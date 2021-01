Lavoro: i profili professionali ricercati dalle aziende ma difficili da trovare

Le aziende sono costantemente alla ricerca di determinate figure professionali difficili da reperire. La colpa è del gap che si è venuto a creare tra domanda ed offerta di lavoro. I professionisti difficilmente reperibili sono proprio quelli con iperspecializzazione in vari campi e dunque con particolari conoscenze e competenze necessarie alle aziende per crescere e migliorarsi sempre di più.

Lavoro: le figure professionali più richieste

Nel corso del tempo si è creato un vero e proprio gap tra domanda ed offerta di lavoro. La conseguenza di tutto questo è che le aziende sono alla costante ricerca di figure professionali altamente qualificate in determinati settori. Ebbene, si tratta di professionisti difficilmente reperibili, perché il sistema formazione non risponde adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro. Per questo motivo oggi è abbastanza complesso per le aziende trovare i giusti profili capaci di ricoprire determinati ruoli e svolgere al meglio il proprio mestiere. Adecco, la nota agenzia per il lavoro, ha recentemente svolto un’indagine su quelle che sono le figure professionali più richieste sul mercato, in risposta alle nuove esigenze e caratteristiche del lavoro, tra tecnologia e sostenibilità.

Data scientist

Una delle figure professionali più richieste dal mercato del lavoro è quella del data scientist. Si tratta di uno specialista in grado di leggere i dati ed utilizzarli per raggiungere precisi goal aziendali. Specialisti sempre più necessari all’interno di un’azienda, in quanto i numeri ed i dati in generale caratterizzano sempre di più il mercato del lavoro. Il data scientist deve avere una solida capacità di programmazione, di analisi quantitativa, conoscenza e comprensione del prodotto, ottime capacità comunicative e propensione al lavoro di squadra. Lo stipendio medio di chi fa questo lavoro varia molto a seconda dell’esperienza accumulata e va da 87 mila a 140 mila euro l’anno. Insomma, uno stipendio che fa gola a tutti ma richiede anche specifiche conoscenze e competenze nel settore.

Lavoro: il Broad band architect

Una figura professionale davvero interessante e di nuova generazione è proprio quella del Broad band architect. Si tratta del professionista che si occupa delle innovazioni della tv web, curandone anche i contenuti. Un esperto del lavoro davvero molto ricercato ai giorni d’oggi, perché è in grado di unire l’innovazione tecnologica del web ad uno strumento classico come quello della televisione. Ne consegue che il Broad band architect deve conoscere entrambi i canali, il web e quello della televisione, con competenze e specializzazioni davvero elevate. In particolare questa figura, per compiere al meglio il proprio lavoro deve avere una solida formazione nella Comunicazione, nell’Informatica applicata, Sistemi Informatici ed ovviamente saper gestire la comunicazione multimediale. Il guadagno connesso a tale lavoro si aggira intorno i 180 mila euro l’anno.

Energy manager

Il giusto utilizzo dell’energia nelle realtà imprenditoriali ed aziendali è davvero molto importante. La visione green dello sviluppo nel pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda, ormai è entrato nell’ottica di tante imprese. L’energy manager è un professionista particolarmente ricercato nel mondo del lavoro di oggi. Il suo è un compito particolare, ossia quello di favorire il miglior utilizzo dell’energia nel contesto aziendale. Lo stipendio di tale professionista del lavoro va dai 30 mila ai 60 mila euro annuali, ovviamente in base all’esperienza accumulata.

Cloud architect

Tra le figure professionali più ricercate nel mercato del lavoro troviamo anche il Cloud architect. Si tratta di un professionista che si occupa principalmente di progettare e poi di costruire degli ambienti cloud, gestibili con facilità e ben adattabili alle esigenze del business d’impresa. Si tratta di una figura professionale ricercata dalle aziende, soprattutto ora che queste stanno attraversando il processo di trasformazione digitale. Lo stipendio correlato a questo tipo di lavoro va dai 60 mila ai 150 mila euro l’anno.

Si tratta di alcuni dei lavori e delle professioni che risultano essere particolarmente ricercate dalle aziende di tutto il mondo. Specializzarsi in questi settori può davvero offrire ottime opportunità di lavoro e di carriera.