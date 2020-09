Rilanciare il turismo con un concorso per creativi: 180 mila euro per 6 progetti

Il concorso MiBACT per menti creative. Rilanciare il turismo in Italia riscoprendo tutte le bellezze e le potenzialità del settore

Il turismo è uno dei settori che hanno risentito in maniera particolarmente evidente della crisi economica causata dalla pandemia. Con i contagi in corso bisogna pensare ad un nuovo tipo di turismo. Arriva il concorso MiBACT per creativi, con lo scopo di rilanciare il turismo locale. Saranno scelti e finanziati sei progetti. Ecco di cosa si tratta e come aderire.

Turismo: il concorso MiBACT per creativi

Per rilanciare il settore turistico nel nostro Paese, gravemente colpito dalla crisi economica innescata dal Coronavirus, c’è bisogno di creatività, di innovazione e di nuove idee. Oggi è essenziale guardare al turismo da un’altra prospettiva, tenendo in considerazione le nuove norme sulla sicurezza. Ricordiamo che l’Italia vive di arte, turisti, cucina e paesaggi, un settore che porta la maggior parte degli introiti nelle casse del Paese. La crisi di questo settore economico con B&B, Hotel, Musei e tanto altro, comporta numerose perdite che a lungo andare metterebbero a rischio le sorti di un intero Paese. Per evitare tutto questo e puntare sulla ripartenza del turismo, il MiBACT (Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali e per il Turismo) in collaborazione con Invitalia lancia un concorso per menti creative. Parliamo del contest intitolato: “Viaggio in Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo”.

Il concorso è finalizzato ad individuare creativi che con i loro progetti e le loro idee innovative, possano promuovere il turismo di prossimità, il turismo nei borghi ed il turismo lento, cioè quello che risponde alle nuove norme dettate dall’emergenza Covid-19. A disposizione 180 mila euro per finanziare i sei progetti scelti, che dovranno essere realizzati entro il mese di novembre 2020.

Alla ricerca di progetti creativi ed innovativi

Il concorso per rilanciare il turismo nel nostro Paese ha preso il via il 31 agosto e terminerà il 2 ottobre. Entro tale data dovranno pervenire al MiBACT i vari progetti che poi saranno studiati e selezionati. I lavori devono raccontare in maniera creativa ed originale, tutte le possibilità che il territorio italiano offre ai tanti turisti interessati ad intraprendere un viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese. Sono tre le categorie di turismo individuate a cui i progetti dovranno rivolgersi: turismo di prossimità, nei borghi, turismo lento. Sulla piattaforma Zooppa è online il contest dove è possibile trovare tutte le indicazioni, il regolamento completo e come partecipare al concorso con le proprie idee e lavori. Ognuno dei 6 progetti finalisti riceverà 30 mila euro da adoperare per la realizzazione del progetto in tutte le sue forme.

Turismo: come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso bisogna presentare dei progetti innovativi, originali e soprattutto inediti. Infatti, bisognerà inevitabilmente dichiarare di possedere tutti i diritti d’autore senza violare i diritti di proprietà intellettuale di terze persone. In caso contrario si verrà automaticamente esclusi dal contest. I progetti ben presentati e strutturati in ogni singola parte, dovranno essere caricati sulla piattaforma appositamente dedicata, ossia Zooppa. I progetti selezionati verranno finanziati per la realizzazione del lavoro entro il mese di novembre 2020. Per ulteriori chiarimenti e per il regolamento completo, vi invitiamo a visitare il sito MiBACT e la piattaforma Zooppa.

L’idea di puntare i riflettori sulla nostra Italia

Il concorso nasce dalla voglia di puntare i riflettori sulle bellezze ed opportunità turistiche che offre il nostro Paese. La stessa Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria al Turismo del MiBACT, spiega come sia importante comunicare in maniera alternativa, originale, inedita le potenzialità dell’Italia e del turismo che offre, da Nord a Sud. Il turismo in Italia non deve essere considerato come qualcosa di antico, di datato, ma può anche essere letto e presentato sotto una veste originale. L’importante è cercare in tutti i modi di risollevare le sorti di uno dei settori economici più importanti in Italia, il turismo.

