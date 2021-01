Leroy Merlin lavora con noi 2021, posizioni aperte e dove inviare il curriculum

Leroy Merlin cerca addetti vendita, responsabili negozio, addetti alla logistica e altre figure. Ricerche in corso anche per personale da nella sede centrale di Milano. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Se la tua passione è cercare soluzioni creative e funzionali per ristrutturare casa o creare un oggetto con le tue mani, Leroy Merlin può essere il tuo posto di lavoro ideale! I negozi Leroy Merlin, famosa catena francese della gdo specializzata in prodotti di bricolage e fai da te, promuovono proprio la “cultura del fai da te” come mezzo di miglioramento, espressione di creatività, realizzazione di se stessi in modo ecosostenibile. L’azienda assume periodicamente nuovo personale, sia per i negozi che per gli uffici della sede centrale milanese. Andiamo a vedere quali sono ad oggi le opportunità di lavoro in Leroy Merlin e come candidarsi ad un ruolo.

Profilo aziendale di Leroy Merlin

Leroy Merlin è un’azienda della distribuzione specializzata in bricolage e fai da te che fa parte di Group Adeo, il primo nel mercato francese, il secondo in Europa e il quarto nel mondo, offrendo una vasta scelta di prodotti e di servizi per la casa e il giardino con l’obiettivo di aiutare il cliente a migliorare l’ambiente in cui vive.

Leroy Merlin nasce in Francia nel 1923 ad opera di Adolph Leroy e Rose Merlin che aprono un negozio a Noeux-Les-Mines di residui bellici. Dopo un percorso di 53 anni, che passa attraverso l’inserimento di nuovi collaboratori e tipologie di prodotto più orientate al Bricolage e Fai da te arriva in Italia nel 1996 con l’apertura del primo punto vendita di Solbiate Arno (VA). Ad oggi conta 47 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale con un totale di 5700 collaboratori per un fatturato di oltre 1 miliardo di euro. Nel mondo Leroy Merlin ha circa 330 punti vendita in 13 paesi con oltre 61.800 collaboratori. Punto di forza della catena sono i prodotti innovativi e sostenibili proposti a prezzi accessibili a tutti.

Lavorare in Leroy Merlin

Diverse sono le opportunità di inserimento in Leroy Merlin. Qui le trovate suddivise per funzioni aziendali e in base alla categoria Negozio/Sede centrale:

ACQUISTI MARKETING E COMMERCIO

IN NEGOZIO

Consigliere di Vendita

Allievo Capo Settore

Capo Settore Commercio

Consigliere Vendita-Hostess/Steward Relazione Cliente – Contratto weekend

IN SEDE

Acquisti

Marketing, Studi e Ricerche di Mercato

Comunicazione e Pubblicità

Internet

Merchandising

FINANZA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO, AUDIT E LEGALE

IN NEGOZIO

Addetto/a Contabilità

Responsabile Controllo Gestione Negozio

IN SEDE

Amministrazione

Finanza

Controllo di Gestione

Audit

Legale

RELAZIONE CLIENTE

IN NEGOZIO

Hostess/Steward Relazione Cliente

Capo Settore Relazione Cliente

IN SEDE

Relazione Cliente e Servizi

RISORSE UMANE

IN NEGOZIO

Responsabile Risorse Umane

IN SEDE

Formazione

Selezione e Gestione

Amministrazione Risorse Umane

Comunicazione Interna e Istituzionale

Legale Risorse Umane

Sicurezza

SERVIZI GENERALI

IN SEDE

Servizi Generali

SISTEMI INFORMATIVI

IN SEDE

IT

SUPPLY CHAIN

IN NEGOZIO

Responsabile Logistica

Addetto/a Logistica

IN SEDE

Approvvigionamento e Pianificazione

Logistica

Import

SVILUPPO IMMOBILIARE

IN SEDE

Sviluppo Immobiliare

Studenti e neolaureati in Leroy Merlin

I giovani trovano ampio spazio di inserimento in Leroy Merlin, che dedica loro numerosi progetti di formazione e crescita professionale.

Per gli studenti universitari, Leroy Merlin offre la possibilità di lavorare nel weekend con un contratto part-time weekend, oppure di cooperare per la realizzazione delle tesi di laurea, agevolando il diretto contatto con i collaboratori per la realizzazione di ricerche e progetti di sperimentazione e valorizzazione del settore commerciale.

Numerose proposte di stage offrono poi l’occasione di svolgere un periodo formativo che consente di conoscere la realtà Leroy Merlin, di imparare un mestiere, di mettersi alla prova su progetti specifici sperimentando sul campo, con il supporto continuo del tutor, attitudini e passioni.

Infine, è possibile candidarsi per svolgere il percorso per Allievo capo settore. Attraverso una formazione specifica, della durata circa di 15 mesi, si potranno apprendere le competenze necessario per diventare Capo settore e gestire le risorse umane,economiche e commerciali di un settore merceologico.

Formazione

Per ciascun collaboratore il proprio manager individua un piano di formazione su misura che si realizza attraverso:

corsi progettati ed erogati dal Servizio Formazione, organizzati per aree di contenuti e destinati alle diverse professioni un piano di formazione progettato ed erogato nel proprio negozio azioni di accompagnamento del proprio manager

Posizioni aperte

Ecco le principali posizioni attualmente aperte in Italia:

Consigliere di vendita

Le principali mansioni richieste a questa figura professionale sono:

accoglienza Clienti

supporto all’acquisto

adeguare la disponibilità del prodotto in base alle vendite dei prodotti;

concretizzerai le attività di caricamento

presentare i lineari secondo le regole merchandising del prezzo e dei servizi

mantenere la gamma sempre aggiornata in base alla strategia di Leroy Merlin

I principali requisiti richiesti sono:

diploma tecnico professionale e/o Laurea (preferibile)

esperienza di almeno 3 anni nel settore Retail o Gdo

conoscenza dei principali Social e applicativi informatici

Store Performance Leader

Le principali mansioni richieste a questa figura professionale sono:

controllo di gestione di un punto di vendita

supporto al Direttore, il Responsabile Risorse Umane e i Capisettore Commercio

analisi degli indicatori

garantire i giusti i livelli di stock sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo

amministrazione del pdv

I principali requisiti richiesti sono:

Laurea in discipline economiche / scientifiche

esperienza manageriale e/o commerciale

buon livello di conoscenza dell’inglese e/o del francese

utilizzo di strumenti informatici

conoscenza di strumenti di Business Intelligence

Magazziniere Leroy Merlin

Le mansioni richieste a questa risorsa sono:

Accoglienza Clienti

Assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro (mezzi di movimentazione merci, dispositivi mobili)

Effettuare, secondo le regole di Leroy Merlin, il primo ed il secondo ricevimento della merce in entrata

Controllare ed indirizzare la merce in riserva collocandola secondo le regole di Leroy Merlin al fine di rendere tracciabile e affidabile lo stock

Preparare e verificare gli ordini Cliente al fine di mantenere la promessa di consegna pattuita

I principali requisiti richiesti sono:

Diploma tecnico professionale o preferibilmente Laurea

Esperienza di almeno 3 anni nel settore Retail o Gdo in ambito logistico

Conoscenza dei principali Social e applicativi informatici.

Weekendista 8/16 ore

Questa opportunità lavorativa è dedicata a studenti universitari, ai quali è offerta l’opportunità di lavorare part-time durante i week end, per un totale di 8 o 16 h, come assistenti alla vendita.

Altre figure ricercate

Scaffalista

Capo settore

Venditore specializzato

Hostess e Steward Relazione Cliente

Addetto Custore Service

Addetto Supply Chain

Posizioni aperte sede centrale

Leroy Merlin ha diverse posizioni aperte anche negli uffici della sede centrale di Milano che potrai visionare navigando tra i vari dipartimenti indicati sul sito

Opinioni sul lavoro in Leroy Merlin

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Leroy Merlin:

“Ambiente giovanile e buona paga”. Queste le parole di Luca M., attuale Addetto vendite in uno dei punti vendita del milanese: “Lavoro in Leroy Merlin da quasi due anni, mi trovo bene soprattutto perché l’ambiente è giovanile e la paga, per 30 ore settimanali, è davvero buona. Straordinari nella norma, riesco a gestire la mia vita privata nonostante turni e festivi”.

“Ambiente sereno e collaborativo”. Così Gaetano S., attuale dipendente nel ruolo di Magazziniere, ci parla della sua esperienza in Leroy Merlin: “In questa realtà mi trovo bene, anche se prima non avevo avuto esperienze in strutture così grandi. Sono stato bene affiancato e ho trovato un’ottima organizzazione. Per ora la mia esperienza è positiva…speriamo duri!”.

“Bella esperienza!”. Sara F., ci racconta questo della sua esperienza di 6 mesi come Addetta vendita nei weekend: “Ho lavorato per 6 mesi come Weekendista, così chiamano questa figura, ovvero solo durante il sabato e la domenica. Ho svolto questo lavoro durante gli studi universitari, è stata una bella esperienza non solo perché mi ha permesso di guadagnare un po’ ma anche perché ho avuto un primo impatto con il settore della GDO nel quale poi vorrei inserirmi in ambito gestionale”.

Dove inviare il Curriculum per candidarsi in Leroy Merlin

Il portale Leroy Merlin lavora con noi rappresenta l’unico canale di raccolta delle candidature nell’azienda. Alla sezione Posizioni Aperte trovi tutte le opportunità di lavoro disponibili, suddivise per Sede/Negozio, per Funzione Aziendale o per Sede di Lavoro. Una volta individuato l’offerta di interesse è possibile registrarsi e candidarsi online inviando il tuo Curriculum Viate. Per quanto riguarda il processo di selezione, questo avviene seguendo fasi specifiche: screening dei cv ricevuti, assesment (solamente per alcuni profili), colloquio con risorse umane, colloquio con il futuro responsabile, colloquio con responsabile funzionale, offerta di lavoro.