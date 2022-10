Medical Microinstruments (MMI) al TECH JOBS fair Pisa 2022 ricerca personale

Presentiamo Medical Microinstruments (MMI), una delle aziende che parteciperà al TECH JOBS fair Pisa 2022, la giornata di incontro tra professionisti e aziende del settore TECH, la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Medical Microinstruments (MMI), è un’azienda che ha sviluppato un sistema robotico che permette ai chirurghi di migliorare i risultati che riguardano le delicate procedure di microchirurgia. Conosciamo l’azienda più da vicino, in particolare per le interessanti opportunità di lavoro e carriera che offre.

Chi è MMI

Medical Microinstruments, nata nel 2015 in provincia di Pisa, ha come obiettivo quello di rendere più performanti i risultati clinici delle operazioni chirurgiche attraverso un sistema robotico che consente ai chirurghi di perfezionare i risultati nell’abito della microchirurgia. La piattaforma robotica di MMI combina innovazioni brevettate, come gli strumenti articolati più piccoli al mondo, insieme al più alto “scaling” dei movimenti oggi disponibili in chirurgia robotica con conseguente riduzione del tremore naturale della mano. Nel loro complesso, queste potenti funzionalità fanno sì che i chirurghi possano eseguire interventi complessi di microchirurgia con maggiore successo e, al tempo stesso, ampliare il campo della “super microchirurgia”.

Offerte lavoro MMI e come candidarsi

Per il potenziamento dell’organico MMI è al momento alla ricerca dei seguenti profili:

Product Lifecycle Management Specialist – Pisa (Lavoro Ibrido)

Process Engineer – Pisa

Technical Service Engineer – Pisa

Sustaining Engineer – Pisa

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina MMI su Euspert o sul sito dell’azienda e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di MMI

Nell’area presentazioni alle ore 11.40, Sara Da Pisa, EU HR Lead di Medical Microinstruments, terrà il seguente intervento:

Medical Microinstruments – The New Frontier of Robotic Surgery

Want to join a motivated team of 100+ people who are dedicated to improving patient care through surgical robotics? MMI is dedicated to improving reconstructive options for surgeons and patients and has developed a groundbreaking robotic technology for microsurgery. We are looking for people with a passion for innovation and a dedication to excellence.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale MMI presente.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a MMI – Medical Micro Instruments, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Paolino Bacci srl, Bc Soft, CNIT – Consorzio Nazionale Internuniversitario per le Telecomunicazioni, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, Zerynth, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

Registrati al TECH JOBS fair Pisa 2022 .

