Paolino Bacci Srl, leader mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione del legno, sarà al TECH JOBS fair Pisa 2022 e ricerca talenti

BACCI, leader nel mercato della produzione di macchine per la lavorazione del legno, sarà al TECH JOBS Fair 2022. Ecco la sua mission aziendale, le risorse ricercate e come candidarsi.

Da oltre un secolo il marchio BACCI è leader nel mercato della produzione di macchinari per la lavorazione del legno di alta qualità ed è riconosciuto a livello mondiale come punto di riferimento tecnologico. Scopriamo di più su questa storica azienda, comprese le interessanti opportunità di carriera che offre e come candidarsi.

Presentazione Paolino Bacci Srl

Paolino Bacci Srl è un’azienda nata nel 1918 e, da oltre un secolo di ininterrotta attività, questo storico marchio si è distinto per il suo management esperto e motivato, la sua costante innovazione, per la sua propensione ai mercati internazionali (oggi BACCI opera su 5 continenti) come anche la collaborazione con i marchi del design mondiale di eccellenza in modo da avere soluzioni tecniche e software sempre più all’avanguardia.

Dagli inizi degli anni ’50 BACCI si è specializzata nella produzione di macchine per sedie e, più in generale, per la lavorazione del legno massiccio. Fin da allora questa azienda ha introdotto vari tipi di macchinari sempre più innovativi e con affidabilità e prestazioni elevatissime. L’innovazione è confermata dal grande numero di brevetti internazionali di cui è titolare e da un ampio ventaglio di macchine in costante evoluzione, mentre l’affidabilità è comprovata dalle molte macchine di Paolino BACCI sempre operative anche dopo molti anni di utilizzo continuo.

Offerte lavoro BACCI e come candidarsi

Bacci è alla costante ricerca di giovani talenti da inserire nei vari reparti aziendali. Al momento ricerca il seguente profilo:

Field Services Engineer – Da remoto

Per candidarsi è sufficiente recarsi alla pagina BACCI su Euspert e seguire la procedura di candidatura.

Assisti alla presentazione di BACCI

Nell’area presentazioni alle ore 15.20, l’ingegner Giuseppe Bacci, Managing Director at Paolino Bacci S.r.l. – CEO at Bacci America, terrà il seguente intervento:

L’evoluzione del Woodworking può essere il tuo lavoro

Paolino Bacci Srl nasce nel 1918, oltre 100 anni fa. In oltre un secolo di attività ininterrotta il marchio BACCI è diventato leader di mercato nella produzione di macchinari per la lavorazione del legno di alta qualità, riconosciuti a livello mondiale come punto di riferimento tecnologico. Alla base di questa crescita ci sono innovazione continua (con oltre 50 brevetti internazionali), una propensione ai mercati internazionali (oltre il 90% della produzione è destinata all’export), un management motivato ed esperto (con la famiglia Bacci giunta alla 4° generazione), il reinvestimento degli utili in progetti aziendali (ad esempio l’acquisizione del ramo di azienda dedicato alla robotica, oggi Bacci Automation) e la collaborazione con i migliori marchi del design mondiale, per ottenere soluzioni tecniche e software sempre più all’avanguardia. Oggi BACCI opera su 5 continenti ed è alla costante ricerca di giovani talenti da inserire nei vari reparti aziendali. Per un viaggio professionale che inizia a Cascina (PI) e che può portare ovunque nel mondo.

Chi assiste potrà fare domande ed entrare in contatto con il personale BACCI presente.

Come partecipare al TECH JOBS fair Pisa

Il TECH JOBS fair quest’anno si terrà sabato 8 ottobre nel chiostro della Chiesa di Santa Maria del Carmine. L’accesso è da corso Italia, una delle due vie pedonali dello shopping cittadino, e si raggiunge molto facilmente dalla stazione Pisa Centrale e dalla stazione dei bus Sesta Porta, che sono a 500 metri, e da un grande parcheggio sotterraneo (piazza Vittorio Emanuele II) che dista 200 metri. Il chiostro consentirà di fare l’evento sostanzialmente all’aperto, dunque con maggiore sicurezza, anche se le volte proteggeranno perfettamente in caso di pioggia.

L’edizione 2022 del TECH JOBS fair Pisa è realizzata in collaborazione con Montacchiello-Cittadella dell’Innovazione, British School Pisa, Polo Tecnologico Navacchio e naturalmente con Euspert Bianco Lavoro.

Per tutta la giornata di sabato 8 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, ci saranno brevi presentazioni delle aziende in un’area dedicata e sarà possibile incontrare le aziende ai vari desk presenti.

Oltre a Paolino Bacci Srl, le aziende che troverai al TECH JOBS fair Pisa 2022 sono: Alkeria, Apparound, Zerynth, Bc Soft, Domotz, Hyntelo, ION group, LogObject, MMI – Medical Micro Instruments, Randstad Technologies, Seacom, Traent, Wolters Kluwer.

L’evento è totalmente gratuito ed è possibile partecipare iscrivendosi dalla pagina Euspert dell’evento al link qui sotto.

Novità! Per registrarti all’evento ancora più in fretta usa i tuoi account LinkedIn, Facebook, Google, e GitHub

Registrati al TECH JOBS fair Pisa 2022

