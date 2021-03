Lavoro con Casashop: le posizioni aperte e come candidarsi

Ci sono nuove ed interessanti offerte di lavoro con Casashop, la nota azienda che è alla ricerca di personale e di svariate figure professionali da inserire sul territorio nazionale. Ecco quali sono le posizioni aperte, le sedi di lavoro e come candidarsi.

Offerte di lavoro Casashop

Arrivano nuove ed interessanti offerte di lavoro dal noto Gruppo Casashop. L’azienda è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team di lavoro su tutto il territorio nazionale. Parliamo di una realtà specializzata nella vendita di arredi ed oggetti per la casa, vantando differenti punti vendita in Italia e nel mondo. Lavorare in una realtà come questa significa investire in maniera ottimale nel proprio futuro professionale, entrando a far parte di un ambiente dinamico ed in continua crescita. Una buona occasione per i tanti giovani che stanno cercando di fare il loro debutto nel complesso ed articolato mondo del lavoro.

Il Gruppo Casashop

L’azienda Casashop fu fondata nel 1925 ed è specializzata nella vendita e distribuzione di arredi ed oggetti per la casa. Si tratta di una realtà professionale affermata non solo in Italia ma anche all’estero. Vanta più di 500 punti vendita in 11 Paesi nel mondo oltre all’E-commerce ed un sito dedicato alle vendite dei prodotti. La Mission del Gruppo è quella di migliorare la casa, creando un ambiente accogliente, comodo, innovativo dove poter vivere e rilassarsi. Il tutto mettendo a disposizione dei clienti dei prodotti di qualità a prezzi accessibili. Non è tutto, in quanto l’azienda è continuamente aggiornata sugli ultimi trend di design, garantendo un assortimento davvero eccellente.

Casashop e le sedi di lavoro

Le nuove assunzioni in Casashop sono destinate a vari punti vendita situati su tutto il territorio nazionale. Chi fosse interessato ad intraprendere una nuova esperienza professionale può consultare le sedi di lavoro e candidarsi liberamente. In particolare le sedi sono:

Ferrara;

Biella;

Piacenza;

Soliera (MO);

Vercelli (CV);

Savignano (FC);

Gualtieri (RE);

Città di Castello (PG);

Terni;

Cusago (MI);

Grottammare (AP);

Fiumicino (RM);

San Cataldo (CL);

Alessandria;

Ravenna;

Curtanone (MN);

Curno (BG);

Brescia;

Mestre (VE);

Fano (PU);

Settimo Torinese (TO);

Sacile (PN);

Imperia;

Arese (MI);

Meravilla (BO);

Rovereto (TN);

Castelletto Ticino (NO);

Sarzana (SP);

Gravellona Toce (VB).

Queste sono le sedi principali dove è possibile lavorare.

Le posizioni aperte

Sono diverse le posizioni aperte a cui candidarsi, qui ne ricordiamo alcune. In ogni modo per conoscerle tutte è possibile consultare il sito Casashop.

Assistente Store Manager : il candidato a questo ruolo dovrà conoscere la filosofia alla base di Casashop ed assicurarsi che questa venga applicata nei punti vendita, inoltre dovrà assicurarsi che la presentazione degli articoli nel punto vendita sia efficace. Non è tutto perché questa figura professionale dovrà accogliere i clienti per soddisfare tutte le loro richieste e bisogni. Importante assicurarsi che il punto vendita sia fornito di tutto il necessario. Infine, il candidato dovrà occuparsi anche della pulizia degli spazi comuni e del magazzino;

Tirocinante: il Gruppo offre spazio anche ai giovani senza alcuna esperienza nel settore, con la voglia di imparare e mettersi in gioco. Ci sono dei tirocini attivi a cui potersi candidare per intraprendere un'esperienza davvero unica con buone possibilità di inserimento ed assunzione a fine percorso formativo.

Queste sono alcune delle posizioni attualmente aperte a cui potersi candidare.

Lavoro in Casashop: come candidarsi?

Tutti gli interessati a lavorare con questa nota azienda operante nel settore della casa, possono prima di tutto consultare le posizioni aperte sul sito del Gruppo. In particolare nella sezione “Lavora con noi” è possibile visualizzare le posizioni aperte, con la descrizione del lavoro da compiere ed i requisiti richiesti. Una volta fatto questo ed individuata la posizione di proprio interesse, potrete cliccare sulla dicitura “Candidatura” e seguire tutte le indicazioni. I recruiter vi contatteranno per un colloquio nel caso il vostro profilo sia in linea con quanto ricercato dall’azienda.