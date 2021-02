Lavoro: alcune professioni insolite con ottimi stipendi

Alcuni mestieri insoliti che garantiscono ottimi stipendi. Il mondo del lavoro in continua evoluzione grazie alle nuove tecnologie e non solo

Al mondo esistono tante diverse tipologie di lavoro, alcune più comuni e conosciute, altre meno note. Nel corso del tempo si sono affermate tante professioni, alcune anche particolarmente insolite che garantiscono stipendi davvero soddisfacenti. Ecco alcuni di questi lavori che potrebbero attirare la vostra attenzione.

Il mondo del lavoro sta cambiando

Il mondo del lavoro è una realtà davvero particolare, sempre in movimento ed in continua evoluzione. Infatti, nel corso degli anni sono comparse nuove professioni che un tempo non esistevano o comunque erano poco conosciute. Grazie ai progressi tecnologici, anche il lavoro si è aggiornato, adottando nuove filosofie organizzative e nuove modalità operative. Proprio perché il mondo del lavoro è particolarmente dinamico, diventa importante essere sempre aggiornati su quelle che sono le tendenze che lo caratterizzano sempre di più. Solitamente quando pensiamo ad un mestiere, ci vengono in mente lavori particolarmente diffusi e conosciuti come ad esempio: il muratore, il fotografo, medico, infermiere, architetto e tanto altro. In realtà ci sono tanti altri mestieri che a prima vista possono sembrare abbastanza bizzarri ma che in realtà garantiscono degli ottimi stipendi.

Il lavoro ed alcune professioni insolite

Spulciando sul web non è raro imbattersi in offerte di lavoro particolari, originali, in cui si richiedono delle figure professionali insolite e spesso poco conosciute. Oggi, quando si pensa al lavoro bisogna ampliare notevolmente la propria prospettiva, tenendo in considerazione anche determinate professioni che un tempo non esistevano o comunque erano poco note. Spesso si tratta proprio di professioni che economicamente parlando rendono anche di più. Vediamone insieme alcune, così per rendere l’idea.

Collaudatore di scivoli d’acqua

Quando andate nei parchi acquatici e vi divertite sugli scivoli d’acqua, sicuramente starete ignorando che qualcuno viene pagato per collaudarli. Ebbene avviene proprio questo. Oggi nel mondo del lavoro esiste la figura professionale del collaudatore di scivoli d’acqua, a cui spettano determinate mansioni. Parliamo di una figura professionale particolarmente insolita che allo stesso tempo svolge un lavoro divertente e dinamico. Il suo compito principale è proprio quello di andare a testare e collaudare i nuovi giochi all’interno dei parchi acquatici per dare poi il proprio giudizio a riguardo. Lo stipendio di questo lavoro si aggira intorno i 23 mila euro lordi. Per fare questo mestiere non sono richiesti particolari requisiti, ma sicuramente la concorrenza nel settore è abbastanza alta.

Damigella d’onore professionista

Anche in questo caso stiamo parlando di un lavoro abbastanza insolito e poco conosciuto che esiste a tutti gli effetti. Il suo compito è abbastanza semplice, ossia quello di stare vicino la sposa, soddisfacendo le sue richieste, cercando di calmarla nei momenti di agitazione che precedono ogni matrimonio che si rispetti. Ed ancora, tra i suoi compiti spicca anche quello di organizzare un fantastico ed indimenticabile addio al nubilato, uno di quelli unici ed indimenticabili. Quanto guadagna una damigella d’onore professionista? Ebbene in tal caso, lo stipendio di questa nuova e particolare figura professionale è di 150 euro l’ora. Una paga che sicuramente farà gola a tanti, soprattutto agli amanti dei matrimoni che sognano di trovare un lavoro in questo settore.

Il lavoro del personal shopper

Si tratta di una figura professionale abbastanza recente, che è nata con l’apparizione in televisione di programmi che si occupano di look e di moda. Tante persone che tengono in maniera particolare alla propria immagine, pagherebbero oro per essere consigliate e vestite da un personal shopper. Questa figura professionale avrà il compito di consigliare il look migliore, di comprare i vestiti e gli accessori che si adattano alla persona e tanto altro. In questo caso parliamo di una paga che si aggira intorno i 60 euro l’ora. Per diventare un personal shopper professionista basta cercare ed iscriversi a degli appositi corsi presso le Accademie di moda.

La lista dei lavori insoliti è abbastanza lunga. Qui ne abbiamo riportato solo alcuni, che nonostante tutto sono in grado di garantire ottimi stipendi, unendo il lavoro alla passione in differenti settori professionali.