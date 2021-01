Lavorare in Marion Materassi: profili ricercati, opinioni e come candidarsi

Marion Materassi offre opportunità di lavoro per consulenti di vendita, impiegati servizio clienti e ragionieri. Ecco tutte i profili ricercati in azienda e come candidarsi

Sei un venditore, o vuoi diventarlo, e cerchi un mercato che offra interessanti opportunità di lavoro e di guadagno? Se la risposta è sì, allora devi sapere che uno dei settori che non ha risentito della crisi economia e che, al contrario, è in continua espansione, è sicuramente quello dei prodotti per il sonno. Sì perché, soprattutto in Italia dove la percentuale di popolazione anziana è elevata, l’interesse verso tutto quello che è di supporto ad una migliore qualità della vita e della salute è alto. Le persone sono disposte ad investire per un materasso di qualità ad esempio, che aiuti a dormire e ad alleviare disturbi come cervicale o altro. E una delle aziende leader di settore in Italia è proprio Marion Materassi, fabbrica di materassi in lattice. L’azienda è in continua crescita e ricerca periodicamente nuovo personale da inserire in diverse aree aziendali. Non solo quindi come venditori, ma offre anche lavoro a Bari e a Forlì, le due sedi operative dell’azienda, per impiegati amministrativi e addetti al supporto clienti. Andiamo a conoscere meglio la realtà Marion Materassi, le opportunità di lavoro che offre e come candidarsi ad un ruolo.

Profilo aziendale Marion Materassi

Marion nasce nel 1999 grazie all’intuizione di un gruppo di giovani imprenditori e da lunghi anni di esperienza nel campo della vendita. L’azienda ha sede a Cambiago, nel milanese, ed è presente sul territorio con due altre sedi operative a Casamassima (BA) e a Forlì (FC).

Marion Materassi ha mosso i primi passi negli ambienti accademici, nei centri di studio e ricerca, con l’obiettivo di individuare il materiale ideale per la realizzazione dei materassi, quello che più di tutti assicura ergonomicità, igiene e biocompatibilità. Il lattice registra le migliori performance e nel 1999 prende avvio la produzione del primo materasso in lattice Marion, mentre nel 2003 viene creato il primo modello di rete elettriche. Grazie a questi “prodotti innovati”, Marion passa in pochissimi anni a far parte delle prime cinque aziende leader nel settore su scala nazionale e tra le 10 aziende su scala europea. Il 2009 sancisce la leadership incontrastata del gruppo che registra da solo il miglior fatturato, il miglior trend di crescita e la migliore performance di mercato. L’attività innovativa non si ferma, e il 2010 vede così la nascita di un nuovo modello di materasso in lattice, Evolution, e il 2015 il materasso Bio Thermic. Primo in Italia e secondo in Europa, il gruppo Marion si appresta ad affrontare le nuove sfide di un mercato in continua evoluzione. Con l’attenzione rivolta al patrimonio più grande, il cliente, Marion continua a fare ciò che in questi anni l’ha resa una grande realtà: ideare, produrre e testare soluzioni per dormire.

Profili ricercati

All’interno di Marion Materassi le possibilità di inserimento lavorativo sono diverse. Le assunzioni interessano infatti sia l’area commerciale (con venditori presenti su tutto il territorio nazionale) che quella impiegatizia, presso la sede operativa di Casamassima, in provincia di Bari, e di Forlì. L’ambiente lavorativo è giovane, formato da un team altamente specializzato.

Ecco le opportunità di lavoro in Marion Materassi:

Area consulente di vendita – Consulente di vendita Marion Materassi

E’ una persona dinamica e flessibile, capace di comprendere le esigenze del cliente, con forte predisposizione alla vendita e determinazione nel raggiungimento di alti compensi. Requisiti richiesti: attitudine alla vendita, esperienza nel settore, dinamicità e determinazione, flessibilità oraria, predisposizione ai rapporti interpersonali, automunito, conoscenza del territorio di residenza e affidabilità. L’azienda garantisce la possibilità di guadagnare alti compensi. La zona da coprire è generalmente la regione di residenza.

Area Call center – Operatore di centralino Inbound

Compito dell’operatore di centralino è quello di ricevere le chiamate in entrata da parte di persone interessate all’acquisto del prodotto. Gentilezza, affidabilità e predisposizione ai rapporti interpersonali denotano lo spirito delle nostre operatrici che, con dedizione e professionalità, smistano gli appuntamenti per i consulenti in tutte le regioni italiane. Requisiti richiesti: predisposizione al lavoro per obiettivi, buona dialettica, capacità di ascolto, attitudine al problem solving, conoscenza geografica del territorio italiano, capacità relazionali, flessibilità e disponibilità a lavorare in team, disponibilità full time con fascia oraria 09-13 e 15-19 dal lunedì alla domenica (con turnazione nel fine settimana).

Area Post Vendita – Operatore PostVendita e Servizio Clienti Marion

L’addetto/a al post-vendita affianca il responsabile di divisione. Le mansioni assegnate riguardano la gestione e la soddisfazione delle domande provenienti dai clienti, la gestione dei consulenti di vendita e dei corrieri esterni. Requisiti richiesti: esperienza minima nel settore post-vendita o customer care, capacità di problem solving, gestione dello stress, capacità organizzative, gentilezza e pazienza, capacità di ascolto, doti relazionali. Disponibilità dal lunedì al venerdì.

Area contabilità – Ragioniere Amministrazione e fatturazione

Il reparto contabilità è formato da persone che portano avanti le pratiche di finanziamento e si occupano anche di compilazione della prima nota, la fatturazione e varie adempienze amministrative. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria, precedente esperienza in contabilità aziendale, gestione contabilità iva, prima nota, modello F24, conoscenze informatiche (pacchetto Office), affidabilità e precisione, capacità di ragionamento matematico, attitudine al problem solving. Disponibilità full time con fascia oraria 09-13 e 15-19 dal lunedì al venerdì.

Opinioni sul lavoro in Marion Materassi

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Marion Materassi:

“Lavoro gratificante”. Francesco T., da oltre 10 anni lavora in Marion Materassi come Consulente di Vendita nel Nord Italia. Ci dice: “Mi sento di dire con tutta serenità che se siete dei venditori in cerca di una occupazione o di nuovi mercati, questo è un ottimo settore a cui poter puntare! Da tempo, ormai, lavoro in azienda e non ho mai sentito parlare di crisi, anzi, c’è un continuo interesse per i prodotti proposti”.

“Buon guadagno e lavoro assicurato!”. Tiziano G., anche lui Consulente di vendita Marian da diversi anni, parla in maniera positiva dell’azienda: “Il prodotto è di qualità e si vende bene, se si ha un minimo di esperienza come venditore, o le doti giuste per esserlo, garantisce alti compensi. In merito all’azienda, ho sempre avuto buoni rapporti con i miei superiori”.

“Lavoro frenetico ma stimolante”. Gaia F., ex Impiegata al centralino Inbound, ci parla così della sua esperienza: “In Marion mi sono trovata davvero bene, ho avuto un ottimo rapporto con i miei colleghi e superiori. Per lavorare ad un centralino ci vuole molta pazienza e capacità di gestire lo stress, perché arrivano chiamate di ogni tipo e devi saper rispondere in modo non solo corretto ma anche con gentilezza. In Marion non sono mancati momenti davvero stressanti ma è così ovunque, passa tutto quando poi parli con persone gentili che ti tirano su il morale! Causa trasferimento ho dovuto lasciare il posto di lavoro, ma l’esperienza mi è stata utile per la mia posizione attuale”.

Come candidarsi in Marion Materassi

Alla pagina aziendale “Lavora in Marion” trovate tutte le opportunità di lavoro in azienda. Per candidarti ad uno dei ruoli sopra elencati è necessario effettuare la registrazione, che richiede pochissimo tempo, ed allegare il tuo Curriculum Vitae aggiornato.