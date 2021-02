Offerte lavoro Verona: le ricerche in corso di MAW

Men at Work, un’agenzia per il lavoro presente con le proprie filiali nel Nord e Centro Italia, è attualmente alla ricerca di numerose figure professionali da inserire in diverse aziende di Verona e provincia. Vediamo tutte le offerte di lavoro a Verona pubblicate da MAW sul portale Euspert e come candidarsi.

Men at Work: profilo aziendale

Men at Work è un’Agenzia per il lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale presente con le proprie filiali in tutto il Nord e Centro Italia. MAW è in grado di soddisfare in maniera adeguata l’incontro fra domanda e offerta attraverso un insieme di servizi atti ad ottimizzare la gestione delle risorse umane, favorendo il percorso delle proprie aziende clienti attraverso la corretta gestione del capitale umano e una migliore crescita professionale dei candidati.

Offerte lavoro Verona

Di seguito indichiamo le migliori offerte di lavoro a Verona e provincia pubblicate sul portale Euspert da Men at Work.

Operatore di Linea Settore Alimentare : si ricerca per azienda alimentare questa risorsa la quale verrà inserita in produzione e si occuperà della manutenzione ordinaria, accensione, impostazione dei parametri e corretto funzionamento della linea di produzione automatica per la lavorazione di cereali. Si richiede: esperienza precedente come operatore su impianti alimentari anche per un breve periodo; manualità con strumenti da banco quali cacciaviti, chiavi, avvitatori. Preferibile un titolo di studio a indirizzo meccanico.

Montatore meccanico : il candidato prescelto lavorerà principalmente in uno stabilimento di medie dimensioni e si occuperà del montaggio di macchine industriali su commessa. Si richiede autonomia nella lettura del disegno meccanico, predisposizione al lavoro in team e attitudine al problem solving.

Manutentore elettromeccanico : il candidato prescelto lavorerà principalmente in uno stabilimento di medie dimensioni e si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Si richiede esperienza pregressa nella mansione, predisposizione al lavoro in team e disponibilità a lavorare su turni.

Saldocarpentiere : il candidato prescelto lavorerà principalmente in uno stabilimento di medie dimensioni e si occuperà della saldatura a TIG su ferro. Si richiede autonomia nella lettura del disegno meccanico, conoscenza dei simboli di saldatura e conoscenza di tolleranze e quotature.

Coordinatore di Magazzino : si ricerca per azienda specializzata nel commercio di utensileria metallica questa risorsa la quale verrà inserita in magazzino e si occuperà sia di attività di coordinamento del personale sia di attività operative. Si richiede esperienza pluriennale come addetto all'uso del muletto e preparazione ordini, esperienza anche breve come addetto alla gestione e supervisione di almeno 2-3 persone. E' richiesto il patentino del muletto.

Buyer : si ricerca per importante azienda del settore metalmeccanico, questa figura professionale. La risorsa risponderà direttamente alla Direzione Operations e sarà responsabile dell'intero processo di acquisti. Nello specifico, si occuperà di: attività di scouting e ricerca nuovi fornitori; valutazione offerte e trattativa commerciale; comparazione fornitori; presentazione opportunità e report analisi; auditing dei fornitori; redazione, gestione ed implementazione dei contratti con i fornitori; partecipazione a sessioni di sviluppo progetti con ufficio tecnico, pianificazione, qualità e produzione. Si richiedono quali requisiti indispensabili: pregressa esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza dei principi di lean production con particolare riferimento agli acquisti (es. Matrice di Kralijic e Eisenhower), disponibilità a trasferte. E' considerato requisito preferenziale l'aver maturato esperienza nel settore automotive.

Addetto al magazzino Categorie Protette : la risorsa prescelta si occuperà di picking e preparazione degli ordini in uscita. Si richiedono preferibilmente pregressa esperienza nella mansione e patentino del muletto in corso di validità.

Praticante Consulente del Lavoro : la risorsa in costante affiancamento con i consulenti senior dello studio si occuperà di: amministrazione del personale, contrattualistica, studio ed approfondimento normativa del lavoro, gestione di accordi sindacali, corrispondenza con il personale di aziende clienti, gestione rapporti con enti previdenziali. Il candidato ideale è una risorsa motivata, predisposta alla risoluzione dei problemi, perspicace e propositiva rispetto al metodo di lavoro e alla relazione con clienti e colleghi. È inoltre richiesto il possesso di uno dei titoli che permettono l'accesso all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

Praticante Commercialista : la risorsa, in collaborazione con i Dottori Commercialisti e lo staff di studio, si occuperà di: monitorare la contabilità aziendale e gestire la reportistica periodica; fatturazione; crediti verso clienti; conto profitti e perdite; adempimenti fiscali; nota spese; gestione adempimenti fiscali. E' richiesta laurea in Economia, preferibile minima esperienza nel ruolo, conoscenza dei principi contabili, fiscali e civilistici.

Dottore Commercialista : alla risorsa sono affidate mansioni di coordinamento ed analisi dell'attività dell'ufficio contabile, monitoraggio delle tempistiche e della qualità nell'esecuzione del lavoro, formazione ai dipendenti e consulenza ai clienti, elaborazione bilanci mensili, trimestrali ed infrannuali, dichiarazioni fiscali e predisposizione di eventuale reportistica per gli Associati di studio. Si richiedono quali requisiti: ottima conoscenza dei principi contabili e fiscali, analisi e chiusura Bilanci CEE in IV direttiva e gradita conoscenza dei principi IAS, esperienza pregressa nel ruolo e attitudine al coordinamento di risorse. Si richiede, in base all'esperienza: Approccio manageriale al lavoro, capacità di pianificazione dell'attività e di monitoraggio del lavoro eseguito, attraverso l'analisi di campioni periodici.

Consulente del Lavoro: la risorsa si occuperà di elaborazione cedolini paga e di consulenza in materia giuslavoristica al cliente. Partecipa ad attività di fusioni aziendali; trasferimenti rami d'azienda; licenziamenti collettivi; relazioni sindacali. Si richiede: Laurea in Consulenza del Lavoro, Scienze Giuridiche, o affine, forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi, ottima capacità di analisi e problem solving, professionalità e precisione.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro a Verona di MAW che troverete costantemente aggiornata. Potrete candidarvi effettuando la registrazione al portale inserendo il vostri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (scelta consigliata).