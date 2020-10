Lavorare in ION Group: l’azienda FinTech leader sul mercato

Presentiamo una delle aziende che ha partecipato al TECH JOBS fair di Pisa del 10 ottobre 2020, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Fondata nel 1999, la ION è un’azienda FinTech leader sul mercato che fornisce software e servizi di consulenza all’avanguardia a clienti in tutto il mondo. Conosciamo l’azienda più da vicino anche per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è ION Group

Con decenni di esperienza nel settore, ION si è concentrata sulla costruzione di partnership a lungo termine con i propri clienti in modo da poter contribuire a trasformare la loro attività attraverso l’innovazione continua. La mission di ION è l’automazione attraverso l’innovazione semplificando processi complessi, digitalizzando le aziende e creando per loro un vantaggio competitivo. I clienti di questa azienda sono principalmente grandi istituzioni finanziarie, banche centrali e multinazionali. Con un team globale e dinamico e uffici in tutto il mondo, ION offre un’esperienza senza precedenti per coloro che condividono la loro passione per la crescita e l’evoluzione tecnologica.

ION Group è stata presente al TECH JOBS fair 2020 di Pisa di sabato 10 ottobre.

Posizioni aperte in ION

Di seguito vi indichiamo le opportunità di lavoro in ION Group

Leadership Development Program di ION

Per coloro che desiderano costruire una carriera a lungo termine, ION ha creato il Leadership Development Program dove i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte alle attività di ION, supportati e incoraggiati dallo staff senior. In questo programma si avrà la possibilità di:

unirsi a ION nell’innovazione del settore

collaborare con clienti di tutto il mondo

lavorare a fianco di persone talentuose provenienti da diversi contesti

seguire parte del programma presso gli uffici di ION sparsi in tutto il mondo

Il programma, che dura 3 anni, prevede un programma introduttivo di 2 mesi, durante i quali verrà presentata l’azienda, i prodotti e le tecnologie utilizzate. Successivamente si procederà attraverso 2-3 job rotations nei vari team di sviluppo di ION, lavorando direttamente sui prodotti e seguendo l’intero ciclo di vita dello sviluppo.

Il Leadership Development Program fornirà una conoscenza approfondita del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto e della tecnologia finanziaria. Cosa si imparerà durante questo percorso:

progettare soluzioni efficaci ai problemi aziendali dei clienti.

gestire lo sviluppo del prodotto dall’inizio alla fine.

lavorare all’interno dell’ecosistema aziendale e tecnologico ION.

Al termine del programma, si potrà iniziare a costruire una carriera a lungo termine in ION.

I requisiti per poter prendere parte a questo programma sono:

Laurea o master in una disciplina scientifica.

avere voti superiori alla media.

aver conseguito la laurea negli ultimi 3 anni, oppure essere ancora in fase di conseguimento della laurea

avere una certa capacità di programmazione in linguaggi come Java, C #, C ++ o JavaScript.

avere un buon livello di inglese scritto e parlato.

essere disponibile a lavorare a tempo pieno da gennaio 2021.

essere disposto a viaggiare.

Il Leadership Development Program avrà inizio a gennaio 2021 con sede a Pisa.

Il LDP esiste a Pisa in ION dal 2018. Ecco una suddivisione delle persone assunte per categoria di studi ed inseriti nel programma LDP.

Le rotations sono per lo più locali con possibilità (secondo opportunità) di viaggiare all’estero. Uno degli obiettivi del LDP è allargare gli orizzonti dei nuovi entrati e farli connettere con il resto dell’azienda. Per farlo ogni volta che c’è un’occasione l’azienda cerca di farli viaggiare.

La re-location all’estero invece è un percorso riservato a coloro che, meritevoli, intendano andare a ricoprire ruoli tipicamente più client facing (product management, client services). Ad oggi di tutte le persone inserite con il LDP circa il 10% è in lista per un percorso di re-location all’estero.

Stage – Software Solutions Design

Si ricercano sviluppatori in erba e promettenti ingegneri interessati a progettare software per la risoluzione di difficili problematiche che riguardano il FinTech. Gli stagisti selezionati avranno la possibilità di lavorare su progetti reali, anche a riguardo di aspettative e scadenze, insieme ai membri del team ION. Questo stage offre sviluppo professionale, formazione pratica e opportunità di networking con i colleghi.

Luogo dello Stage: Pisa

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina ION su Euspert e seguire la procedura di candidatura.