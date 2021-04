Lavoro con il Gruppo Lego: cercasi un designer. Come candidarsi?

Appassionati di costruzioni Lego, ecco l’annuncio di lavoro che fa al caso vostro. La nota azienda è alla ricerca di un designer per i suoi prodotti. Cercasi menti brillanti e creative, con una forte passione per il design ed ovviamente per i modelli Lego. Ecco l’offerta di lavoro e come candidarsi.

Lavoro dei sogni con il Gruppo Lego

Chi non è cresciuto giocando con i modellini della Lego? Si tratta delle costruzioni più famose al mondo che hanno accompagnato ed accompagnano un sacco di generazioni. L’azienda danese produttrice di giocattoli e famosa per i mitici mattoncini colorati da assemblare, ricerca un nuovo e brillante designer per i suoi prodotti. La figura professionale dovrà ideare e sviluppare i nuovi modelli per ampliare sempre di più la collezione Lego Technic. Si tratta di una serie che oltre a comprendere le classiche costruzioni con i blocchi già conosciuti e di stampo tradizionale, prevede anche l’assemblaggio di particolari pezzi, come ad esempio parti meccaniche ed ingranaggi. Un’offerta di lavoro di tutto rispetto che vi consentirà di avviare un’esperienza professionale con una delle realtà più importanti nel settore dei giocattoli.

Il Gruppo Lego

La Lego è una nota azienda danese specializzata nella produzione di giocattoli fondata nel 1932 da Ole Kirk Christiansen. Il Gruppo è noto a livello internazionale grazie alla sua linea di mattoncini colorati assemblabili che ha fatto giocare un sacco di bambini e non solo. Dopo la produzione della serie di costruzioni classiche, ne venne introdotta una nuova destinata ai bambini più piccoli e caratterizzata da pezzi più grandi. Ed ancora, negli ultimi anni è stata ideata la serie Lego Technic con funzioni particolari e parti più complesse. Si tratta di una realtà professionale che ha fatto la storia dei giocattoli e che cerca continuamente di rinnovarsi e svilupparsi sempre di più. Lavorare con questo Gruppo vuol dire entrare a far parte di una realtà di stampo internazionale, attenta ai particolari, ai prodotti, ai clienti ed ai dipendenti stessi.

Offerta di lavoro e requisiti richiesti

Il noto Gruppo danese è alla ricerca di menti brillanti, innovative, appassionate di costruzioni capaci di dare un valore in più all’azienda. In particolare si ricerca un designer per la progettazione ed ideazione di nuovi pezzi da inserire nella serie Lego Technic. Il candidato è una mente particolarmente innovativa, fantasiosa, con ottima conoscenza della lingua inglese e di Adobe. Ovviamente tra i requisiti richiesti e necessari per ottenere il lavoro c’è la passione per il design ed i giocattoli ed ancora, particolare talento, attenzione alla parte estetica e conoscenze direttamente connesse alla progettazione. Sono questi i principali requisiti che i candidati interessati a questa particolare offerte di lavoro devono possedere.

Sede ed ambiente di lavoro

Il candidato che sarà selezionato lavorerà in Danimarca, per la precisione a Billund. I compiti a lui assegnati prevedono la collaborazione con il team interfunzionale, il tutto completamente immersi in un’ambiente di stampo creativo, dinamico e giovanile. Sarà necessario avviare anche particolari ricerche di mercato, così come studi sulle esigenze dei consumatori ed il settore economico della produzione di giocattoli. Un lavoro completo che sarà ben retribuito e vi permetterà di fare un’esperienza all’estero, con la possibilità di crescere personalmente e professionalmente.

Come candidarsi

Passiamo ora a spiegare le modalità per potersi candidare a questa offerta di lavoro. Il primo passo da fare è quello di accedere alla pagina web del Gruppo cliccando sul pulsante Apply Now. Preparatevi un‘efficace lettera di presentazione, un Cv aggiornato ed un portfolio. Non c’è una data di scadenza entro cui doversi candidare all’offerta di lavoro. Sicuramente il Gruppo andrà ad assumere il primo candidato che risulterà idoneo alla posizione aperta. In ogni modo, se volete restare aggiornati sulle altre offerte di lavoro della Lego, consultate la sezione Careers sul sito del Gruppo, dove periodicamente sono pubblicate tutte le offerte di lavoro. Non ci resta che farvi un grande in bocca al lupo.

