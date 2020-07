Lavoro addetti pulizie nel Nord e Centro Italia: le offerte di Orienta e come candidarsi

Orienta Spa ricerca addetti alle pulizie da inserire in aziende di diverse regioni italiane. Ecco le offerte di lavoro disponibili su portale Euspert e come candidarsi.

Se sei alla ricerca di un’occupazione come addetto alle pulizie, allora di seguito ti mostreremo un ventaglio di opportunità in questo settore. Infatti, Orienta Spa è alla ricerca di addetti/e pulizie da inserire in diverse aziende del Nord e Centro Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Orienta Spa

Il Gruppo Orienta nasce nel 1999, specializzato nella ricerca e selezione del personale, crede nell’eccellenza che si raggiunge instaurando un rapporto di partnership con il cliente basato su una conoscenza approfondita dei suoi bisogni e dei suoi desideri. La vision del Gruppo Orienta osserva la centralità del cliente, la qualità del servizio, la valorizzazione delle risorse umane e l’innovazione tecnologica i principali valori da seguire continuamente nello sviluppo della propria attività aziendale.

Posizioni aperte nel settore pulizie

Se hai già esperienza in questo mondo o se vuoi entrare a farne parte, devi sapere che il settore delle pulizie richiede delle competenze niente affatto ordinarie e che non tutti possiedono. Precisione, diligenza e voglia di lavorare sono requisiti per un addetto alle pulizie che voglia cimentarsi nel settore. Orienta Spa, Agenzia per il Lavoro presente con le sue filiali nel Nord e Centro Italia, offre lavoro come addetti alle pulizie, ma anche come camerieri ai piani e lavaggio stoviglie. Dal Nord al Centro Italia ecco le migliori offerte pubblicate da Orienta sul portale Euspert suddivise per regione.

Addetti pulizie in Lombardia

Addetti pulizie – Manerbio : 10 addetti alle pulizie con esperienza nella mansione di almeno 2 anni, preferibilmente svolta presso strutture sanitarie, ambulatori medici e RSA. Il lavoro sarà organizzato su turni dal lunedì alla domenica con orario part time.

: 10 addetti alle pulizie con esperienza nella mansione di almeno 2 anni, preferibilmente svolta presso strutture sanitarie, ambulatori medici e RSA. Il lavoro sarà organizzato su turni dal lunedì alla domenica con orario part time. Addetta pulizie – Mariano Comense : la risorsa da inserire ha esperienza nella mansione, maturata in ambito ambulatori o reparti ospedalieri 15 ore settimanali. Il lavoro sarà organizzato su turni dal lunedì a domenica, 2 riposi a scalare anche non consecutivi.

: la risorsa da inserire ha esperienza nella mansione, maturata in ambito ambulatori o reparti ospedalieri 15 ore settimanali. Il lavoro sarà organizzato su turni dal lunedì a domenica, 2 riposi a scalare anche non consecutivi. Addetta/o alle pulizie – Passano con Bornago : la risorsa ideale ha maturato una minima esperienza nella pulizia di magazzini ed è disponibile da subito.

: la risorsa ideale ha maturato una minima esperienza nella pulizia di magazzini ed è disponibile da subito. Addetto alle pulizie autobus. Orario notturno. La ricerca è su diverse città tra cui: Lacchiarella, Melzo, Crema, Broni e Varzi. Si lavorerà in coppia e verrà assegnato un furgone aziendale per gli spostamenti. I candidati, preferibilmente con esperienza nella mansione di addetto alle pulizie, dovranno essere necessariamente muniti di patente B.

Addetti pulizie in Veneto

Addetto pulizie – Mezzane di Sotto : la risorsa si occuperà di pulizie d’interni, corridoi, uffici, spazi comuni. Si propone alla risorsa contratto iniziale di un mese di prova con possibilità di successive proroghe.

: la risorsa si occuperà di pulizie d’interni, corridoi, uffici, spazi comuni. Si propone alla risorsa contratto iniziale di un mese di prova con possibilità di successive proroghe. Responsabile operativo di cantiere – Verona e Oderzo : la risorsa si occuperà di organizzare e coordinare gli interventi ordinari e straordinari di pulizie che vengono svolti presso aziende cliente di Treviso. Dovrà inoltre mantenere un profilo operativo al bisogno occupandosi della gestione di pulizie specifiche di vetri, marmo, pulizie di fondo, ecc., dall’organizzazione e supervisione delle squadre di lavoro agli ordini del materiale. La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nel settore delle pulizie civili e/o industriali, buon utilizzo dei principali macchinari per la pulizia quali lavasciuga, monospazzola e lucidatrice. Buone capacità di gestione del personale ed empatia con il Cliente completano il profilo.

: la risorsa si occuperà di organizzare e coordinare gli interventi ordinari e straordinari di pulizie che vengono svolti presso aziende cliente di Treviso. Dovrà inoltre mantenere un profilo operativo al bisogno occupandosi della gestione di pulizie specifiche di vetri, marmo, pulizie di fondo, ecc., dall’organizzazione e supervisione delle squadre di lavoro agli ordini del materiale. La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nel settore delle pulizie civili e/o industriali, buon utilizzo dei principali macchinari per la pulizia quali lavasciuga, monospazzola e lucidatrice. Buone capacità di gestione del personale ed empatia con il Cliente completano il profilo. Lavaggio stoviglie (part time) – Padova : la risorsa verrà inserita al lavaggio stoviglie presso Ikea a Padova. Si richiede disponibilità immediata.

: la risorsa verrà inserita al lavaggio stoviglie presso Ikea a Padova. Si richiede disponibilità immediata. Addetto pulizie (zona Fiera) – Verona: la risorsa si occuperà di pulizie locali, spazi comuni e sistemazione luoghi chiusi.

Lavorare nel Settore pulizie in Trentino – Alto Adige

Cameriera ai piani (part time – disponibilità immediata) – Lanzin: le risorse si occuperanno di rifacimento letti, cambio biancheria, pulizia delle stanze e pulizia di case private di turisti. Si informa che le persone verranno fornite di tutti i DPI (mascherine e guanti) per lavorare in sicurezza. Requisiti indispensabili richiesti: essere automuniti in quanto, qualora servisse, ci si dovrà spostare con mezzo proprio negli appartamenti assegnati; esperienza nella mansione, anche minima; senso di responsabilità.

le risorse si occuperanno di rifacimento letti, cambio biancheria, pulizia delle stanze e pulizia di case private di turisti. Si informa che le persone verranno fornite di tutti i DPI (mascherine e guanti) per lavorare in sicurezza. Requisiti indispensabili richiesti: essere automuniti in quanto, qualora servisse, ci si dovrà spostare con mezzo proprio negli appartamenti assegnati; esperienza nella mansione, anche minima; senso di responsabilità. Responsabile operatore di Cantiere (settore pulizie) – Trento: la risorsa si occuperà di organizzare e coordinare gli interventi ordinari e straordinari di pulizie che vengono svolti presso aziende di Verona. Dovrà inoltre mantenere un profilo operativo al bisogno occupandosi della gestione di pulizie specifiche di vetri, marmo, pulizie di fondo, ecc., dall’organizzazione e supervisione delle squadre di lavoro agli ordini del materiale. La risorsa deve aver maturato esperienza pregressa nel settore delle pulizie civili e/o industriali, buon utilizzo dei principali macchinari per la pulizia quali lavasciuga, monospazzola e lucidatrice. Buone capacità di gestione del personale ed empatia con il Cliente completano il profilo.

Addetti pulizie nel Lazio

Addetto pulizie – Roma: Si ricercano due addetti alle pulizie per sostituzione ferie che abbiano maturato esperienza di almeno un anno nel settore pulizie di uffici, laboratori medici ed ospedali. Si richiede buon utilizzo degli strumenti da lavoro e del lavasciuga, disponibilità a lavorare nel weekend e a svolgere lavoro supplementare e domicilio in zona.

Si ricercano due addetti alle pulizie per sostituzione ferie che abbiano maturato esperienza di almeno un anno nel settore pulizie di uffici, laboratori medici ed ospedali. Si richiede buon utilizzo degli strumenti da lavoro e del lavasciuga, disponibilità a lavorare nel weekend e a svolgere lavoro supplementare e domicilio in zona. 3 Addetti pulizie (part time) – Latina: le risorse si occuperanno di pulizia ed igienizzazione della totalità delle postazioni di lavoro, pulizia ed igienizzazione dei servizi igienici con l’utilizzo di prodotti disinfettanti a base di cloro e/o alcol. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nel ruolo di addetto/a alle pulizie; disponibilità immediata.

Addetti pulizie in Piemonte

Addetta alle pulizie – Fara Novarese : Si ricerca per azienda del settore ospedaliero questa figura professionale che abbia maturato esperienza di pulizia in contesti come case di cura od ospedalieri ed è abituata a lavorare su turnazione. Disponibile a lavorare anche festivi e weekend. Inserimento immediato, possibilmente automunita.

: Si ricerca per azienda del settore ospedaliero questa figura professionale che abbia maturato esperienza di pulizia in contesti come case di cura od ospedalieri ed è abituata a lavorare su turnazione. Disponibile a lavorare anche festivi e weekend. Inserimento immediato, possibilmente automunita. Addetto pulizie – Carmagnola. Si ricerca per azienda cliente un addetto alle pulizie per ambulatori e sala operatoria che abbia già maturato significativa esperienza nella medesima mansione di almeno un anno e che sappia utilizzare in modo autonomo le attrezzature da lavoro. Si richiede inoltre disponibilità a lavorare su turni il lunedì,mercoledì e giovedì.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro come addetti alle pulizie direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Orienta S.p.A.. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.

