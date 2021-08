Lavoro ANAS: 550 nuove assunzioni. Come candidarsi

Arrivano nuove offerte di lavoro. ANAS è alla ricerca di 550 nuove figure professionali da assumere su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una grande campagna di reclutamento con contratti a tempo determinato ed indeterminato. Opportunità per diplomati e laureati. Ecco le figure professionali richieste e come candidarsi ad esse.

Nuove offerte di lavoro ANAS

ANAS la società che gestisce l’intera rete stradale ed autostradale in Italia è alla ricerca di 550 nuove figure professionali da inserire nel team di lavoro. Il Gruppo stesso, grazie ad un comunicato pubblicato sul sito dell’azienda, ha reso nota la partenza della maxi campagna di reclutamento. Si ricerca personale specializzato da impiegare nelle varie attività di manutenzione ed ispezione della rete stradale stessa. Gran parte degli inserimenti avverranno attraverso contratti a tempo determinato. Tuttavia sono previste anche assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di importanti opportunità professionali di tipo tecnico ma anche dirigenziale, a cui guardare con attenzione ed interesse.

Il Gruppo ANAS

ANAS S.p.A. è una realtà industriale che si occupa della costruzione, manutenzione e gestione delle varie infrastrutture stradali su tutto il territorio nazionale. Per la precisione, il Gruppo gestisce 32 mila Km tra strade ed autostrade grazie a circa 6.800 dipendenti e 1.000 veicoli operativi. Inoltre, dal 2018 l’ANAS fa anche parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, con 38 sedi su tutto il territorio nazionale e 21 sale operative compartimentali. Una realtà che è diventata sempre più rilevante nel corso del tempo e che offre concrete opportunità di lavoro e di crescita professionale. Tutto questo grazie ad un ambiente giovanile, dinamico, organizzato e coordinato, per offrire una rete stradale ed autostradale sempre migliore ed efficiente.

Le figure professionali ricercate

Il reclutamento di nuove figure si rivolge soprattutto a personale tecnico da impiegare nelle Strutture Territoriali ma anche nella Direzione Centrale. Quali sono le offerte di lavoro e le posizioni attualmente aperte? Ebbene, tra le varie posizioni a cui potersi candidare troviamo:

direttori operativi;

ispettori ponti, viadotti e gallerie;

capo cantonieri;

direttori dei lavori;

assistenti tecnici;

segretari tecnici;

esperti sicurezza:

tecnici professionali impianti.

Queste sono alcune tra le figure ricercate dal Gruppo ANAS. Per potersi candidare bisogna avere delle specializzazioni soprattutto nel settore dell’elettrotecnica, dell’ingegneria, dell’impiantistica e della manutenzione delle infrastrutture stradali.

Ulteriori figure professionali richieste

La lista delle figure professionali richieste continua:

Cantoniere;

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori – Area GeotecnicaTecnico Professionale e Assistente Tecnico;

Esperto Sicurezza – Tecnico Professionale;

Esperto Computi – Tecnico Professionale;

Gestione Macchinari – Assistente Tecnico;

Impiantista;

Ingegnere Tecnico Professionale;

Ingegnere Assistente Tecnico;

Rilascio Concessioni;

Segreteria Tecnica;

Tecnico Professionale Impianti Tecnologici;

Tecnico Trasporti Eccezionali.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito del Gruppo, con opportunità sia per diplomati che laureati. Le sedi di lavoro interessano varie regioni, in particolare: Sicilia, Sardegna, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Basilicata, Marche e Abruzzo, Umbria.

Lavoro ANAS: le selezioni

L’intera attività di selezione del personale ANAS è gestita e portata avanti da sette differenti società di reclutamento esterne all’azienda stessa. Il primo step consiste nello screening delle candidature pervenute. Successivamente per alcune figure professionali l’iter di selezione prevede una prova orale, che potrà essere svolta sia in modalità telematica che in presenza. A seguire ci saranno anche colloqui di lavoro di tipo tecnico e motivazionale.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Gli interessati alle nuove assunzioni ANAS possono consultare la sezione Lavora con Noi sulla pagina web del Gruppo. Qui è possibile visualizzare tutte le offerte al momento presenti, leggerne le caratteristiche, i requisiti e candidarsi ad esse. Per aderire c’è tempo fino a settembre mentre la scadenza di alcune candidature è a metà agosto, il tutto a seconda della posizione e della sede di lavoro. Gli inserimenti nel team dei nuovi assunti avverranno nel mese di novembre.

