I 5 lavori più richiesti dal mercato del lavoro del 2023

Cosa si prevede per il mercato del lavoro 2023? Studi e ricerche mostrano come nei prossimi 5 anni il mercato del lavoro avrà bisogno di un numero di persone pari a 3,3 milioni di lavoratori. La crescente richiesta di professionisti è dovuta per ¾ al naturale turnover del mondo del lavoro, ma anche alla crescita economica. Molte delle figure professionali essenziali, inoltre, non esistono ancora e dovranno essere formate. Vediamo quali sono i 5 lavori più richiesti del 2023.

Il ruolo della rivoluzione digitale nel trainare la domanda

A trainare la domanda di nuovi professionisti è la rivoluzione digitale, che coinvolgerà secondo le stime circa 481 milioni di persone. Tuttavia, quando parliamo di professioni del futuro facciamo riferimento a un fenomeno difficile da prevedere, dato che il mercato del lavoro è estremamente dinamico e i cambiamenti sono all’ordine del giorno.

A chiedersi quali saranno i 5 lavori del futuro sono soprattutto i giovani, che vogliono studiare e acquisire competenze in settori che offrono loro importanti opportunità di carriera. A tal proposito una ricerca condotta da ANPAL e UNIONCAMERE rivela come le lauree maggiormente richieste negli ultimi anni saranno economia, medicina, giurisprudenza e ingegneria. In dettagli ci sarà bisogno di circa:

• 40.000 laureati in economia e statistica;

• 39.000 laureati in giurisprudenza;

• 35.000 laureati in medicina;

• 34.000 laureati in ingegneria.

Oltre a questi settori a trainare il mercato del lavoro nel 2023 saranno le nuove professioni che stanno nascendo e aumentando grazie al mondo della tecnologia e informatica. Tra i lavori più richiesti del 2023 troviamo digital transformation, informatica, machine learning, data protection, ma anche ristorazione, turismo ed edilizia.

A questo proposito l’Osservatorio DataLab di Assolavoro che, nell’ultimo report, relativo al 2022, evidenzia le professioni chiave dell’anno passato e che sicuramente vedranno una crescente richiesta anche nel 2023.

Le 5 professioni che guideranno il mercato del lavoro nel 2023

Hai appena terminato la scuola dell’obbligo e vuoi sapere cosa studiare o a quale corso iscriverti per avere accesso ad una carriera professionale di sicuro successo? Allora devi conoscere i 5 lavori del futuro e le professioni più richieste del 2023:

1. Ecommerce Manager

La pandemia da COVID-19 ha portato alla espansione dell’ecommerce e il mercato avrà un crescente bisogno di eCommerce Manager. Di cosa si occupa questo professionista? Il suo compito è definire gli obiettivi di vendita e trovare una strategia ad hoc per raggiungerli, ma anche gestire il team di lavoro e occuparsi di campagne di marketing, logistica e servizio clienti. Per lavorare al meglio si basa sull’analisi dei dati e su determinati KPI in modo da far crescere l’ecommerce.

Secondo le previsioni di crescita il mercato dell’eCommerce è destinato ad espandersi anche nel 2023 e per questo diventare eCommerce Manager si dimostra una scelta vincente.

2. HR Specialist

Anche se molti pensano che le nuove tecnologie sostituiranno gli HR Specialist nella ricerca, selezione e gestione del personale, in realtà anche nel 2023 ci sarà bisogno di professionisti delle risorse umane. Si tratta di esperti dell’amministrazione del personale e del recruiting che, grazie alla frequenza di Master HR online come quello proposto da Bianco Lavoro, sapranno valorizzare il capitale umano dell’azienda e migliorare il clima aziendale per raggiungere gli obiettivi di business prefissati.

Hr specialist: una figura professionale sempre più richiesta

3. Addetti alla vendita nella GDO

Da sempre il settore della Grande Distribuzione Organizzata o GDO è un fiore all’occhiello dell’economia italiana. Nel 2022 sono aumentati i posti di lavoro nella GDO, sia per quanto riguarda gli addetti alla vendita sia per quanto riguarda la filiera della qualità e controllo. Non manca neppure una crescente richiesta di operatori al banco dei prodotti alimentari.

4. Green Jobs

Sempre più spesso si parla e si sentirà parlare dei cosiddetti green jobs e sostenibilità ed economia circolare sono le parole d’ordine del mercato del lavoro nel 2023. Per questo le aziende avranno bisogno di sempre nuovi professionisti tra cui ci sono:

Esperto di gestione dell’energia;

Esperto di marketing ambientale;

Installatore di impianti a basso impatto ambientale;

Ecc.

5. Esperti di robotica, mobilità e logistica

Un altro settore che vedrà un’importante crescita nel 2023 è quello della meccanica e della robotica, che prevede l’ingresso nel mercato del lavoro di 106 mila nuovi occupati. A tal proposito chi vuole inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro dovrebbe specializzarsi in automazione e sistemi meccatronici, uso dei robot industriali e progettazione di impianti industriali, oltre che nella programmazione di macchine a controllo numerico.

Anche la logistica necessiterà di ben 99 mila nuovi addetti ripartiti tra addetti alla logistica, controllori del traffico aereo, navale e ferroviario e conducenti di mezzi pesanti.

Robotica: un settore che cerca nuovi lavoratori

2023: un anno ricco di opportunità per chi cerca lavoro

In conclusione il 2023 si conferma come un anno ricco di opportunità per chi cerca lavoro e quelli indicati in questo post sono solo 5 dei lavori richiesti dal mercato per il nuovo anno.