Lavoro: corsi gratuiti per la ripresa del mondo professionale

Il lavoro ha risentito fortemente degli effetti negativi portati dalla pandemia da coronavirus. Far ripartire il mondo professionale è di vitale importanza. Ecco che a gennaio arrivano quattro corsi completamente gratuiti con lo scopo di favorire la ripresa del lavoro, andando a gestire le criticità portate dalla pandemia.

Il mondo del lavoro che deve ripartire

La pandemia da coronavirus ha inevitabilmente comportato delle conseguenze negative non solo sul piano sanitario ma anche economico. Il mondo del lavoro ha risentito degli effetti collaterali della pandemia. Per questo motivo oggi è davvero importante cercare in tutti i modi di far ripartire l’economia, di favorire la ripresa del mondo del lavoro con tutti gli strumenti possibili ed immaginabili. A tal proposito arrivano quattro corsi completamente gratuiti che vogliono favorire la ripresa professionale in un periodo particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo. Si tratta di opportunità da non perdere perché mettono al primo posto l’importanza del lavoro e di determinati settori professionali.

Corsi per la ripresa del lavoro

Nel mese di gennaio ripartono i corsi gratuiti al Cescot di Rimini, per sostenere le piccole imprese operanti nel settore del commercio e del turismo. I corsi in questine sono cofinanziati con le risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna e dall’Unione Europea. Si tratta di percorsi che hanno lo scopo di offrire tutte le competenze necessarie ad avviare ed attivare processi di innovazione gestionale, organizzativa e commerciale per favorire la crescita del lavoro in uno scenario difficile come quello pandemico. La risposta alla crisi che stiamo vivendo deve essere caratterizzata da un atteggiamento attivo e non passivo, disponendo di strumenti e conoscenze indispensabili per la ripartenza.

Quando la formazione diventa importante

I corsi di cui parliamo sono quattro: Strategie base per la comunicazione e il marketing turistico, E – Commerce, Tourism web marketing, Connettività e tecnologie per la gestione di impresa. Sono tanti i vantaggi per chi prende parte a questi corsi che hanno praticamente costo zero per i partecipanti. Questi hanno la possibilità di acquisire delle conoscenze e delle competenze pratiche, da mettere in campo per migliorare il loro rendimento economico. I corsi si articolano in lezioni in aula, a cui si aggiungono specifici pacchetti di ore di consulenza individuale per tutte le imprese che ne faranno richiesta. La consulenza serve proprio per andare a definire e poi mettere in pratica delle concrete strategie di crescita ed innovazione, guidati da esperti nel campo.

Lavoro: come si articolano i corsi?

I corsi di formazione per la ripresa del mondo del lavoro hanno la durata di 30 ore è prevedono la frequenza in aula due volte a settimana. Per ognuno dei quattro corsi che partiranno a gennaio, sono a disposizione 12 posti, con iscrizioni che saranno prese tenendo in considerazione l’ordine d’arrivo. Ed ancora, per ognuno dei due settori professionali presi in esame (commercio e turismo), c’è una differente e specifica offerta formativa che prende in esame diverse realtà di lavoro come: bar, ristoranti, alberghi, negozi, noleggio, agenzie di viaggio, discoteche e tanto altro. Per avere maggiori informazioni a riguardo e su come iscriversi ai corsi di formazione, vi invitiamo a consultate il regolamento presente sul sito Cescot – Rimini.com

I quattro corsi per la ripartenza del lavoro

I corsi che partiranno a gennaio sono i seguenti:

E – Commerce : con lo scopo di comprendere tutte le potenzialità ed opportunità da sfruttare per incrementare le vendite con soluzioni attinenti al proprio business. Le iscrizioni sono aperte fino l’11 gennaio ;

: con lo scopo di comprendere tutte le potenzialità ed opportunità da sfruttare per incrementare le vendite con soluzioni attinenti al proprio business. Le ; corso Strategie base per la comunicazione e il marketing turistico : va a definire le strategie da adottare partendo dall’analisi della domanda e della concorrenza arrivando a circoscrivere in maniera ottimale la propria offerta. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 gennaio;

: va a definire le strategie da adottare partendo dall’analisi della domanda e della concorrenza arrivando a circoscrivere in maniera ottimale la propria offerta. Le iscrizioni sono aperte Connettività e tecnologie per la gestione di impresa : aiuta a districarsi meglio nella fitta rete di opportunità tecnologiche che oggi caratterizzano il mondo del lavoro. Iscrizioni aperte fino il 12 gennaio;

: aiuta a districarsi meglio nella fitta rete di opportunità tecnologiche che oggi caratterizzano il mondo del lavoro. corso Tourism web marketing: ha lo scopo di arrivare a saper pianificare, gestire ed in fine monitorare l’uso del web, il posizionamento vincente sui motori di ricerca, il corretto uso dei social media per accrescere le potenzialità del proprio lavoro. In questo caso le iscrizioni al corso sono aperte fino il giorno 11 gennaio.

Sono questi i corsi che a gennaio prenderanno il via, aperti a varie realtà aziendali per favorire la ripresa lavoro.