Lavorare in Lidl: assunzioni 2021, opinioni e come candidarsi

Opportunità per operatori di filiale, addetti vendita e altre figure da inserire nei punti vendita e anche nelle sedi centrali: tutte le posizioni aperte e come candidarsi

Molte sono le catene, italiane ed estere, che operano nel settore della GDO. Ma una sola ha raggiunto, per la quinta volta consecutiva, la certificazione come “Best Workplace”, il premio che spetta alle aziende che offrono una ambiente di lavoro eccellente. Questo però è solo uno dei tanti riconoscimenti che Lidl Italia ha ricevuto e continua a ricevere negli anni: “Top Employers Italia ed Europa” per l’elevato standard qualitativo attuato nella gestione delle risorse umane, “Best Employer of Choice” come una delle aziende più desiderate dai neolaureati italiani, e altri ancora. Ti piacerebbe lavorare in una azienda che offre un’ambiente così piacevole? Lidl, la famosa catena tedesca di discount, è in continua crescita e assume periodicamente nuovo personale in tutta Italia. In questo articolo trovi tutte le offerte di lavoro Lidl e le informazioni da sapere su come candidarsi nell’azienda più volte vincitrice del premio come miglior ambiente di lavoro della GDO.

Profilo aziendale di Lidl

Lidl Italia appartiene al Gruppo multinazionale Schwarz fondato in Germania nei primi anni ’70. Il primissimo supermercato Lidl è stato aperto a Ludwigshafen nel 1973. Dopo l’apertura negli anni Settanta dei Punti Vendita sul territorio tedesco e la forte crescita nel decennio successivo, a partire dagli anni Novanta Lidl ha avviato la sua espansione all’estero sviluppando una rete di supermercati che oggi è la più estesa d’Europa. Lidl è presente infatti in 30 Paesi, con più di 200.000 collaboratori, circa 10.000 Punti Vendita e 140 Piattaforme Logistiche.

Il primo punto vendita italiano è stato aperto il 26 marzo 1992 ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Da quell’anno, l’azienda ha intrapreso un percorso di crescita continua grazie alla capillare espansione territoriale, all’attenta scelta dei fornitori e al mantenimento di un’identità forte che ha sempre contraddistinto Lidl rispetto a tutti gli altri operatori della Grande Distribuzione.

Alcuni dati permettono di cogliere meglio il concetto di crescita di Lidl in Italia: da oltre vent’anni ha aperto, in media, un punto vendita ogni 15 giorni e oggi può contare su oltre 580 Punti Vendita e oltre 12.000 collaboratori.

Per il quinto anno consecutivo, Lidl Italia ha ricevuto il riconoscimento di “Best Workplace“, miglior ambiente di lavoro della Grande Distribuzione Organizzata, premio conferito dal Great Place to Work Institute. Il “Top Employers Institute” ha confermato anche l’elevato standard qualitativo attuato nella gestione delle risorse umane e ha riconosciuto Lidl come “Top Employers Italia” e “Top Employers Europe”. Infine, Almalaurea ha riconosciuto Lidl come l’Azienda della GDO che ha offerto più opportunità di lavoro ai neolaureati durante i suoi eventi di recruiting AL Lavoro (premio We hired more! Grande Distribuzione).

Posizioni aperte nei supermercati

Sono oltre 200 le ricerche in corso che riguardano tre delle quattro figure che operano nei negozi Lidl, ognuno con compiti ben precisi e diverse responsabilità:

Operatore di filiale

Figura prevalentemente part-time, svolge alcune attività di supporto all’interno del punto vendita: rifornimento prodotti a scaffale, pulizia interna ed esterna alla struttura e movimentazione merci. Per candidarsi, non è richiesto uno specifico titolo di studio.

Addetta/o Vendite

Inserita nel punto vendita, prevalentemente con orario part-time, l’addetto/a vendite si occupa del rifornimento dei prodotti, della preparazione e gestione degli articoli promozionali, della gestione della cassa, dell’assistenza al cliente e della sistemazione dei locali. Richiesto un diploma di maturità.

Commessa/o specializzata/o – Assistant Store Manager

Questa figura offre supporto alla gestione del punto vendita. Nello specifico, questi sono i compiti affidati a questa figura: gestione del personale, curare l’aspetto commerciale del punto vendita, assicurare la pulizia degli spazi e il corretto posizionamento della merce a scaffale, il rispetto della normativa HACCP e il corretto svolgimento delle varie operazioni nel punto vendita, sostituendo anche lo Store Manager in caso di necessità, assistenza alla clientela . Per candidarsi al ruolo è richiesto il possesso di un Diploma di maturità o laurea e di una precedente esperienza in ruoli analoghi.

Posizioni aperte nelle sedi

Lavorare in Lidl significa non solo “supermercato” ma anche entrare nel team di una delle numerose aree aziendali e nella sede centrale italiana di Arcole. Ecco dunque l’elenco delle posizioni aperte suddivise per aree:

Headquarter Arcole

SAP FI-CO Consultant

Business Controller – Area Amministrazione e Controlling

Collaboratore Branding & Packaging

Graduate Program Logistic Trainee

Buyer Acquisti Tecnici

Graduate Program

In Lidl, inoltre, sono periodicamente attivi dei percorsi formativi professionalizzanti in diverse aree, i Graduate Program Generazione Talenti, rivolti a giovani neolaureati.

Formazione in Lidl

In Lidl Italia ritiene che la sua principale forza siano i collaboratori. E’ per questo che l’azienda favorisce lo sviluppo e la crescita interna attraverso percorsi formativi sia per il personale neoassunto che per quello già in forza. Accompagna i collaboratori nella loro attività lavorativa con interventi di formazione continua e su misura, elaborati per permettere ad ognuno di esprimere a pieno le proprie potenzialità. Uno staff di 10 formatori aziendali e il Centro di Formazione aziendale, un intero edificio dedicato a corsi e workshop, ne sono un chiaro esempio. Molti degli attuali manager sono cresciuti con Lidl, raggiungendo nel tempo posizioni di rilievo.

Processo di selezione in Lidl

Il processo di selezione varia a seconda della posizione lavorativa ed è volto a conoscere le competenze tecniche e relazionali del candidato oltre che le sue motivazioni. Solitamente gli step da affrontare sono tre. Tra le attività da intraprendere durante queste fasi, possono figurare interviste conoscitive via telefono, test di valutazione online e colloqui con i Recruiter ed i Responsabili di Reparto. Inoltre, potrebbero essere previste giornate di selezione di gruppo, in cui i candidati affrontano role play e prove scritte individuali.

Opinioni sul lavoro in Lidl

Ecco alcune testimonianze di dipendenti, o ex dipendenti, Lidl sul lavoro in azienda:

Ambra F., attuale Addetta vendita / Cassiera, parla di Lidl come di una “Azienda solida e puntuale nei pagamenti”. E aggiunge una descrizione della sua esperienza: “Lavoro in Lidl da oltre 5 anni, ho cambiato diversi punti vendita ma tutti in zona. L’azienda è solida e in continua crescita, mi hanno spostato anche per formare nuovo personale infatti. Puntualissimi nei pagamenti, buon rapporto con tutti. Sono soddisfatta del mio lavoro”.

“Ambiente dinamico, buona paga”. Questo ci dice invece Franco C., Addetto alla Logistica in un centro deposito nel veronese: “Il lavoro è sicuramente molto dinamico, a volte pesante ma fa parte del mio ruolo. La paga è molto buona, meglio che in altre aziende in cui ho lavorato. Mi trovo bene con gli altri colleghi, sebbene io sia stato assunto da poco. La consiglio come azienda, è seria e sempre in crescita”.

“Lavoro ripetitivo ma sereno”. Fabiana S. ha lavorato come Cassiera per una sostituzione maternità e ci racconta così la sua esperienza: “Sono stata chiamata per sostituire una risorsa in maternità per 6 mesi con contratto part-time. Ho lavorato solo in cassa, per questo l’ho trovato molto ripetitivo, però mi sono trova bene e non ho avuto alcun problema. Anche nella gestione dei turni e nel rapporto con i colleghi tutto bene, ho lavorato con serenità e mi è sembrato un buon posto di lavoro”.

Come candidarsi in Lidl

Per consultare tutte le offerte di lavoro Lidl e candidarti, ti rimandiamo alla pagina aziendale “Lavorare in Lidl Italia“. Per le offerte di lavoro nei supermercati, seleziona “Punti Vendita” tra le categorie indicate, oppure una delle aree aziendali di tuo interesse. Se hai esperienze di lavoro e anche solo di un colloquio in Lidl, facci avere i tuoi commenti!