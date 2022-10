LogObject al TECH JOBS Fair 2022. Offerte di lavoro e come candidarsi

Presentiamo LogObject che parteciperà al TECH JOBS fair Pisa 2022. Scopriamo di cosa si occupa, le risorse ricercate e come candidarsi.

LogObject AG è un’azienda leader nello sviluppo di prodotti software per la gestione della forza lavoro, le centrali operative e l’elaborazione degli incidenti di polizia. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è LogObject

Azienda leader a livello internazionale, LogObject sviluppa prodotti software caratterizzati da un alto contenuto innovativo nella concezione e nelle tecnologie utilizzate. I loro prodotti vengono utilizzati da rinomate aziende presenti in Svizzera e all’estero e migliaia di persone lavorano quotidianamente con i software LogObject. Chi si affida ai loro prodotti supporta in modo ottimale i processi garantendo che le risorse siano sempre nel posto giusto al momento giusto. Per essere all’altezza di questa affermazione, si affidano a collaboratori capaci e motivati in tutti i settori.

Offerte lavoro LogObject e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico LogObject è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Software Engineer

Corporate Security Manager

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina LogObject su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di LogObject

Alle 10:00, l’Ing. Lorenzo Biagini – Software Engineer di LogObject terrà,nell’area presentazioni dell’evento pisano, il seguente intervento:

Laurearsi e lavorare in Logobject

Come neolaureato sei giunto alla fine di un percorso faticoso ma adesso ti attende un processo che potrebbe risultare altrettanto faticoso e stressante: cercare il giusto lavoro. Fortunatamente, nel campo dell’informazione, la richiesta di figure che corrispondano al tuo profilo è elevata ma proprio la vasta scelta può creare dubbi su quale sia l’opportunità migliore. L’azienda LogObject AG rivolge una particolare attenzione verso la soddisfazione dei suoi clienti e dei suoi dipendenti. Con sedi in Svizzera, Italia e Germania lavora nel campo software per la gestione della forza lavoro, le centrali operative e l’elaborazione degli incidenti di polizia. Essendo stata recentemente oggetto di una rapida crescita, l’ampliamento del proprio personale è diventato una necessità. Pertanto, la possibilità di candidarsi per entrare a far parte del team è stata finalmente estesa al pubblico. Unirti a questa realtà dinamica, robusta ed in espansione è pertanto un’ottima occasione da cogliere.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a LogObject, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, Traent, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Zerynth, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

Novità! Per registrarti all’evento ancora più in fretta usa i tuoi account LinkedIn, Facebook, Google, e GitHub

