Offerte lavoro operai e tecnici: le ricerche di Workforce in Lombardia

Stai cercando un lavoro come operaio o come tecnico? Workforce S.p.A. è un’Agenzia per il Lavoro operativa su tutto il territorio del nord e del centro Italia e, al momento, ha in corso numerose ricerche per personale operaio principalmente a Milano, Varese e territori limitrofi. Andiamo allora a scoprire le ricerche in corso con Workforce e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro direttamente su portale Euspert.

Profilo aziendale Workforce

Fondata nel 2000 da Eugenio Filograna, nome noto anche nel mondo politico per le battaglie sulla flessibilità del mercato del lavoro, col suo primo DDL “istituzione del Lavoro interinale”, anticipatorio del “Pacchetto Treu” (di cui è stato relatore in aula al Senato nel 1997) e della successiva “Legge Biagi”, oggi offre lavoro, ogni giorno, a circa 1000 persone ed ha migliaia di aziende clienti di piccole-medie e grandi dimensioni. Ogni anno il 35% dei lavoratori somministrati trova un’occupazione stabile presso le aziende clienti.

Posizioni aperte come operai

Queste le ricerche in corso come operai in Lombardia e, più specificatamente, nella provincia di Varese.

Fabbro/saldatore – Tradate (VA). Si ricerca urgentemente per azienda nel settore della carpenteria medio-leggera questa risorsa. Si richiede: Esperienza nella posizione richiesta di almeno 3 anni; Competenze nella saldatura a filo; Capacità di lettura disegno tecnico; Disponibilità immediata al lavoro; Residenza/domicilio: vicinanza luogo di lavoro (max 15/20km); Automunito.

Operaio metalmeccanico – Tradate (VA). Si ricerca urgentemente per azienda nel settore della carpenteria medio-leggera questa risorsa. Si richiede: Esperienza nella posizione richiesta di almeno 3 anni; Competenze nella saldatura Tig; Capacità di lettura disegno tecnico; Disponibilità immediata al lavoro; Residenza/domicilio: vicinanza luogo di lavoro (max 15/20km); Automunito.

Posizioni aperte come tecnici

Queste le ricerche in corso come tecnici in Lombardia.

Responsabili tecnici impianti antincendio – Milano e Verbania. Si ricerca urgentemente, per azienda nel settore antincendio, questa figura professionale. La risorsa si occuperà della installazione manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio ed gruppi di pompaggio antincendio (estintori, porte tagliafuoco, idranti, lampade di emergenza, rivelazione fumi etc). Requisiti richiesti: comprovata esperienza di almeno 6 anni nella posizione ricercata; esperienza su impianti elettrici antincendio e rilevazione fumi; esperienza su impianti idraulici civili ed industriali e motopompe antincendio; abilitazione alla lettera G per impianti di protezione antincendio; disponibilità immediata; indispensabile la disponibilità a trasferte giornaliere presso i clienti su Milano, Lombardia e Verbania; indispensabile la disponibilità a reperibilità una tantum anche il sabato e/o la domenica su necessità; buona predisposizione al contatto con il pubblico; automunito; residenza vicino al luogo di lavoro (max 15/20km).

Come candidarsi in Workforce

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro operai e offerte lavoro tecnici che troverete costantemente aggiornate. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati e allegando il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).