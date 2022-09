Lavorare in ION Group: l’azienda FinTech leader sul mercato al TECH JOBS Fair RWE 2022

Presentiamo una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS Fair RWE 2022, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Fondata nel 1999, la ION è un’azienda FinTech leader sul mercato che fornisce software e servizi di consulenza all’avanguardia a clienti in tutto il mondo. Conosciamo l’azienda più da vicino anche per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è ION Group

Con decenni di esperienza nel settore, ION si è concentrata sulla costruzione di partnership a lungo termine con i propri clienti in modo da poter contribuire a trasformare la loro attività attraverso l’innovazione continua. La mission di ION è l’automazione attraverso l’innovazione semplificando processi complessi, digitalizzando le aziende e creando per loro un vantaggio competitivo. I clienti di questa azienda sono principalmente grandi istituzioni finanziarie, banche centrali e multinazionali. Con un team globale e dinamico e uffici in tutto il mondo, ION offre un’esperienza senza precedenti per coloro che condividono la loro passione per la crescita e l’evoluzione tecnologica.

Posizioni aperte in ION

Di seguito vi indichiamo alcune delle opportunità di lavoro in ION Group.

Sviluppatore .NET

ION Group ricerca sviluppatore .NET da inserire nel proprio team in modalità di lavoro ibrido.

Requisiti minimi:

Linguaggio di programmazione C#. C/C++ è un valore aggiunto.

.NET, .NET Core Framework e WPF

Sistema operativo Windows e sviluppo tramite API Win32

Architetture multi-threading e orientate ai servizi.

Ambiente di sviluppo Microsoft (Visual Studio).

Programmazione orientata agli oggetti, OODP.

Framework Agile (Scrum, Kanban).

Sistemi di controllo del codice sorgente e best practices (GIT, SVN).

Familiarità con UIUX Design.

Un buon livello di inglese scritto e parlato.

Un visto UE valido o un permesso di lavoro.

Senior Recruiter

ION Group ricerca questa figura professionale che verrà inserita nel team in modalità di lavoro ibrida la quale si occuperà principalmente di:

Collaborare con i manager per comprendere i requisiti e stabilire strategie di reclutamento efficaci

Sviluppare e pubblicizzare descrizioni di lavoro accurate per attirare un pool di candidati altamente qualificati

Selezionare, intervistare e valutare i candidati

Valutare l’interesse dei candidati la volontà di abbracciare la mission di ION

Favorire relazioni durature con i candidati

Condividere le migliori pratiche tecniche di intervista con i recruiter.

Costruire una rete efficace di risorse interne ed esterne a cui fare appello secondo necessità

Garantire che i candidati ricevano messaggi tempestivi, ponderati e coinvolgenti durante tutto il processo di assunzione

Collaborare con il marketing per sviluppare e fornire una strategia per il marchio

Promuovere i valori, la cultura e la passione di ION.

Assisti alle presentazioni di ION Group

Ben due gli appuntamenti con ION Group nell’area main stage dello spazio immersivo 3D Coderblock:

venerdì 16 settembre

Alle ore 11,30

Carlo Bellanca – Director at ION Trading S.r.l

“Intro to ION and Job Opportunities“



sabato 17 settembre



Alle ore 17,00

Matthew Gray – Head of Product & Design – Strategic Innovation & Transformation

“The new normal: learn how the digitalization of talent will enable the future of work in a post pandemic world“



Entrambi saranno nel main stage dello spazio immersivo 3D a cui si accede con la registrazione.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale ION Group presente. Non perderti l’occasione!

Come partecipare al TECH JOBS Fair RWE 2022

Gli utenti registrati su Euspert Bianco Lavoro, i quali abbiano un profilo completo di Nome, Cognome e mansioni, che si registrano all’evento da questa pagina TECH JOBS fair Remote Working Edition (registrazioni entro oggi 15 settembre) avranno direttamente accesso alla piattaforma degli eventi virtuali Coderblock con i propri dati visibili al suo interno.

Con il proprio avatar personalizzato associato al profilo Euspert sarà possibile partecipare a queste due giornate assistendo alle presentazioni dai palchi delle aziende o ai talk degli esperti, consultare le posizioni lavorative aperte, trovare postazioni dove poter fare video colloqui immediati, partecipare ad appuntamenti formativi con professionisti del settore.

Le registrazioni sono gratuite, l’evento avrà inizio il 16 settembre 2022.