Offerte lavoro tecnici e periti a Torino e provincia: le ricerche in corso di Randstad e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di tecnici e periti da inserire in aziende di Torino e provincia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende di Torino e provincia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro nel settore tecnici e periti pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro Randstad per tecnici e periti a Torino e provincia

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Progettista Tecnico – Torino

Randstad Technical Talent Selection ricerca questa figura professionale per azienda operante nel settore del trattamento e della disinfezione delle acque mediante sistemi a raggi ultravioletti, specializzata nella progettazione e costruzione di impianti UV per il trattamento delle acque primarie, di processo e di acque reflue civili e industriali. La risorsa si occuperà di progettazione meccanica e di progettazione elettrica di impianti complessi. A diretto riporto del titolare dell’azienda.

Requisiti richiesti:

Diploma tecnico, laurea in ingegneria Triennale/Magistrale in Meccanica/Elettrotecnica;

Conoscenza dei programmi di disegnazione CAD meccanica: Solidworks, Inventor;

Conoscenza dei programmi di disegnazione elettrica: SPAC;

Esperienza pregressa nella mansione di almeno 3-5 anni;

Preferibile la provenienza da progettazione di automazioni industriali;

Problem solving e autonomia decisionale completano il profilo.

Tecnico Preventivista – Pianezza (TO)

Randstad Technical Talent Selection ricerca questa figura professionale per importante realtà italiana operante in campo aerospaziale. La risorsa sarà inserita all’interno del team Tecnico commerciale dell’azienda al fine di fornire il necessario supporto alla stesura dei preventivi durante la fase di pre-vendita e si occuperà dell’analisi dei costi dei prodotti in sviluppo valutando tempi e costi correlati effettuando:

studio e analisi documentazione tecnica;

analisi dei tempi e metodi di produzione principalmente lavorazioni meccaniche su centri di lavoro per fresatura;

stesura fabbisogni e analisi costi (lavoro, materiali e forniture esterne);

interazione quotidiana con Enti Interni aziendali e Fornitori esterni.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nella mansione o in mansioni analoghe di almeno due anni;

studi ad indirizzo tecnico (Perito Aeronautico/Meccanico o Laurea Specialistica preferibilmente ad indirizzo tecnico-economico), con ottimo curriculum studio;

necessaria buona conoscenza lingua inglese;

buona capacità di lettura del disegno tecnico;

ottima conoscenza pacchetto office (excel in particolare);

forte spirito di collaborazione, buone doti comunicative.

Tecnico per verifica impianti elettrici ambito sanitario – Torino

Randstad Medical, divisione specializzata in ambito sanitario e socio assistenziale, ricerca questa risorsa per un’azienda del settore dell’impiantistica elettrica, che gestisce le verifiche su impianti elettrici locali ad uso medico. Questa figura si occuperà, con un collega, di pianificare e gestire in autonomia le verifiche periodiche di funzionalità degli impianti elettrici all’interno di tutti i reparti ospedalieri di alcuni presidi sanitari di Torino. In particolare dovrà:

prendere contatto con l’ufficio tecnico dell’ospedale;

pianificare gli appuntamenti in base alle scadenza delle certificazioni;

eseguire i controlli dell’impianto elettrico e delle luci di emergenza nei vari reparti ospedalieri;

preparare i rapporti di verifica;

segnalare malfunzionamenti e problematiche al servizio di manutenzione.

Requisiti richiesti:

diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico, preferibilmente ad indirizzo elettrotecnica o elettronica;

preferibile esperienze di almeno un anno in ambito elettrico;

conoscenza dell’elettronica e dell’elettrotecnica;

disponibilità immediata e su orari flessibili;

patente B per potersi spostare con il mezzo aziendale.

Completano il profilo serietà, professionalità e ottime doti relazionali.

Assistenza elettronica – Orbassano (TO)

Randstad Technical Talent Selection, ricerca per azienda operante in campo elettronico un Assistente elettronico che avrà le seguenti responsabilità:

Relazione con il cliente;

Assistenza remota oppure on-site di componentistica inserita su linee automatiche (esempi: robot di saldatura);

Interventi su software delle macchine.

I requisiti richiesti sono:

Background elettronico, elettromeccanico

Diploma tecnico

Flessibilità, elasticità e capacità di lavorare in Team completano il profilo.

Tecnico di assistenza e manutenzione – Ivrea (TO)

Randstad Talent Selection ricerca questa figura professionale per affermata azienda leader nel settore. La risorsa si occuperà di:

effettuare interventi tecnici di varia natura su attrezzature speciali che richiedono competenze idrauliche ed elettromeccaniche in sede e presso il cliente;

installare attrezzature nuove e collaudarle presso il cliente per accettazione;

preparare i materiali necessari all’intervento prelevandoli dal magazzino e gestire i ricambi in dotazione.

Requisiti richiesti:

esperienza nella mansione come tecnico di assistenza e manutenzione attrezzature particolari;

conoscenza di meccanica, idraulica ed elettronica;

conoscenza della tecnologia 4.0;

patente B per utilizzo di mezzi aziendali;

disponibilità a spostamenti tra Piemonte e Valle D’Aosta;

flessibilità, precisione e cortesia nell’approccio con i clienti.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro Tecnici e Periti a Torino e provincia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

