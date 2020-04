Lavoro settore arredamento con il Gruppo Casa. Posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo Casa è alla ricerca di nuove figure professionali e tirocinanti da inserire nel team. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Arrivano opportunità di lavoro nel settore dell’arredamento ed oggettistica per interni ed esterni. Parliamo della nuova campagna di recruiting del Gruppo Casa, la nota catena di articoli per l’arredamento, con punti vendita e sedi su tutto il territorio nazionale. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Opportunità di lavoro nel settore dell’arredamento

Il settore dell’arredamento è uno che negli ultimi anni sta registrando degli ottimi risultati sul mercato. Sono sempre di più le opportunità professionali connesse al settore casa ed arredamento. In fondo la cura ed il benessere dalla propria dimora è importantissimo, per creare un ambiente curato, accogliente e caldo. Sono sempre di più le persone che decidono di intraprendere un’esperienza professionale nel settore dell’arredamento e dell’oggettistica per le case. In particolare, interessanti opportunità di lavoro arrivano direttamente dal Gruppo Casa, la nota catena di articoli per l’arredamento, con sedi e punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Chi è alla ricerca di un lavoro e si sente portato per questo settore, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione ed inviare la propria candidatura alle posizioni aperte, il prima possibile.

Lavorare con il Gruppo Casa

Casa è una nota catena di articoli per l’arredamento, un’idea moderna di vari punti vendita di stampo internazionale, con sedi in vari Paesi europei tra cui l’Italia. Una realtà di notevole successo che conta sulla collaborazione di professionisti nel settore, che ogni giorno si tengono aggiornati con le ultime tendenze del mercato. Si tratta di una valida alternativa ai costosi brand di design, garantendo in ogni caso la qualità dei prodotti. Gli stessi che trasformano le nostre case in splendide e bellissime dimore, accoglienti ed ospitali. Periodicamente Casa è alla ricerca di nuovi collaboratori da inserire nel team. Dunque se anche tu ami la casa e tutto ciò che ruota intorno ad essa, potresti prendere in considerazione un lavoro nel settore, che fino a quando esisteranno le dimore, non passerà mai di moda.

Lavoro ed assunzioni Gruppo Casa

Sul sito del Gruppo Casa, sono stati pubblicati i nuovi profili che la società ricerca, da impiegare nelle varie sedi dislocate da Nord a Sud. Si tratta di opportunità di lavoro rivolte a tutti coloro che amano il mondo del focolaio domestico, così come il suo arredamento e decorazione. Spazio non solo a nuove assunzioni, ma anche a tirocini nei vari punti vendita presenti nelle regioni italiane quali: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Lazio, Marche, Toscana, Umbria. Tutti coloro che decideranno di candidarsi alle posizioni aperte, potranno farlo per le varie postazioni, con la possibilità di spostarsi.

Profili ricercati e sedi di lavoro

Di seguito vi elenchiamo i profili attualmente ricercati da Casa e le varie sedi di lavoro. Tuttavia, per la lista completa vi consigliamo di consultare direttamente il sito del Gruppo, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati anche per eventuali future assunzioni.

Addetto alle vendite ed assistente di negozio presso la sede di Arese (MI);

presso la sede di Arese (MI); Assistente e addetto/a vendite a Bolzano;

a Bolzano; Store Manager, a Legnago, Muggia (TS), Buccinasco (MI), Como;

a Legnago, Muggia (TS), Buccinasco (MI), Como; Addetto/a vendite, con occasioni in tanti shop: Meraville (BO), Città di Castello, Corciano (PG), Sondrio, Sacile, Arma di Taggia, Pedrengo, Castel Guelfo, Castenaso, Imperia, Ravenna, Settimo Torinese, Fidenza, Como, Ravenna, Gualtieri (RE), San Cataldo (CL), Castenaso (BO), Cusago (MI), Bolzano, Buccinasco, (MI).

con occasioni in tanti shop: Meraville (BO), Città di Castello, Corciano (PG), Sondrio, Sacile, Arma di Taggia, Pedrengo, Castel Guelfo, Castenaso, Imperia, Ravenna, Settimo Torinese, Fidenza, Como, Ravenna, Gualtieri (RE), San Cataldo (CL), Castenaso (BO), Cusago (MI), Bolzano, Buccinasco, (MI). Assistente Store Manager/Visual Merchandiser a Castelletto Ticino (NO), Fidenza (PR), Castenaso (BO).

Castelletto Ticino (NO), Fidenza (PR), Castenaso (BO). Assistente Store Manager a Soliera (MO), Muggia (TS), Trebaseleghe (PD), Bolzano, Giussano (MB), Fiumicino (RM), Cusago (MI), Castenaso (BO).

a Soliera (MO), Muggia (TS), Trebaseleghe (PD), Bolzano, Giussano (MB), Fiumicino (RM), Cusago (MI), Castenaso (BO). Addetto/a vendite legge 68/99: Gravellona Toce (VB).

Opportunità per i tirocinanti

Come accennato in precedenza, Casa cerca anche nuovi tirocinanti da inserire nel team a cui offrire un’esperienza di notevole rilevanza. In particolare i tirocinanti sono richiesti nelle seguenti città: Soliera (MO), Ferrara Affi (VR), Gualtieri (RE), Legnago (VR), Pedrengo (BG), Castel Guelfo, Castenaso, Figline Valdarno, Meraville, Soliera, Romagnano Sesia, Curno, Curtatone, San Giovanni Teatino, Como, Sarzana, Vado Ligure, Mondovì, Città di Castello, Mestre, Villorba (TR), Castenaso (BO) Settimo Torinese, Gravellona Toce (VB), Piacenza, Curno (BG), Mazzano (BS), Albenga (SV), Chivasso (TO), Castel Guelfo (BO), Conegliano (TV).

Come candidarsi alle posizioni aperte

Per consultare tutte le posizioni aperte e le opportunità di lavoro con Casa, vi consigliamo di consultare la sezione Lavora con noi sul sito del Gruppo. In questo modo potrete restare sempre aggiornati non solo sulle attuali assunzioni, ma anche su eventuali opportunità professionali future. Sul sito potrete trovare tutte le mansioni e figure professionali richieste, con la descrizione ed i requisiti. Potrete candidarvi ed inviare il Cv aggiornato per ogni posizione aperta di vostro interesse. Ed ancora, potete anche inviare una auto-candidatura per assunzioni future. Gli addetti al personale, analizzeranno i vostri profili e provvederanno a contattarvi nel caso siano interessati.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati su Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): SI, voglio offerte di lavoro