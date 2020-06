“Il potere dell’energia Personale”. Al via i webinar di Confapi dedicati alle imprenditrici

Arrivano i quattro seminari gratuiti per sostenere la ripartenza imprenditoriale organizzati da Confapi. Il primo appuntamento di oggi: "Il potere di essere donna" di Alessia Costarelli

La Confapi di Latina avvia oggi 25 giugno 2020 un ciclo di quattro seminari completamente gratuiti rivolti alle imprenditrici. “Il potere dell’energia personale” è il titolo dell’evento-progetto contenuto nel programma “Sos Imprese” realizzato e promosso dall’associazione Confapi. Guardare al futuro con ottimismo, riscoprendo passioni e nuove idee, rileggendo in chiave positiva la sfida che il Coronavirus ci ha lasciato. Ecco di cosa si tratta e come prendere parte agli incontri.

Oggi il primo appuntamento con Alessia Costarelli di ACKdesign

Parte oggi il ciclo composto da 4 seminari gratuiti, rivolti alle imprenditrici che vogliono ripartire positivamente dopo il periodo di lockdown.

Il primo seminario è “Il potere dell’essere donna” che vedrà Alessia Costarelli, Ceo e Founder della società ACKSdesign e la coach Barbara Lattanzi. ACKSdesign è una innovativa Startup la quale crea dei veri e propri percorsi in cui poter prendere coscienza delle proprie capacità e, allo stesso tempo, sentirsi liberi di far emergere le proprie idee e la propria creatività. Il tutto incentrato sui pilastri della motivazione dei dipendenti in azienda.

“Il potere dell’energia personale” è il titolo del progetto contenuto nel programma “Sos Imprese”promosso appunto da Confapi, la Confederazione italiana della piccola e media industria privata. Si tratta di un’associazione di categoria sorta nel 1947 in rappresentanza dei diritti ed interessi della piccola e media impresa italiana. Arrivano così quattro interessanti seminari che puntano a ripartire in una visione positiva, ottimista, fatta di nuove idee e sfide a cui dover guardare con dinamicità. Un progetto che vuole dare alla imprenditrici la concreta occasione di ripartire senza dimenticare le proprie passioni, scoprendo nuovi talenti, cercando un equilibrio nella nuova realtà lasciata dal Coronavirus, in maniera tale da trasferire questa positività nel business di ogni giorno. Diventa molto importante lavorare sul benessere aziendale oltre che sui risultati in termini di affari.

Gli obiettivi dei seminari Confapi

Il presidente Confapi Latina, Michele Volpe si ritiene molto felice e soddisfatto di questo progetto in rosa. Quello di cui il mondo imprenditoriale ha bisogno sono stimoli positivi, idee, passione e capacità di guardare al futuro in chiave ottimista. “I numeri riscontrati con le nostre videoconferenze durante il periodo del lockdown ci hanno incoraggiato a proseguire sulla strada della formazione” dice Volpe. Durante tutto il percorso le imprenditrici che decideranno di partecipare, saranno costantemente seguite da esperti e coach che metteranno a disposizione le proprie competenze, conoscenze ed esperienze, per sostenere le imprenditrici nel duro percorso di ripartenza. I quattro seminari saranno effettuati sulla piattaforma Zoom, ed avranno ognuno la durata di 60 minuti, dalle ore 13.00 alle ore 14.00. La scelta di svolgere gli incontri durante la pausa pranzo è strategica, consentendo così la partecipazione di molti professionisti, senza grossi problemi connessi ad altri impegni.

Il calendario dei seminari

Come accennato nelle righe precedenti, il ciclo di seminari parte oggi 25 giugno 2020 alle ore 13.00. Ecco il calendario completo dei vari incontri:

25 giugno 2020 : “Il potere dell’essere donna” ad opera di Alessia Costarelli, Ceo e Founder della società ACKSdesign e la coach Barbara Lattanzi.

: “Il potere dell’essere donna” ad opera di Alessia Costarelli, Ceo e Founder della società ACKSdesign e la coach Barbara Lattanzi. 9 luglio 2020 : “I 7 fattori per ricaricare e gestire la propria energia personale” con Vito Marzulli e Letizia Carbonetti coach della società Mentally Fit;

: “I 7 fattori per ricaricare e gestire la propria energia personale” con Vito Marzulli e Letizia Carbonetti coach della società Mentally Fit; 13 luglio 2020 : con Maria Teresa Arcidiaco executive coach di Noble Goal Accademy che discuterà sul tema dell’Intelligenza emotiva;

: con Maria Teresa Arcidiaco executive coach di Noble Goal Accademy che discuterà sul tema dell’Intelligenza emotiva; 16 luglio 2020: “Leadership al Femminile” con Loredana Massimi, trainer e coach della società Ingenio Consulting.

Appuntamenti da non perdere in cui si discuteranno tanti ed interessanti argomenti connessi al business e non solo. Un valido spunto e stimolo per ripartire in maniera efficace e senza timori.

L’importanza si sostenere le imprenditrici

Il ciclo di seminari promossi da Confapi ha lo scopo primario, come sostiene Clarita Pucci, presidente ad interim del Gruppo Territoriale Donne Imprenditrici Confapi Apid Latina, di sostenere ed aiutare le imprenditrici in questo particolare e delicato periodo storico che stiamo vivendo. Il confronto è il mezzo migliore per l’individuazione di nuove visioni imprenditoriali vincenti, facendo rete e garantendo collegamenti tra realtà differenti con lo scopo di crescere e fare meglio. La ripartenza dopo il lockdown è sicuramente particolarmente delicata e con qualche problema, tuttavia non bisogna mai perdere la speranza e la forza di guardare avanti. Come si suol dire, dopo ogni salita c’è una discesa. Per ulteriori informazioni e per prenotarsi ai seminari gratuiti, è possibile telefonare la Confapi al numero: 0687690626 oppure mandare una mail all’indirizzo: info@confapilatina.it