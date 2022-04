I settori e le città con più richieste di lavoro

Vediamo dove e quali sono i settori che hanno avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale e nei quali conviene iniziare la ricerca del lavoro.





Negli ultimi due anni, oltre ad essere cambiate per molti le modalità lavorative, sono cambiate anche le tipologie di professioni maggiormente ricercate nel mercato del lavoro. Inoltre, la richiesta lavorativa, da sempre localizzata nelle grandi città, si è assestata maggiormente a: Milano, Torino, Roma, Bergamo e Bologna.

Offerte di lavoro: le città e i settori con più richieste

Le richieste di mercato sono aumentate riguardo determinati settori, ma il divario tra il Nord e il Sud della Penisola è rimasto accentuato; molti i giovani hanno deciso di lavorare e/o studiare in una città del Nord. Vediamo quindi dove e quali sono i settori che hanno avuto negli ultimi anni una crescita esponenziale e nei quali conviene iniziare la ricerca del lavoro.

Bologna

La città con la più alta probabilità di trovare lavoro è proprio questa. Grazie all’apertura della sede Amazon a Piacenza, le offerte di lavoro nel settore delle grandi catene è incrementato. Inoltre, Bologna è nota per avere gli stipendi più elevati in Italia per essere sede di rinomate aziende, specialmente del settore metalmeccanico, che offrono ai propri dipendenti benefit, piani di carriera, possibilità di crescita professionale e formazione. Insomma, se cerchi un ambiente lavorativo volto a una reale crescita professionale, Bologna potrebbe fare per te.

Torino

Luogo di emigrazione per eccellenza, grazie alle sue industrie nel campo automobilistico, offre moltissime opportunità lavorative. Il settore automotive non l’unico in crescita; in questa città il campo delle start-up ha dato vita ad un vero e proprio hub, si stima che solo nel 2021 si siano stabilite qui circa 780 start-up innovative, dal campo medico, passando per quello dell’intelligenza artificiale, fino ad arrivare all’istruzione. Se questa città ti risulta particolarmente interessante, scopri le offerte di lavoro a Torino.

Bergamo

Ecco in classifica la città di Bergamo, con una richiesta di lavoro in costante crescita nell’ambito dell’industria manifatturiera. In generale, il settore industriale offre numerose possibilità d’impiego e per candidarsi in questo campo non è nemmeno richiesto il conseguimento di un titolo di Laurea. Tra i ruoli ricercati ce ne sono anche di più specifici, come: addetto alla manutenzione di mezzi industriali, tecnico specializzato e impiegato.

Milano

Famosa in tutto il mondo per le sue possibilità professionali, si contraddistingue per il più alto numero di offerte di lavoro in Italia. Le professioni più ricercate in questo luogo multiculturale e vivace sono legate all’industria digitale e tecnologica: sviluppatori IPhone, web designer, social media manager, data scientist, UX designer (il designer di esperienze web, si occupa di migliorare le condizioni di navigazione del cliente sul web) e E-commerce specialist. In generaleMilano propone offerte lavorative in moltissimi settori, dai più innovativi a quelli più tradizionali.

Roma

Il settore da sempre in crescita nel cuore della penisola è sicuramente quello del turismo, ma in questi due anni di stop ne sono cresciuti anche altri: universitario, pubblico (il consiglio è quello di non perdere mai di vista i concorsi pubblici) ed infine quello cinematografico. In quest’ultimo, le figure più richieste sono quelle di sceneggiatore, assistente di produzione e video editor.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro