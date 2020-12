Lavoro: nuove assunzioni The Fork. Posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro dal Gruppo The Fork. Le posizioni aperte e come candidarsi, con la possibilità di lavorare anche all’estero

The Fork è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel team di lavoro sia in Italia che all’estero. La nota piattaforma di prenotazione di ristoranti offre interessanti opportunità di lavoro a cui candidarsi. Ecco i vari settori su cui poter puntare.

Nuove offerte di lavoro con The Fork

Il 2020 si chiude con nuove offerte di lavoro firmate The Fork. La nota piattaforma usata per la consultazione e prenotazione di ristoranti è alla ricerca di figure professionali da inserire nel team di lavoro. Dal 2014 The Fork fa parte di TripAdvisor Media Group operando in vari Paesi sparsi per il mondo, tra cui anche l’Italia. I Forkers che lavorano per la piattaforma sono delle persone ricche di passione, curiosità, spirito di squadra, che operano ogni singolo giorno per offrire agli utenti i migliori ristoranti con servizi personalizzati e di grande qualità. Il Gruppo è attualmente alla ricerca di nuovi professionisti ed appassionati di ristorazione, per cercare di risollevare uno dei settori più colpiti dalla pandemia e relativa crisi economica.

Il Gruppo The Fork

The Fork è una piattaforma di presentazione online di ristoranti. Presente in diversi Paesi e circa 4 mila città, che offre ai suoi clienti un servizio unico, di qualità ed attenzione ai particolari. Lo scopo è proprio quello di presentare i migliori ristoranti in cui poter mangiare vivendo delle esperienze culinarie uniche ed irripetibili. Si tratta di una realtà professionale in crescita, con la grande voglia di superare questo particolare periodo che ha penalizzato il settore delle ristorazione assieme ad altri. Per tale motivo arrivano importanti ed interessanti opportunità di lavoro per giovani e non solo. L’importante è avere la passione per la ristorazione, la cucina, la curiosità, lo spirito di collaborazione e di squadra, che sono alcuni tra i più importanti valori di The Fork.

Lavoro: i settori che offrono opportunità professionali

Il noto Gruppo cerca personale nei seguenti settori professionali:

Customer Service & Content;

Engineering & IT;

Marketing & Creative;

Data Science 8 Analytics;

Product Management;

Finance & Accounting.

Le offerte di lavoro in questi settori riguardano non solo l’Italia ma anche altri Paesi esteri. L’ideale per chi vorrebbe volare all’estero per intraprendere una nuova avventura lavorativa.

Offerte di lavoro a Torino

Come affermato precedentemente, le offerte di lavoro The Fork riguardano anche il nostro Paese. In particolare a Torino si ricercano:

Associate Engineering Director, Payment: il candidato ideale è quello con esperienza nel settore, capace di guidare il team che lavora a nuove opportunità di business;

Senior iOS Developer H/F: il candidato dovrà aver maturato esperienza con il sistema iOS, essere predisposto al lavoro di squadra, avere esperienza con ReactJS, Flux, Redux, conoscere la metodologia Scrum e tanto altro.

Figure professionali qualificate, con determinate conoscenze e competenze da tenere in considerazione. Inoltre, visto e considerato che stiamo parlando di un Gruppo in continua espansione, nuove opportunità di lavoro potrebbero presentarsi presto anche nelle città di Milano e Bologna.

Come candidarsi

Per tutti gli interessati a questo settore professionale, ci sono molte offerte di lavoro e figure professionali periodicamente ricercate dal Gruppo The Fork. Per questo motivo invitiamo tutti a consultare costantemente le opportunità di lavoro del Gruppo in questione. Oltre a considerare le attuali opportunità professionali è possibile anche inviare delle autocandidature per le future posizioni. Su sito The Fork è possibile consultare attentamente tutte le offerte di lavoro, conoscerne i requisiti richiesti, l’ambiente di lavoro, la tipologia di contatto e tanto altro. Chi fosse realmente interessato può candidarsi alle offerte professionali in piena autonomia, caricando il proprio Curriculum aggiornato e ben strutturato. Gli addetti alla selezione del personale nel caso in cui considereranno la candidatura attinente al profilo ricercato, provvederanno a contattarvi per colloqui di lavoro. Buona fortuna a tutti.