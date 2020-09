Lavoro dei sogni: 1.000 dollari per passare un weekend senza tecnologia

Dagli Stati Uniti arriva una proposta di lavoro davvero particolare. Essere pagati 1.000 dollari per passare un weekend lontano dalla tecnologia e dai social

Ognuno di noi adopera sempre di più computer, cellulari, social e tanto altro. Passiamo gran parte del nostro tempo online, condividendo foto, messaggi, video, musica. Dagli Usa arriva una particolare offerta di lavoro per tutti coloro che vogliono “disintossicarsi” dai social, dal cellulare ed altri dispositivi elettronici. Essere pagati 1.000 dollari per trascorrere un fine settimana immersi nella natura stando 48 ore lontano dalla tecnologia in tutte le sue forme.

Lavoro dei sogni: essere pagati per stare lontano dalla tecnologia

Passiamo sempre più tempo davanti computer, cellulari, sui social network ed a contatto con la tecnologia. Spesso ci dimentichiamo o meglio non conosciamo affatto le belle sensazioni che si provano stando immersi nella natura mettendo da parte la tecnologia, l’istinto di catturare scatti e condividerli sui social. Secondo il report Data Never Sleep 8.0 pubblicato dalla DOMO, ogni singolo minuto vengono condivise più di 347 mila storie su Instagram, 147 mila immagini su Facebook e scambiati più di 41 milioni di messaggi su WhatssApp. Ogni tanto sarebbe davvero importante ed utile disintossicarsi dalla tecnologia in tutte le sue forme e sfaccettature. La proposta di lavoro che arriva dagli Stati Uniti sembra calzare a pennello. Essere pagati per trascorrere un fine settimana in camper lontano dalla tecnologia, da computer, cellulari e social. Una vera e propria astinenza dal mondo digitale della durata di 48 ore.

La proposta di lavoro

Il sito SatelliteInternet.com ha recentemente pubblicato un’offerta di lavoro che a prima vista potrebbe davvero sembrare strana. Il lavoro in questione prevede un breve periodo, ossia un fine settimana da trascorrere immersi nella natura senza alcun dispositivo tecnologico e digitale. I candidati che saranno selezionati, dovranno noleggiare un camper e scegliere di passare un weekend in uno dei tanti parchi nazionali presenti negli Usa. La sfida è proprio quella di non utilizzare cellulari, Internet, computer ed altri dispositivi digitali, in maniera tale da potersi godere i paesaggi dal vivo, senza la condivisione di questi sui social. Durante queste 48 ore non sarà possibile neanche comunicare con i cari, con gli amici o inviare messaggi su WhatsApp. Solamente durante la terza notte, sarà concessa la condivisione dell’esperienza vissuta sui social riprendendo in mano i propri dispositivi digitali.

Un lavoro regolarmente retribuito

Questo potrebbe essere per tanti un vero e proprio lavoro dei sogni. Quante volte vi è passata per la mente l’idea di accantonare la tecnologia e vivere la vostra vita reale, senza controllare posta elettronica, senza condividere nulla sui social, senza comunicare ed inviare messaggi su WhatsApp ed altri canali di comunicazione? Ebbene, questa è l’occasione giusta per farlo ricevendo una regolare retribuzione. La paga prevista è di 1.000 dollari, corrispondenti a circa 844 euro per un solo weekend di lavoro. Questi soldi, saranno erogati in due trance ed in più sono previsti rimborsi spesa per il noleggio del camper, per il carburante ed il cibo acquistato. Tutto quello che dovete fare è resistere all’incontrollabile voglia di usare i dispositivi elettronici.

Alla ricerca di validi candidati

La selezione per questo particolare lavoro è aperta a tutti coloro che davvero sono stufi della tecnologia ed hanno bisogno di un periodo di stop. I requisiti da dover rispettare sono: aver compiuto 25 anni di età ed avere l’autorizzazione a guidare sul territorio degli Stati Uniti d’America. Il vincitore della selezione sarà scelto il 23 settembre 2020, e bisognerà accettare il lavoro entro la data del 30 settembre 2020.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Se siete interessati a questa offerta di lavoro, non dovete fare altro che candidarvi entro e non oltre il 23 settembre 2020. Una volta che vi siete resi cono di possedere i requisiti richiesti, andate sul sito satelliteinternet.com e compilate il form di partecipazione inserendo tutti i dati che vi vengono richiesti. Ogni domanda sarà attentamente analizzata e nel caso in cui risultasse di particolare interesse sarete contattati. Un’opportunità da non perdere perché vi farà vivere un’esperienza incredibile e piena di nuove sorprese.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro