: Controller LOGISTICA DISTRIBUTIVA : responsabili e addetti operanti nelle strutture distributive – demand planner – manufacturing planner

: responsabili e addetti operanti nelle strutture distributive – demand planner – manufacturing planner MANUFACTURING : Direttore di Stabilimento – Responsabile di Produzione – Capo reparto / Capo turno

: Direttore di Stabilimento – Responsabile di Produzione – Capo reparto / Capo turno R&S – QUALITÀ – SICUREZZA – AMBIENTE : Ricercatore con specifica responsabilità di categoria -Tecnico di laboratorio -Responsabile e addetti Assicurazione Qualità, Sicurezza e Ambiente

: Ricercatore con specifica responsabilità di categoria -Tecnico di laboratorio -Responsabile e addetti Assicurazione Qualità, Sicurezza e Ambiente ACQUISTI : buyer

: buyer VENDITE E MARKETING: field manager – area manager – key account e merchandiser – Group Product Manager – Brand Manager

Posizioni aperte

Ad oggi sono diverse le offerte di lavoro in Granarolo che prevedono assunzioni anche a tempo indeterminato in diverse aree. Ecco le figure ricercate:

Project Manager – Bologna : si cerca risorsa con esperienza di almeno 5 anni in ambito project management all’interno di contesti produttivi, con una Laurea in Ingegneria, preferibilmente Meccanica/Chimica/Elettronica, padronanza degli strumenti Office e ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

: si cerca risorsa con esperienza di almeno 5 anni in ambito project management all’interno di contesti produttivi, con una Laurea in Ingegneria, preferibilmente Meccanica/Chimica/Elettronica, padronanza degli strumenti Office e ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Responsabile Gestione Ambientale e Servizio Prevenzione e Protezione – Soliera (MO) . L’offerta è rivola a risorse in possesso dei seguenti requisiti: Laurea magistrale/specialistica, preferibilmente in Ingegneria Ambientale e del Territorio, Ingegneria della sicurezza, Chimica-Fisica; Almeno 3 anni di esperienza maturati nel ruolo di RSPP in aziende strutturate operanti preferibilmente in ambito alimentare; Abilitazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio del ruolo (moduli A, B, C e aggiornamenti).

. L’offerta è rivola a risorse in possesso dei seguenti requisiti: Laurea magistrale/specialistica, preferibilmente in Ingegneria Ambientale e del Territorio, Ingegneria della sicurezza, Chimica-Fisica; Almeno 3 anni di esperienza maturati nel ruolo di RSPP in aziende strutturate operanti preferibilmente in ambito alimentare; Abilitazioni richieste dalla normativa vigente per l’esercizio del ruolo (moduli A, B, C e aggiornamenti). Logistics Project Manager . Al candidato, inserito nella direzione Supply Chain a riporto del Responsabile Logistica, sarà affidata la responsabilità di alcuni progetti chiave in ambito Logistica di cui curerà la pianificazione, il coordinamento e l’implementazione, rispettando il budget e la tempistica ed operando in un contesto molto dinamico e dalle elevate aspettative. La risorsa ricercata deve aver maturato esperienza pluriennale in ambito logistico, laureati in ingegneria o economia, il conseguimento di un master in ambito logistica/supply chain costituirà titolo preferenziale; ottima e reale padronanza della lingua inglese, la conoscenza di una seconda lingua straniera è gradita. Il ruolo prevede come sede alternativamente l’HQs di Bologna o la struttura logistica nella provincia sud di Milano e comporta trasferte non limitate al territorio nazionale.

. Al candidato, inserito nella direzione Supply Chain a riporto del Responsabile Logistica, sarà affidata la responsabilità di alcuni progetti chiave in ambito Logistica di cui curerà la pianificazione, il coordinamento e l’implementazione, rispettando il budget e la tempistica ed operando in un contesto molto dinamico e dalle elevate aspettative. La risorsa ricercata deve aver maturato esperienza pluriennale in ambito logistico, laureati in ingegneria o economia, il conseguimento di un master in ambito logistica/supply chain costituirà titolo preferenziale; ottima e reale padronanza della lingua inglese, la conoscenza di una seconda lingua straniera è gradita. Il ruolo prevede come sede alternativamente l’HQs di Bologna o la struttura logistica nella provincia sud di Milano e comporta trasferte non limitate al territorio nazionale. HR Business Partner – Manufacturing : Il candidato, a riporto dell’HR Manager area Manufacturing e Responsabile Relazioni Industriali, avrà la responsabilità della gestione del personale degli stabilimenti lombardi del Gruppo, anche per quanto attiene le relazioni sindacali. Il candidato ideale è laureato in discipline giuridiche ed ha maturato un’esperienza pluriennale in ruolo analogo, preferibilmente in contesti industriali manifatturieri strutturati e complessi. Requisiti indispensabili sono la piena padronanza della normativa in materia di diritto del lavoro e degli strumenti dedicati e l’aver gestito evoluzioni organizzative e processi di ristrutturazione articolati. Infine, è richiesta ottima e reale padronanza della lingua inglese, la conoscenza di una seconda lingua straniera costituirà titolo preferenziale. Sede di Lavoro provincia di Milano ovvero provincia di Monza Brianza.

: Il candidato, a riporto dell’HR Manager area Manufacturing e Responsabile Relazioni Industriali, avrà la responsabilità della gestione del personale degli stabilimenti lombardi del Gruppo, anche per quanto attiene le relazioni sindacali. Il candidato ideale è laureato in discipline giuridiche ed ha maturato un’esperienza pluriennale in ruolo analogo, preferibilmente in contesti industriali manifatturieri strutturati e complessi. Requisiti indispensabili sono la piena padronanza della normativa in materia di diritto del lavoro e degli strumenti dedicati e l’aver gestito evoluzioni organizzative e processi di ristrutturazione articolati. Infine, è richiesta ottima e reale padronanza della lingua inglese, la conoscenza di una seconda lingua straniera costituirà titolo preferenziale. Sede di Lavoro provincia di Milano ovvero provincia di Monza Brianza. Distribution/Manufacturing Planner – Bologna . Il candidato/a opererà nell’ambito della Direzione Supply Chain all’interno della funzione di Manufacturing Planning, supportando il Responsabile di categoria. Si ricercano risorse che abbiano maturato anche una breve esperienza in ruolo analogo, preferibilmente all’interno di contesti industriali di dimensioni medio/grandi caratterizzate da cicli produttivi continui; che siano in possesso di una Laurea in Ingegneria Gestionale, Statistica o equivalente; Ottima padronanza di MS Excel. Requisito preferenziale: conoscenza di SAP e SAP Business Object.

. Il candidato/a opererà nell’ambito della Direzione Supply Chain all’interno della funzione di Manufacturing Planning, supportando il Responsabile di categoria. Si ricercano risorse che abbiano maturato anche una breve esperienza in ruolo analogo, preferibilmente all’interno di contesti industriali di dimensioni medio/grandi caratterizzate da cicli produttivi continui; che siano in possesso di una Laurea in Ingegneria Gestionale, Statistica o equivalente; Ottima padronanza di MS Excel. Requisito preferenziale: conoscenza di SAP e SAP Business Object. HR Business Partner – Bologna . Il/la candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza in ruolo analogo presso aziende multinazionali e dalla struttura articolata, ha conseguito una laurea specialistica in ambito umanistico (preferibilmente Psicologia del Lavoro) o economico e possiede una reale padronanza della lingua inglese (è gradita la conoscenza di un’ulteriore lingua, preferibilmente spagnolo).

. Il/la candidato/a ideale ha maturato una significativa esperienza in ruolo analogo presso aziende multinazionali e dalla struttura articolata, ha conseguito una laurea specialistica in ambito umanistico (preferibilmente Psicologia del Lavoro) o economico e possiede una reale padronanza della lingua inglese (è gradita la conoscenza di un’ulteriore lingua, preferibilmente spagnolo). National Key Account GDO – Bologna . La risorsa verrà inserita all’interno della struttura commerciale di presidio dei clienti nazionali e, riportando al Group National Key Account GDO, avrà la responsabilità degli obiettivi di performance delle insegne nazionali assegnate per le categorie di competenza. I requisiti richiesti sono: Laurea in Economia; aver maturato una significativa esperienza di almeno 3 anni in un ruolo analogo presso aziende complesse operanti nel largo consumo alimentare. La buona dimestichezza con gli applicativi Office, in particolare il programma Excel, nonché la conoscenza della lingua inglese, completano il profilo.

. La risorsa verrà inserita all’interno della struttura commerciale di presidio dei clienti nazionali e, riportando al Group National Key Account GDO, avrà la responsabilità degli obiettivi di performance delle insegne nazionali assegnate per le categorie di competenza. I requisiti richiesti sono: Laurea in Economia; aver maturato una significativa esperienza di almeno 3 anni in un ruolo analogo presso aziende complesse operanti nel largo consumo alimentare. La buona dimestichezza con gli applicativi Office, in particolare il programma Excel, nonché la conoscenza della lingua inglese, completano il profilo. Buyer (estero) – Bologna . La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Acquisti e gestirà gli acquisti per le filiali estere del Gruppo e presso fornitori internazionali. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 6 anni maturata in ambito acquisti/progetti di consulenza Acquisti/Supply Chain; laurea in discipline ingegneristiche o economiche; provenienza da società di consulenza direzionale o da aziende manifatturiere di medio-grandi dimensioni; ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.

. La risorsa verrà inserita all’interno della Direzione Acquisti e gestirà gli acquisti per le filiali estere del Gruppo e presso fornitori internazionali. Requisiti richiesti: esperienza di almeno 6 anni maturata in ambito acquisti/progetti di consulenza Acquisti/Supply Chain; laurea in discipline ingegneristiche o economiche; provenienza da società di consulenza direzionale o da aziende manifatturiere di medio-grandi dimensioni; ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta. Regional Key Account Lazio – Anzio (RM). Questa figura professionale, inserita all’interno del team operante in Lazio, sarà responsabile del conseguimento degli obiettivi di vendita della zona di competenza, da conseguire attraverso attività focalizzate sui clienti della DO (Centri Distributivi e punti vendita). Requisiti: Laurea in discipline economiche; consolidata esperienza in un ruolo analogo, presso aziende complesse operanti nel largo consumo e presenti nel canale GDO, preferibilmente nel settore alimentare.

Opportunità di stage e tirocini

Granarolo giudica prioritario riuscire ad attrarre giovani brillanti che siano in grado di contribuire al successo dell’azienda. Vengono infatti costantemente valutati neolaureati e laureandi da inserire in progetti di tesi di laurea o stage postlaurea. Al momento è attiva la ricerca per:

Tirocinio Curricolare HR: si ricerca una/un brillante neolaureata/o, che sia in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale in Economia, Psicologia del Lavoro o equipollenti, da inserire in un percorso di tirocinio curricolare all’interno della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, area HR Corporate. Costituirà titolo preferenziale l’aver frequentato un Master Specialistico in ambito Risorse Umane.

Puoi anche inviare una candidatura spontanea per tirocini in altre aree aziendali, l’azienda valuterà il tuo CV per progetti futuri.

Opinioni sul lavoro in Granarolo

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Granarolo:

“Ambiente lavorativo stimolante e sereno”. Queste le parole di Sergio D., attuale dipendente in ambito Marketing, che ci dice: “Lavoro in azienda da quasi 5 anni. Dopo altre esperienze in aziende del settore ho trovato stabilità in Granarolo, un buono stipendio e un ambiente di lavoro sereno. Molti sono i progetti in essere, sempre nuovi e stimolanti dal punto di vista professionale”.

“Esperienza formativa e contratto stabile”. Così parla Carlo L., Ingegnere Gestionale neo assunto, ci racconta come si è inserito in azienda: “Ho svolto un tirocinio in azienda e ho sviluppato così la mia tesi di laurea. Dopo questa esperienza, Granarolo mi ha offerto l’opportunità di inserirmi stabilmente e continuare a sviluppare il progetto che avevo seguito. Il tirocinio è stato formativo e sono contento di proseguire in questo settore”.

“Buona azienda e buono stipendio”. Queste, invece, le parole di Francesco G., ex operaio in uno degli stabilimenti Granarolo per sostituzione personale: “Ho lavorato in azienda per 4 mesi, mi sono trovato bene sia con colleghi che superiori. Avevo già esperienza nel settore e, anche se lavoratore temporaneo, mi hanno trattato davvero bene e non mi hanno fatto mancare supporto nel lavoro da svolgere. Stipendio buono, sopra la media per il ruolo svolto”.

Come candidarsi in Granarolo

Puoi consultare tutte le posizioni aperte nel Gruppo Granarolo alla pagina web aziendale dedicata “Lavorare in Granarolo”. Per candidarti, è sufficiente compilare un form online, dove inserire informazioni sulle competenze linguistiche, informatiche, il titolo di studio e l’ultima esperienza lavorativa. Infine, puoi allegare il tuo curriculum vitae e la lettera di presentazione mirata.