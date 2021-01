OBI lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

OBI cerca personale da inserire nei negozi e impiegati per le sedi Cologno Monzese e Prato. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Il bricolage è la tua passione e cerchi un lavoro nel settore? Ci sono ormai tante realtà della gdo che si occupano di distribuzione specializzata nei settori del bricolage e del giardinaggio e una di queste è proprio OBI, azienda tedesca leader nel settore del bricolage e del fai da te. Gli italiano dimostrano un sempre maggiore interesse per il fai da te e le aziende come OBI, in continua crescita, aprono periodicamente nuovi punti vendita e sono alla ricerca continua di personale con vari ruoli, da inserire anche nelle sedi di Cologno Monzese e Prato. Se ti piacerebbe lavorare in OBI, andiamo a vedere quali sono le posizioni aperte e come candidarsi, oltre a fornire alcune informazioni sull’azienda.

Profilo aziendale di OBI

OBI nasce nel 1970 in Germania con l’apertura di un negozio di 870m² ad Amburgo. Da allora l’azienda ne ha fatta di strada ed oggi è una multinazionale che impiega oltre 43.000 dipendenti nel mondo, realizza un fatturato di 6,7 miliardi di Euro negli 11 Paesi in cui è presente con la propria insegna. I fondatori, Emil Lux e Manfred Maus, hanno infatti saputo sviluppato per la Germania il modello commerciale dei negozi Do It Yourself sulla scia del successo che questo tipo di negozi aveva già riscontrato negli USA. Attualmente OBI conta 650 negozi, di cui oltre 350 in Germania, ed è considerato il marchio leader nei negozi di fai da te europei.

In Italia OBI è sul mercato dal 1991. Ad oggi, sono 56 i negozi del marchio dislocati principalmente nel Nord e Centro Italia, e oltre 2400 i dipendenti. L’offerta dei punti di vendita OBI è suddivisa in Reparti specializzati, che si rifanno a quattro grandi mondi OB: Giardino, Abitare, Costruire e Tecnico.

Lavorare in OBI

Se vi state chiedendo perché scegliere OBI come luogo di lavoro, ecco tre motivi molto convincenti:

convenzioni per i dipendenti: perché lavorare in OBI dà l’opportunità di accedere a numerosi vantaggi come sconti sugli acquisti effettuati presso i punti vendita, tariffe agevolate per poter raggiungere le nostre sedi ed i nostri negozi con i mezzi pubblici ed usufruire di convenzioni con le aziende che hanno aderito al network carriera internazionale: la presenza di OBI in 11 Paesi europei offre ai dipendenti l’opportunità di lavorare all’estero e di poter così intraprendere una carriera internazionale ambiente di lavoro: lavorare in OBI significa inserirsi in un ambiente di lavoro graticciante, così come lo ha determinato la certificazione Top Employers per ben due anni consecutivi, nel 2017 e 2018

Posizioni aperte

Sono 5 le aree aziendali – business unit in cui è possibile inserirsi: Amministrazione, Logistica, Ricezione merci, Box Informazione e Cassa, Vendita (reparto living, garden, building e tecnico). Per ognuna di queste troviamo specifiche offerte di lavoro che vi segnaliamo di seguito

Area Vendita

Al momento, è nell’area Vendita che si concentrano le offerte di lavoro rivolte alla ricerca delle seguenti figure:

Addetti vendita reparto building

Addetti vendita reparto Garden

Addetti vendita reparto Living

Addetti vendita reparto Tecnico

Coordinatore box informazioni e casse

Il candidato inserito riporterà direttamente al Gestore del punto vendita e sarà responsabile del corretto presidio del Box Informazioni e della barriera Casse; si assicurerà che il cliente venga accolto e orientato all’interno del Punto Vendita in base alle sue esigenze di acquisto. Inoltre si adopererà nella gestione del post vendita e nella risoluzione di eventuali problematiche evidenziate dal Cliente. In particolare:

Si assicurerà che il cliente venga accolto, salutato e seguito in tutte le richieste di informazioni e nelle operazioni di pre e post-vendita.

Si occuperà di coordinare e supportare la barriera casse per un corretto presidio e funzionamento della stessa assicurando un’adeguato livello di servizio, immagine ed efficienza.

Garantirà la corretta applicazione delle procedure amministrative di Box informazioni e cassa, fino alla registrazione degli incassi, compilazione registri e libri come da obblighi di legge e tutte le relative pratiche amministrative e burocratiche.

Posizioni aperte nelle sedi centrali di Cologno Monzese e Prato

Queste, invece, le posizioni aperte negli uffici delle sedi centrali di Cologno Monzese e Prato:

Product manager reparto vernici – Cologno Monzese

Specialista selezione e valutazione per i punti vendita – Prato

Opinioni sul lavoro in OBI

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di OBI:

“Lavoro stimolante e formativo”. Francesca D., lavora da 1 anno come Impiegata di punto vendita e ci parla così della sue esperienza: “E’ un lavoro che mi piace, sempre a contatto con il Cliente. Si impara ogni giorno, il lavoro non è mai noioso. OBI mette poi a disposizione dei corsi di formazione per il personale che sono molto utili e aiutano a gestire meglio il lavoro e a conoscere i nuovi prodotti in vendita. La consiglio come azienda, molto positivo il mio giudizio in merito”.

“Organizzazione, buona paga e bell’ambiente”. Così parla Giorgio L., Capo Negozio di un pdv del milanese, che dice: “Sono in OBI da 2 anni, l’azienda mi è sembrata da subito molto bene organizzata, puntuale nei pagamenti e con una paga buona. I miei colleghi sono tutti giovani come me, lavoriamo bene insieme e costituiamo un buon team. Il raggiunto degli obiettivi commerciali costituisce l’obiettivo del mio ruolo, come giusto che sia, ma non è pressante. per il raggiungimento dello stesso si lavoro in serenità e senza pressione”.

“Bell’ambiente, esperienza nel complesso buona”. Sara F. ha lavorato per 6 mesi come Cassiera in sostituzione maternità e ci dice: “La mia è stata una buona esperienza, mi sono trovata bene con tutti sebbene sia stata “temporanea”. Fin da subito gli altri colleghi si sono offerti di aiutarmi e appena avevo dei piccoli problemi erano pronti a venirmi in aiuto. Nel caso mi richiamassero, non esiterei ad accettare..è stata una bella esperienza di lavoro”.

Come candidarsi in OBI

Tutte le offerte di lavoro OBI sono consultabili alla pagina web aziendale OBI lavora con noi. Per candidarti è sufficiente compilare il form online, che prevede l’inserimento di informazioni in merito a: anagrafica, titolo di studio, conoscenze linguistiche ed IT, conoscenza e competenza nei settori di riferimento, ultima / attuale esperienza lavorativa e funzione / ruolo, sede di lavoro desiderata, retribuzione. In ultimo, allega il tuo curriculum vitae e inserisci una lettera di presentazione mirata.