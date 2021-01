Mondialpol lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi ed opinioni

Mondialpol, azienda leader nel settore sicurezza e vigilanza, cerca guardie giurate, operatori fiduciari e altre figure in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi in azienda

Le opportunità di lavoro nel settore sicurezza e vigilanza sono diverse, e non fanno riferimento solamente alla classica figura della guardia giurata. Per altri profili, per i quali non è necessaria una specifica qualifica, ci sono altre opportunità che puoi valutare. Ad esempio, avrai sicuramente visto sfogliando tra i vari annunci anche quelli per operatore sala conta, giusto? Bene, questa è un’altra figura spesso ricercata dalle società del settore e, una di queste, è proprio Mondialpol! In realtà si tratta di una delle azienda leader nel settore in Italia, che ricerca periodicamente personale per ruoli operativi e impiegatizi su tutto il territorio nazionale. Se cerchi un lavoro a Como, poi, è proprio li che Mondialpol ha sede! Di seguito trovi tutte le informazioni sull’azienda, le opportunità di inserimento, le ricerche in corso e alcuni consigli per candidarti.

Profilo azienda Mondialpol

Mondialpol è un gruppo di società con sede a Como che offre la più vasta gamma di servizi di sicurezza e di vigilanza, tra cui: Servizio notturno di ronda, Impianti di allarme, Videosorveglianza, Contazione valori, Custodia valori, Trasporto Valori, Servizio ispettivo, Piantonamento, Mondialpol Cash Service, Investigazioni, Servizio di Portierato e Vigilanza privata. Conta, ad oggi, un organico di circa 2500 dipendenti, ed opera in più di 30 province. Ha riportato un fatturato aggregato pari a 265.000.000 euro nel 2017 e un +8% di crescita media dal 2012.

Mondialpol opera attraverso diverse società, che fanno parte del gruppo stesso:

Istituti di Vigilanza e Trasporto Valori: Mondialpol Milano S.p.a.; Mondialpol Bergamo S.r.l.; Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.

Società di Intermediazione: Mondialpol Service S.p.a.

Servizi Integrati: Consorzio Mondialpol Facility S.c.a.r.l. Brescia e Tecnoratio Srl.

Tecnologia: Adam Srl.

La gestione di tutte le attività è centralizzata e viene fornita dalla Centrale Operativa, che funge appunto da mediazione fra i punti operativi del cliente e gli Istituti di Vigilanza preposti al Pronto Intervento. All’interno di questa struttura, una piattaforma integrata centralizzata – la Piattaforma WEB Mirage – riceve tutti i segnali direttamente e li smista al destinatario. La Centrale è operativa 24 ore su 24 / 7 giorni su 7, ed è una modernissima Centrale Operativa in grado di integrare e collegare qualsiasi tecnologia presente sul territorio.

Storia del Gruppo Mondialpol

Le origini del Gruppo Mondialpol risalgono al 1927 quando il carabiniere in congedo Francesco Congiu fonda, nella provincia di Varese, l’Istituto di Vigilanza La Vedetta Lombarda. L’attività viene interrotta durante la guerra a causa del richiamo nell’Arma dei Carabinieri e alla successiva partecipazione al movimento partigiano, per poi riprendere nel 1945. Incomincia, da qui, un processo di riorganizzazione della Società e inizia l’espansione nelle provincie limitrofe di Como e Milano. Francesco Congiu, nel frattempo, viene eletto Presidente dell’Associazione Carabinieri in Congedo della sezione di Saronno e viene nominato Cavaliere della Repubblica.

L’attività dell’azienda prosegue con l’aiuto dei due figli e da Efisio Mura, che in seguito diverrà il marito della figlia Ines, che si dedicherà in particolare al controllo dei servizi e delle Guardie Particolari Giurate dipendenti, che ha raggiunto un organico di oltre 150 dipendenti.

Alla morte il Cav. Uff. Francesco Congiu nel 1975, i due figli si dividono le attività: La Vedetta Lombarda rimane al figlio, mentre la figlia con il marito Efisio Mura costituiscono la Vigilanza Vedetta 2 mediante l’assorbimento di un ramo d’azienda.

L’azienda continua l’espansione, arrivando anche nelle provincie di Novara, Belluno, Perugia, Bergamo e Milano, e oltre al normale servizio ispettivo di ronda e di vigilanza con presidio fisso, imprime forte impulso al settore tecnologico con utilizzo di centrali operative sempre di ultima generazione, per la gestione di impianti di allarme e videosorveglianza e controlli satellitari. Tutta la parte tecnologica ha un concreto supporto sul territorio di pattuglie di pronto intervento, dotate di automezzi idonei e attrezzature adeguate.

I Valori del Gruppo Mondialpol

Lavorare nel Gruppo Mondialpol significa entrare a far parte di una azienda bene strutturata che conta un organico di circa 2500 dipendenti, e che ha come obiettivo la costante ricerca, individuazione ed applicazione di soluzioni operative innovative, per soddisfare le diversificate e crescenti necessità dei propri clienti. Tiene molto anche alla certificazione della qualità aziendale. Tutte le società del Gruppo hanno ottenuto la certificazione del Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2015, tutte le società operative sono certificate secondo la norma UNI 10891:2000, mentre la Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. è certificata secondo la norma UNI 50518:2014. Ulteriore obiettivo del Gruppo Mondialpol è l’ampliamento delle certificazioni, non solo nell’ambito dell’obbligatorietà normativa, ma anche per effetto di una vocazione aziendale a misurarsi costantemente sui massimi livelli qualitativi.

Formazione del Personale

In riferimento invece alle politiche aziendali delle Risorse Umane, la formazione del personale rappresenta un punto centrale per l’azienda, che mette costantemente a disposizione dei propri dipendenti corsi di formazione obbligatoria e ad altri corsi aggiuntivi. Gli operatori, ad esempio, seguono corsi su:

Uso e maneggio armi

Addestramento al tiro

Aggiornamenti tecniche di vigilanza

RAE Trasporto valori

Gestione del Sistema Qualità Aziendale

Affiancamenti con GPG più esperte

Aggiornamenti Istruzioni Operative

Per quanto riguarda il personale amministrativo, questo svolge costantemente corsi di aggiornamento su vari temi centrali quali Formazione per dirigenti e preposti, Privacy, Costi per la sicurezza, oltre ad una formazione più specifica per posizioni specialistiche.

Posizioni aperte

Mondialpol è attualmente alla ricerca delle seguenti figure:

Guardie Particolari Giurate

Figura che svolge servizio di vigilanza o trasporto di valori. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, patente di guida B, capacità di utilizzo degli applicativi Windows, conoscenza base della lingua inglese e disponibilità al lavoro su turni anche notturni e nei festivi.

Ricerca in corso in diverse sedi italiane.

Operatori Fiduciari

Figura che può ricoprire attività di vigilanza passiva, custodia, sorveglianza e fruizione di siti ed immobili, reception, controllo accessi, gestione centralini, front desk, regolazione flusso di persone e merci. Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore, patente di guida B, conoscenza base della lingua inglese e disponibilità al lavoro su turni anche notturni e nei festivi.

Ricerca in corso in diverse sedi italiane.

Altre ricerche in corso per Impiegati, Commerciali e Tecnici IT

Stagista addetto/a ufficio gare d’appalto – Como

Geometra – Addetto alla Gestione degli Immobili ed Impianti – Como

Impiegato/a ufficio paghe – Como

Junior Helpdesk – Como

Project Manager Sistemista – Como

Programmatore Software – Como

Agente di Commercio – Parma / Gorizia / Trieste / Udine

Stage – HR Controller – Como

Addetti alle attività ausiliarie alla contazione – Milano

Stage – Customer care – Milano

Ingegnere Gestionale – Torino

STEWARD – Trieste

Addetto ai Servizi di Controllo – Gorizia / Pordenone / Trieste / Udine

Opinioni sul lavora in Mondialpol

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Mondialpol:

“Serietà e buon ambiente di lavoro”. Così Domenico F., da 5 anni dipendente nel ruolo di Guardia Giurata, parla della sua esperienza. E aggiunge: “Mondialpol è una società seria e mi sento di consigliarla per chi è alla ricerca in un lavoro nella sicurezza / vigilanza o anche per altre opportunità che offre. Mi sono sempre trovato bene, turni e lavoro ben organizzati, personale competente”.

“Tecnologia all’avanguardia”. Michele G., Operatore di Centrale Operativa da oltre 7 anni, è soddisfatto del suo lavoro in azienda: “La tecnologia utilizzata è di alto livello e all’avanguardia. I corsi di formazione per aggiornamento o utilizzo di nuova strumentazione è sempre inserita nel percorso professionale di ogni dipendente”.

“Stressante ma formativo”. Serena S., ex dipendente nel ruolo di Impiegata assistenza clienti, parla positivamente della sua esperienza, utile per la sua formazione professionale: “Ho lavorato per Mondialpol per 1 anno in sostituzione di personale in malattia. Sebbene in alcuni momenti sia stato stressante, ho imparato molto e ho acquisto competenze trasversali che ho potuto inserire nel mio CV (sono state utili per la nuova assunzione!). Ho imparato a gestire lo stress, a rispondere ai clienti in modo tempestivo e con professionalità. E’ stata una esperienza veramente formativa per me!”.

Come candidarsi in Mondialpol

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro Mondialpol direttamente alla pagina Lavora con noi dell’azienda. Qui trovi l’elenco delle ricerche in corso, con descrizione specifica del profilo e sede di lavoro. In fondo all’annuncio c’è il form da compilare con i dati personali, il tuo Curriculum Vitae e anche lo spazio per una lettera di presentazione. Non trovi posizioni aperte di tuo interesse? Non ti scoraggiare, l’azienda ti offre l’opportunità di inviare una candidatura spontanea: in vista di future assunzioni Mondialpol valuta con interesse CV di giovani, neolaureati e profili esperti. Come devi fare? Semplice, compila il form online indicando al massimo 2 figure per le quali intendi proporre la tua candidatura e allega il CV!