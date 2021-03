Offerte di lavoro settore Logistica a Firenze: le ricerche in corso di Mister Job

Se stai cercando lavoro a Firenze e in particolare a Sesto Fiorentino , l’Agenzia per il Lavoro Mister Job è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nel settore logistica. Andiamo a scoprire i profili ricercati e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro a Firenze direttamente sul portale Euspert.

Profilo aziendale Mister Job

Mister Job è un’agenzia per il lavoro che si occupa principalmente di ricerca e selezione del personale facendo attività di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale. E’ presente sia su tutto il territorio nazionale che in alcuni Paesi Europei e può vantare clienti che operano in diversi ambiti: dalla ristorazione alla logistica e trasporti, dall’industria all’abbigliamento fino alle infrastrutture. Mister Job si è posta l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per le aziende che ricercano personale che per il lavoratori che desiderano valorizzare le proprie competenze in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Posizioni aperte nel settore logistica a Firenze e provincia

Di seguito vi indichiamo le ricerche in corso a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, nel settore logisitica pubblicate da Mister Job sul portale Euspert.

Vice Responsabile Magazzino

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della GDO questa figura professionale. La risorsa individuata, inserita all’interno del CE.DI e in affiancamento al responsabile di magazzino, si occuperà di impartire le direttive per assicurare una buona condizione logistica e garantire l’efficienza delle procedure di magazzino.

Nello specifico si occuperà di:

monitorare la movimentazione della merce in ingresso e in uscita;

picking;

compilazione delle bolle di ingresso merci;

eseguire riscontri tra giacenze e standard di deposito di magazzino;

gestione del collegamento con i corrieri per le spedizioni giornaliere;

completamento dei documenti di trasporto;

compilazione e verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata;

preparazione mensile delle statistiche inerenti i movimenti di magazzino secondo schemi concordati con il proprio superiore;

organizzazione e supervisione delle squadre di lavoro presenti in magazzino;

verifica dei kpi.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni maturata nel settore della logistica;

conoscenza di software gestionali, lettori ottici, scanner di codici a barre;

ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel;

gestione dello stress;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata.

Preparatore Merci – Settore GDO

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della GDO questa figura. La risorsa si occuperà di:

Ricezione ordini di magazzino e trasformazione in ordine in preparazione;

Identificazione dei prodotti tramite referenze o codici a barre;

Preparazione articoli;

Collocazione articoli nelle zone di spedizione corrispondenti;

Aggiornamento giacenze;

Etichettatura;

Controllo e packing list;

Verifica finale.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

competenza nell’utilizzo del carrello commissionatore;

conoscenza dello strumento voice picking

gestione dello stress;

affidabilità;

precisione

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata;

disponibilità a lavorare su turni e su richiesta anche il sabato.

Carrellista

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della GDO questa figura professionale. La risorsa addetta al movimento merci usando il carrello elevatore frontale si occuperà di:

carico e scarico merci;

smistamento merci in ingresso;

collocazione e sollevamento della merce;

sistemazione merci nelle aree di stoccaggio;

prelievo della merce dal magazzino.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

competenza nell’utilizzo del carrello elevatore frontale

patentino in corso di validità per la conduzione del carrello elevatore;

gestione dello stress;

affidabilità;

precisione;

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata;

disponibilità a lavorare su turni e su richiesta anche il sabato.

Preparatore merci – Logistica farmaceutica

Si ricerca per importante azienda operante nel settore della logistica farmaceutica questa risorsa la quale si occuperà di:

Ricezione ordini di magazzino e trasformazione in ordine in preparazione;

Identificazione dei prodotti tramite referenze o codici a barre;

Preparazione articoli;

Collocazione articoli nelle zone di spedizione corrispondenti;

Aggiornamento giacenze;

Etichettatura;

Controllo e packing list;

Verifica finale.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo e preferibilmente provenienza dallo stesso settore;

competenza nell’utilizzo del terminale in radiofrequenza;

competenza nella conduzione del transpallet elettrico;

gestione dello stress;

affidabilità;

precisione

ottima capacità di lavorare in Team;

disponibilità immediata;

disponibilità a trasferimenti.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro logistica a Firenze direttamente su Euspert alla pagina dedicata a Mister Job. Per candidarsi, effettuare la rapida registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e si consiglia anche una lettera di presentazione.