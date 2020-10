Lavazza lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Lavazza il Gruppo leader nella produzione di caffè. Le attuali posizioni aperte e come candidarsi

Ci sono importanti opportunità di lavoro con Lavazza, il Gruppo tra i maggiori produttori di caffè al mondo. Occasioni professionali per giovani con o senza esperienza, da formare ed inserire nel settore. Possibilità di carriera e di crescita in una delle realtà professionali più conosciute al mondo. Ecco le attuali posizioni aperte e come potersi candidare alle offerte di lavoro.

Opportunità di lavoro con Lavazza

Lavazza è uno dei più conosciuti ed affermati Gruppi produttori di caffè. La sua sede principale è situata in Piemonte, a Torino con tre differenti stabilimenti produttivi dislocati sul territorio nazionale e più di 50 Training Center nel mondo. Si tratta di una realtà internazionale, in quanto opera in ben 90 Paesi impiegando più di 3 mila collaboratori in tutto il mondo. Periodicamente Lavazza avvia campagne recruiting, alla ricerca di nuovo personale da inserire nell’organico, con possibilità di lavoro sia in Italia che all’estero. Offerte di lavoro che solitamente si rivolgono sia a diplomati che a laureati, con o senza esperienza. Infatti, il Gruppo investe molto nella formazione dei nuovi assunti, così da offrirgli tutti gli strumenti e le conoscenze per poter lavorare al meglio.

Cosa vuol dire lavorare in Lavazza

Lavorare in Lavazza significa entrare a far parte di una tra le realtà professionali più affermate nel settore della produzione del caffè. L’ambiente di lavoro è caratterizzato da un clima di fiducia, di continuo dialogo tra i vari dipendenti e dirigenti. La condivisione dei valori aziendali quali collaborazione, cooperazione, rispetto, attenzione per i prodotti ed i clienti, conferiscono al Gruppo la forza e la fama di cui oggi gode sia a livello nazionale che internazionale. Viene data particolare attenzione alle Risorse Umane, puntando ad uno spirito di collaborazione, trasparenza, integrità, continua valorizzazione degli sforzi e del lavoro svolto da tutti i dipendenti. Un ambiente meritocratico che offre concrete opportunità di carriera e di crescita sia personale che professionale. Spazio anche ai giovani senza esperienza, in quanto verranno formati all’interno dell’azienda stessa.

Posizioni aperte

Periodicamente il Gruppo Lavazza seleziona nuovo personale da inserire nel proprio team di lavoro, con diverse offerte a cui potersi candidare. Attualmente ci sono interessanti opportunità professionali da non lasciarsi scappare, sia per diplomati che per laureati. L’esperienza pregressa nel settore non sempre è richiesta. Tra le posizioni aperte con sede di lavoro nella città di Torino troviamo:

Lavazza HQ Internship

Food Technologies Specialist

E-Commerce and Performance Specialist

Digital Platform Manager

Italy FS Commercial Planning Manager

Si ricerca personale anche in altri luoghi d’Italia e presso le sedi estere:

CRM Specialist – NIMS S.p.A. a Padova;

Planning & Logistics Manager a Gattinara (Vercelli);

Head of Controlling Gemania e Austria a Francoforte;

Trade Marketing Manager, Francoforte.

Queste sono le principali figure professionali ricercate.

Come candidarsi alle offerte di lavoro Lavazza

Sul sito ufficiale del Gruppo Lavazza, nella sezione “Lavora con Noi”, periodicamente sono pubblicate le offerte di lavoro a seconda delle esigenze dell’azienda. Gli interessati ad intraprendere un’esperienza lavorativa con Lavazza, possono consultare le posizioni aperte, con i requisiti richiesti e candidarsi alle offerte professionali. Attraverso l’apposita piattaforma online è possibile consultare in qualsiasi momento le offerte di lavoro ed inserire il proprio Curriculum, rispondendo online a tutti gli annunci di proprio interesse. Per fare tutto questo bisogna registrarsi gratuitamente al portale, creando un proprio account da poter aggiornare in qualsiasi momento.

Questo strumento è utile anche per candidarsi alle future opportunità lavorative offerte dal Gruppo. Ed ancora, c’è anche la possibilità di inviare autocandidature. Il consiglio resta sempre lo stesso, ossia quello di rimanere aggiornati e visitare spesso il sito ufficiale del Gruppo, in maniera da potersi candidare tempestivamente alle offerte di lavoro di proprio interesse. Bisogna sempre avere il coraggio di investire nel proprio futuro.