Lavoro: essere pagati per dormire in hotel a 5 stelle. Come candidarsi?

Essere pagati 1.100 euro per dormire in camere di hotel a 5 stelle. Dal Regno Unito arriva un’interessante offerta di lavoro. Candidature entro il 10 dicembre 2020

Vi piacerebbe essere pagati per dormire in hotel a 5 stelle? Arrivano interessanti offerte di lavoro che vi lasceranno sbalorditi. Un noto brend inglese è alla ricerca di un candidato disposto a dormire nei più lussuosi alberghi nel Regno Unito. Ecco di cosa si tratta e come candidarsi a questa particolare posizione.

Lavoro dei sogni: essere pagati per dormire in hotel di lusso

Oramai sul web si trovano tanti annunci di lavoro, alcuni abbastanza stravaganti ed originali. L’ultimo arriva direttamente dal Regno Unito. La Tielle Love Luxury, ossia il noto brand inglese, attivo nella consulenza, produzione e fornitura di biancheria per gli hotel, è alla ricerca di un tester disposto a dormire e sperimentare vari alberghi di lusso presenti nel Regno Unito. Il candidato ideale deve essere molto attento ai particolari, propenso a dormire in camere di hotel lussuosi e scrivere una minuziosa recensione sulla qualità del riposo fatto. Il prescelto avrà il compito di dormire per 5 notti in 5 tra i più famosi ed importanti alberghi UK. Si tratta di camere completamente arredate con varie soluzioni suggerite dal marchio Tradelinens.

Il candidato dovrà dormire e scrivere una recensione, documentando in maniera accurata come la biancheria presente nelle camere viene vissuta e contribuisce a regalare un’esperienza unica ai clienti. Per questo è molto importante compilare il modulo di valutazione dopo ogni pernottamento.

Un lavoro ben remunerato

Si tratta di un particolar tipo di lavoro a cui in Italia non siamo abituati. Eppure ci sono delle realtà che offrono opportunità professionali innovative ed originali. Il lavoro come “five star bed tester” incomincerà il prossimo anno ma le selezioni sono già aperte. Chi fosse interessato potrà inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 10 dicembre 2020, procedendo alla compilazione di un form disponibile sulla pagina web del Gruppo. Si tratta di un lavoro a tutti gli effetti, che prevede apposita retribuzione. Il candidato prescelto per ricoprire questo ruolo professionale, riceverà circa 1.100 euro di stipendio, più rimborsi spese di viaggio, che dovrà essere organizzato in maniera autonoma dal candidato stesso.

Come candidarsi?

Chi fosse interessato a questo particolare lavoro, non deve fare altro che inviare la propria candidatura entro il 10 dicembre 2020. I prescelti gireranno hotel di lusso nel Regno Unito, incominciando dal famoso Savoy di Londra, l’albergo preferito da tanti leader mondiali, dai reali e celebrità varie. Alison Vernon, direttrice di Rooms at The Savoy: “Questa è un’opportunità irripetibile per essere pagati per trascorrere del tempo in alcuni degli hotel più esclusivi del mondo. Ci aspettiamo che Tielle Love Luxury sia inondata di candidati e non vediamo l’ora di incontrare il nuovo fortunato dipendente il primo giorno, qui al Savoy”. Sul sito del Gruppo è presente l’apposito form da compilare, facendo attenzione ad inserire il proprio nome, cognome, contato telefonico ed una piccola descrizione di se stessi e del perchè si vuole diventare un five star bed tester.

Migliorarsi comprendendo le esperienze degli ospiti

Qualsiasi realtà aziendale deve mettere al centro di tutto i propri clienti e prodotti. Anche nel settore del turismo, ristorazione ed alloggi, il benessere dei clienti gioca un ruolo di vitale importanza. Una realtà professionale può migliorarsi solamente se ascolta i clienti e partecipa alle esperienze di questi. Ciò è possibile solo mettendosi nei panni dei clienti stessi. Catherine Morris, amministratore delegato di Tielle Love Luxury afferma: “Ci siamo resi conto che per mantenere la nostra posizione di esperti, dobbiamo davvero capire cosa stanno vivendo regolarmente i nostri ospiti e questo significa camminare nei loro panni o, più letteralmente, dormire nei loro letti.” Il Gruppo per mantenere alte le aspettative e la qualità dei suoi servizi, deve mettersi nei panni dei clienti, comprendendo e toccando con mano l’esperienza di dormire in strutture lussuose con particolare biancheria ed accessori di lusso.

Un lavoro che attirerà l’attenzione di tante persone, dando la possibilità di girare tra le migliori e lussuose realtà alberghiere presenti nel Regno Unito.