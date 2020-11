Lavoro Ikea: posizioni aperte e come candidarsi

Dal Gruppo Ikea arrivano interessanti offerte di lavoro ed opportunità di stage per i più giovani. La nota multinazionale svedese sta per ampliare il proprio organico, con l’apertura di nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale. Le candidature sono aperte anche a giovani senza esperienza, con la concreta occasione di crescita professionale. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Opportunità di lavoro con il Gruppo Ikea

La nota multinazionale svedese leader nel settore dell’arredamento amplia il proprio organico con l’apertura di nuovi punti vendita sul territorio nazionale. Questo porterà alla creazione di nuove opportunità di lavoro. Nello specifico si parla di circa 11 mila posti nei prossimi due anni. Le varie posizioni aperte si rivolgono a laureati, laureandi, studenti universitari, diplomati, giovani con e senza esperienza. Inoltre, non mancano le opportunità di stage ma anche di assunzioni con contratti a tempo determinato ed indeterminato. Una realtà professionale conosciuta in tutto il mondo, che nel corso degli anni è cresciuta sempre di più, dando a tanti la possibilità di affermarsi professionalmente in un settore particolarmente produttivo.

Ambiente di lavoro

Lavorare nella multinazionale svedese significa entrare a far parte di un gruppo collaborativo, dove si respira un vero e proprio spirito di squadra. Si punta molto sulle risorse umane, sulla condivisione dei valori aziendali, sulla costruzione di un ambiente giovanile, dinamico e divertente. Uno degli obiettivi del Gruppo è quello di ottenere ottimi risultati partendo da risorse limitate, in maniera tale da garantire prezzi non troppo elevati per i clienti e la valorizzazione dei dipendenti. Questi sono tutelati e spronati a dare il massimo, mettendo in risalto le proprie idee ed opinioni. La creatività è uno dei fattori che caratterizzano questo ambiente di lavoro.

Le posizioni aperte

Come accennato precedentemente sono tante le posizioni aperte a cui potersi candidare. Nello specifico si ricercano le seguenti figure professionali:

Addetto al magazzino ;

; Addetto guida navetta Ikea;

Delivery Planner ;

; Senior recruiter ;

; Responsabile dell’ area ristorante ,

, Business controller manager ;

; Accounting specialist;

Addetto all’ area operativa;

Addetti alle vendite ;

; Addetto alla ristorazione e tanto altro.

Sono queste le principali posizioni aperte a cui potersi candidare. Sul sito Ikea, nella sezione “Lavora con Noi” è possibile consultare tutte le posizioni ed accedere ad esse in maniera autonoma.

Le sedi di lavoro

Le offerte di lavoro Ikea riguardano tutto il territorio nazionale. In particolare, le sedi in cui si stanno cercando nuove figure professionali da inserire nell’organico sono:

Assago;

Piacenza;

Rimini;

Casalecchio di Reno;

Baronissi;

Carugate;

Camerano;

Bari,

Villesse;

Afragola;

Parma;

Genova;

Roncadelle.

Queste sono le aree geografiche in cui l’Ikea vuole investire, ricercando nuova manodopera da inserire nell’organico.

Opportunità di stage

Oltre alle offerte di lavoro ci sono importanti opportunità di stage. I più giovani potranno così optare per avvicinarsi alla realtà Ikea frequentando gli stage nelle seguenti aree:

Stage full time vendita;

Addetto vendite;

Stage logistica;

People Planner;

Assistenza clienti;

Angolo occasioni;

Area food;

Area consulenza e progettazione interni.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Una volta consultate tutte le offerte di lavoro presenti sul sito Ikea, chi fosse interessato potrà inviare la propria candidatura. Sul sito oltre alla descrizione completa delle mansioni, ci sono anche i requisiti richiesti per ogni singola posizione aperta. Una volta scelta l’offerta di lavoro di proprio interesse, potrete inoltrare la candidatura, semplicemente cliccando sulla dicitura “candidati ora”. Per fare questo bisogna registrarsi ed accedere alla piattaforma, così da poter allegare il proprio Cv e la relativa documentazione richiesta. Un procedimento molto semplice, intuitivo che vi consentirà di presentarvi al Gruppo Ikea. Un team di esperti recruiter analizzerà il vostro Cv e se ritenuto idoneo sarete presto contattati per un colloquio conoscitivo. Investire nel proprio futuro professionale è molto importante, soprattutto per i più giovani che si apprestano ad entrare nel modo del lavoro. Le opportunità nel mondo professionale non devono mai essere trascurate.