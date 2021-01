Italiaonline lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Italiaonline ricerca laureati o diplomati in ambito scientifico da inserire nel proprio staff. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Ti piacerebbe lavorare all’interno della più grande internet company italiana? Italiaonline, gruppo digitale leader in Italia, ricerca personale principalmente laureato in ambito scientifico da inserire nel proprio staff. Non mancano ricerche per agenti che si occupino dello sviluppo commerciale e del supporto ai clienti. Andiamo a conoscere meglio l’azienda e le offerte di lavoro Italiaonline attualmente disponibili.

Profilo aziendale di Italiaonline

Italiaonline è il gruppo digitale leader in Italia che offre soluzioni di comunicazione online che spaziano dall’advertising, al web design, al web marketing per migliaia di imprese italiane. In particolare, l’azienda ruota attorno alle seguenti attività:

Portali e mail : sono tra i portali più visitati e gli account di posta elettronica più usati dagli italiani, ovvero Libero e Virgilio.

: sono tra i portali più visitati e gli account di posta elettronica più usati dagli italiani, ovvero Libero e Virgilio. Directory e utility : con Pagine Gialle, Pagine Bianche, Tuttocittà, 89.24.24 e 12.40 fornisce servizi quotidiani a cittadini e aziende.

: con Pagine Gialle, Pagine Bianche, Tuttocittà, 89.24.24 e 12.40 fornisce servizi quotidiani a cittadini e aziende. Digital Advertising : è la concessionaria di pubblicità online con l’audience più numerosa d’Italia, per garantire ai clienti una visibilità sul web mai vista prima.

: è la concessionaria di pubblicità online con l’audience più numerosa d’Italia, per garantire ai clienti una visibilità sul web mai vista prima. Media agency: la più estesa rete italiana di consulenti digitali dedicati alle imprese (oltre 900 agenti su tutto il territorio).

Inoltre, opera con i seguenti Brand: Libero,Virgilio, Supereva, DiLei, QuiFinanza, SiViaggia, Buonissimo, PagineGialle, PagineBianche, Tuttocittà.

Posizioni aperte

Queste le posizioni aperte ad oggi in Italiaonline:

Digital sales account – Tutta Italia

Italiaonline ricerca agenti in tutta Italia, che siano intraprendenti e dotati di spirito imprenditoriale, in possesso di diploma o laurea e automuniti. L’azienda offre:

inserimento contrattuale come agente di commercio monomandatario/procacciatore d’affari (partita iva necessaria),

(partita iva necessaria), portafoglio clienti per attività di sviluppo, strumenti per l’acquisizione di prospect e un’ampia offerta prodotti di brand di prestigio (Virgilio, PagineGialle/Bianche.it, Facebook, Sky, Google),

formazione digitale 4.0 e provvigioni tra le più alte del mercato e premi connessi al raggiungimento di target.

Requisiti richiesti:

Forte orientamento al risultato

Dinamismo e buona conoscenza del territorio

Flessibilità e ottime doti organizzative

Empatia e capacità di relazionarsi in maniera efficace

Buone conoscenze di Digital Marketing

Approccio imprenditoriale

Buona conoscenza dei canali web per “fare network”

Laurea o Diploma

Automunito

Media Consultant – Pavia, Como, Brescia, Bologna, Firenze e Trento

Questa risorsa concorre al miglioramento dell’azione commerciale della rete di vendita attraverso:

Il supporto nella preparazione delle trattative (analisi del cliente e del mercato);

l’affiancamento dell’agente nella fase di contatto con il cliente;

la formazione continua delle risorse commerciali su conoscenze tecniche e di prodotto;

Requisiti richiesti:

Certificazioni Google Ads;

Realizzazione campagne Google Ads (search – display – remarketing – video – shopping);

Social Advertising;

Social Media Management;

Influencer Marketing;

Esperienza di almeno 2 anni nel settore internet, web agency e agenzie di comunicazione ed esperienza nella gestione di piani di marketing evoluti;

Approfondite competenze/conoscenze di web marketing: progettazione siti, formattazione pagine SEO, meccanismi e-commerce, analisi ROI e web analytics;

Buone capacità relazionali e spiccate competenze commerciali e precedenti esperienze nella gestione di aule commerciali e tecniche;

Titoli di studio preferenziali: Laurea in Informatica, Scienze della Comunicazione, Marketing, Web Marketing.

Client manager Senior – Napoli, Como, Torino

Si ricercano laureati in discipline scientifiche (Informatica, Comunicazione & Design, Matematica, Fisica) o formazione equivalente, per supportare attivamente tutte le aziende nel loro percorso di digitalizzazione.

Requisiti richiesti:

Grafica specializzata in ottica di consultazione responsive;

Progettazione delle interfacce Web e sviluppo Wireframe;

Competenze CMS JOOMLA, WorldPress, Drupal;

Conoscenza delle logiche seo aggiornate;

Capacità di scrittura testi SEO;

HTML;

Fogli di stile (CSS);

JQuery;

Competenze editing/impaginazione web (es. Dreamweaver);

Conoscenza dei principali criteri di ottimizzazione UX multipiattaforma;

Architettura delle informazioni;

Conoscenza strumenti grafici (preferenziali Adobe Photoshop e GIMP);

Buona conoscenza di SEO/SEM;

Esperienza di almeno 2/3 anni nell’utilizzo di: HTML, CSS, JAVASCRIPT;

Buona capacità di ascolto e dialogo;

Propensione al problem solving;

Propensione al lavoro di gruppo.

Altre posizioni aperte

Di seguito altre figure professionali ricercate:

Billing Senior Analyst – Milano;

Programmatore Java Junior – Milano;

Sales Team leader – Ancona e Perugia;

Digital Marketing Specialist – Firenze.

Lavoro in Italiaonline recensioni

Abbiamo raccolto una serie di testimonianze di dipendenti di Italiaonline operanti in vari ambiti aziendali per avere testimonianze concrete su cosa significa lavorare in azienda:

“Ambiente stimolante e attento al cliente”. Carlo B, dipendente in ambito Comunicazione e Marketing, parla di una “realtà stimolante che lavora con un modello improntato sulla Customer Exprience, estremamente interessante e che condivido. Per questo, mi sono trovato a mio agio sin dall’inizio”.

Francesco L., dipendente in ambito Vendite, lo descrive invece come un “ambiente di lavoro professionalizzante”. E aggiunge: “da quando sono entrato in azienda ho potuto piano piano conoscere i vari reparti, tra i quali c’è molta comunicazione, e arrivare a conoscere l’azienda a 360 gradi. Essendo un ambito in continua evoluzione, è necessario adattarsi velocemente. Per questo, la formazione è garantita e molto professionalizzante. Imparo sempre cose nuove e credo sia molto innovativa come proposta”.

“Azienda innovativa e in continua crescita”. Gabriella C., impiegata in ambito IT, ci parla di una “azienda che offre sempre soluzioni molto innovative e all’avanguardia ai propri clienti. Inoltre, fornisce loro assistenza continua, puntando molto sulla soddisfazione. Il team che coordino è molto focalizzato su questo obiettivo. Si lavora così molto bene, con obiettivi mirati e precisi”.

Italiaonline lavora con noi, come candidarsi

Trovi tutte le offerte di lavoro Italiaonline alla pagina aziendale Italiaonline lavora con Noi. Candidarti ad uno degli annunci disponibili è molto semplice! Sarà sufficiente cliccare sulla posizione di proprio interesse e compilare le varie sezioni del modulo.