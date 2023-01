Randstad ricerca operai in Lombardia. Offerte di lavoro e come candidarsi

Randstad, è attualmente alla ricerca di operai da inserire in aziende dislocate in Lombardia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Randstad è una Società di somministrazione lavoro specializzata nella ricerca e selezione del personale che sta attualmente cercando diverse figure professionali da inserire in aziende dislocate in Lombardia. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro per operai pubblicate direttamente sul portale Euspert. Vediamo di seguito le ricerche in corso e come candidarsi.

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Offerte lavoro operai in Lombardia: le ricerche in corso di Randstad

Di seguito vi indichiamo le offerte di lavoro pubblicate sul portale Esupert nella pagina dedicata a Randstad.

Operaio addetto alla produzione – Polaveno (BS)

Randstad Technical seleziona questa figura professionale da inserire presso azienda che esegue lavorazioni meccaniche, situata in zona Polaveno. La risorsa verrà inserita nel reparto di lavorazioni meccaniche dove, dopo un periodo di affiancamento, verrà adibita all’utilizzo di macchinari, centri di lavoro, e al controllo visivo del pezzi.

Requisiti richiesti:

Esperienza, anche breve, in un contesto produttivo.

Propensione all’apprendimento.

Precisione e affidabilità.

Carpentiere industriale – Lecco

Randstad Italia, divisione Central Delivery Permanent Placement, in un’ottica di ampliamento dell’organico di manutenzione, ricerca questa risorsa per uno dei principali produttori siderurgici in Europa, specializzato nella produzione di acciai destinati sia all’edilizia sia ad applicazioni speciali, da inserire nel comparto MANUTENZIONE MECCANICA. Questa figura professionale si occuperà di:

interventi di riparazione\ripristino di componenti meccaniche di impianti di laminazione

manutenzione meccanica, oleodinamica e pneumatica di predisposizione, controllo, regolazione e ripristino degli impianti di laminazione

Interventi di manutenzione preventiva e a guasto.

Requisiti richiesti:

Qualifica e/o Diploma ad indirizzo tecnico

Pregressa esperienza nella manutenzione su impianti industriali;

Conoscenza degli schemi meccanici, idraulici e pneumatici;

Conoscenza dei principali strumenti di misura e delle componenti meccaniche quali: cuscinetti, cinghie, catene, riduttori, giunti, etc.

Conoscenza e capacità di utilizzo di strumentazione di officina, saldatura, taglio al cannello.

Addetto al montaggio – Bione (BS)

Randstad, per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, sta cercando questa figura professionale la quale verrà inserita all’interno del team montaggio a banco e si dovrà occupare delle seguenti attività:

montaggio a banco di parti meccaniche;

controllo qualità del pezzo;

utilizzo dei principali strumenti per l’assemblaggio a banco;

rispetto delle tempistiche assegnate per le attività di montaggio.

Requisiti richiesti:

buona manualità;

esperienza pregressa nel ruolo in realtà produttive;

flessibilità.

Saldatore – Seregno (MB)

Si ricerca questa figura professionale per azienda settore metalmeccanico, la quale si occuperà della saldatura a filo e tig di ferro e alluminio.

Requisiti richiesti:

buona capacità di saldatura;

essere automuniti;

disponibilità per un contratto iniziale a tempo determinato scopo assunzione.

Addetto Controllo Qualità – Muscoline (BS)

Si ricerca, per importante realtà metalmeccanica leader nel settore di riferimento, questa risorsa la quale si occuperà di:

controllo qualità dei prodotti finiti e componenti (controllo in accettazione) realizzati sia presso i reparti interni del sito, sia dai terzisti e fornitori, attraverso lo svolgimento delle prove di controllo qualità prodotto;

individuazione dei mezzi e delle modalità di esecuzione dei controlli qualità di prodotto.

Requisiti richiesti:

buona capacità di lettura e comprensione dei disegni tecnici (quote, tolleranze);

dimestichezza con gli strumenti di misura (calibri, durometri, micrometri);

buona predisposizione a lavorare in team;

conoscenza base degli applicativi Office (Word, Excel).

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Randstad: offerte lavoro operai in Lombardia che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

