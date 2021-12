MioDottore ricerca personale: posizioni aperte e come candidarsi

“Sono entrato in azienda nel Febbraio del 2016 con le idee molto chiare… già durante i primissimi giorni di training chiesi all’Amministratore Delegato cosa avrei dovuto fare per essere promosso e crescere nel mio ruolo. Lui mi rispose che sarei dovuto essere il miglior venditore nella mia città, ma dopo un anno mi ero classificato come miglior venditore a livello nazionale per numero di contratti stipulati e fui promosso come Manager della città di Milano. Successivamente Milano vinse il premio “Best Performers Area” e mi fu assegnato il coordinamento anche delle città di Bologna, Bergamo e Firenze, e anche qui, siamo stati premiati come “Best Performers Area” per ben due volte consecutive. Sono molto ambizioso, mi piace vincere e solo vincere, un secondo posto per me è una sconfitta. Questo lavoro mi permette di cimentarmi ogni giorno in nuove sfide e farlo insieme al mio team è una soddisfazione che non ha eguali. Per questa ragione tendo a contornarmi di persone fortemente ambiziose e orientate alla crescita. Tutto questo può sembrare scontato, ma non tutte le aziende sono pronte a dare grandi opportunità di crescita in tempi così brevi come fa invece MioDottore.”.