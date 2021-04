Lavoro: nuove assunzioni Ferrero. Posizioni aperte e come candidarsi

Anche nel mese di aprile ci sono aziende alla ricerca di nuovo personale da assumere. Arrivano ottime offerte di lavoro con Ferrero, una delle realtà più famose ed affermate non solo in Italia ma anche all’estero. Ecco le sedi di lavoro e le offerte professionali messe a disposizione dall’azienda leader nel settore dolciario.

Lavoro: nuove assunzioni con Ferrero

Arrivano interessanti offerte di lavoro con Ferrero, l’azienda leader nel settore dolciario sia in Italia che all’estero. Periodicamente il Gruppo punta all’innovazione ed alla crescita, ricercando nuove figure professionali da assumere e far diventare parte integrante del team di lavoro. Importanti opportunità di carriera e crescita professionale anche all’estero. Infatti, la Ferrero, presente in tanti e svariati Paesi al mondo è alla ricerca sia di professionisti con esperienza nel settore, sia di giovani alle prime armi, da inserire nel team attraverso varie tipologie di tirocini.

Il Gruppo Ferrero

Quando parliamo della Ferrero ci riferiamo ad una realtà di lavoro molto importante ed affermata sul territorio. Si tratta di una multinazionale italiana specializzata ed attiva nel settore dolciario, fondata nel 1946 da Pietro Ferrero. La sua sede legale, amministrativa e produttiva si trova ad Alba, mentre la sede commerciale vicino Torino (Pino Torinese). Oggi, il Gruppo conta 31 stabilimenti produttivi e più di 36 mila collaboratori a livello globale. I suoi prodotti sono ormai conosciuti in gran parte del mondo, dando all’azienda una fama internazionale di notevole rilievo. Lavorare con la Ferrero significa entrare a far parte di una realtà professionale di tutto rispetto, con concrete possibilità di crescita sia a livello professionale che personale, perché si tratta di un Gruppo in continua evoluzione, seguendo le esigenze e le trasformazioni del mercato.

L’ambiente di lavoro

Lavorare con Ferrero è un’opportunità a cui guardare con particolare attenzione. Infatti, parliamo di una realtà professionale che offre opportunità di lavoro sia in Italia che all’estero. Il Gruppo investe molto nelle Risorse Umane, applicando una particolare politica interna rivolta al personale ed andando ad incentivare varie forme di collaborazione e lavoro di gruppo. L’ambiente di lavoro è particolarmente dinamico, in continua evoluzione, giovanile, che ricerca e valorizza i talenti, in grado di dare un valore aggiuntivo all’impresa. Crescita, evoluzione ma anche conservazione delle vecchie tradizioni e valori che hanno reso la Ferrero una tra le aziende leader presenti nel mercato dolciario. Per i più giovani ci sono percorsi formativi interni in grado di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro al meglio.

Le sedi di lavoro e le posizioni aperte

Anche ad aprile, arrivano importanti e rilevanti offerte di lavoro con il Gruppo Ferrero. Le sedi dove attualmente si ricerca nuovo personale sono: Alba, Balvano (PZ), Pozzuolo Martesana (MI). Come già accennato nelle righe precedenti, ci sono anche opportunità di lavoro all’estero. L’azienda è periodicamente alla ricerca di nuove figure professionali, siano esse esperte nel settore che alle prime esperienze, da formare in maniera specifica e dettagliata. In particolare, le figure attualmente ricercate sono le seguenti:

Ice Cream Junior Technological Driver;

Primary packaging – analytical lab specialist;

Quality Incoming/Laboratory Responsible;

Plant Quality System & Food Safety Responsible;

Junior Process Technology;

Montatore meccanico trasfertista.

Sono questi i principali professionisti ricercati. In ogni modo sul sito del Gruppo sono pubblicate le offerte di lavoro con i requisiti richiesti, necessari per potersi candidare senza alcun problema.

Come candidarsi alle offerte di lavoro?

Tutte le offerte di lavoro Ferrero sono pubblicate sul sito del Gruppo. Potete consultarle liberamente, rendendovi conto se davvero vi interessano. Ovviamente, ad ogni posizione aperta corrispondono determinati requisiti da dover rispettare. Una volta consultate le posizioni e trovate quelle di vostro interesse, potrete candidarvi in maniera autonoma e veloce. Vi basterà cliccare sulla dicitura “Candidati” e seguire le istruzioni che vi verranno date. Fate attenzione al CV che deve essere sempre aggiornato e ben scritto, così da attirare l’attenzione dei recruiter ed aumentare le possibilità di essere contattati per un colloquio di lavoro.

