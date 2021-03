Offerta di lavoro commerciali in Emilia Romagna: posizioni aperte in Gey Cart e come candidarsi

Gey Cart Srl, realtà aziendale italiana che fornisce soluzioni per ambienti di lavoro, ricerca e seleziona Agenti di commercio per le città di Ferrara e Bologna. Nello specifico oggi andiamo a indicare le migliori offerte di lavoro di questa azienda direttamente sul portale Euspert. Ecco di seguito il profilo aziendale, i requisiti e come candidarsi.

Profilo Aziendale Gey Cart

Gey Cart Srl è un’azienda italiana con sede in Soncino (CR) e filiale a Reggello (FI) che dal 1999 fornisce soluzioni per ambienti di lavoro e che, da allora, è rimasta fedele ai valori di trasparenza e rispetto, sia per il prossimo che per l’ambiente. Questa azienda infatti seleziona articoli di eccellenza per i propri clienti garantendo quindi un un servizio di alta qualità.

I valori chiave della filosofia aziendale di questa azienda sono l’estrema attenzione alle esigenze del cliente, spirito collaborativo e trasparenza, in quanto l’obiettivo primo è creare relazioni con la clientela che perdurino nel tempo e fondate sulla fiducia reciproca.

L’innovazione è la loro parola d’ordine come anche l’ambiente di lavoro che punta al benessere lavorativo dei propri collaboratori. Lavorare in Gey Cart significa anche far parte di un’organizzazione in cui prima contano le persone, poi i numeri. La formazione e la crescita del personale sono, infatti, punti chiave tanto da dedicare parte del fatturato annuale in investimento sulla formazione.

Posizioni aperte

Quella dell’agente di commercio è una figura professionale molto richiesta sul mercato del lavoro per promuovere beni e servizi di un’azienda. Una volta individuati i potenziali acquirenti, i rappresentanti devono far sì che questi ultimi, attraverso le proprie doti oratorie, acquistino i prodotti della ditta mandante. Gli agenti, con le loro vendite, fanno muovere l’intera economia nazionale, e intorno alle loro attività si muove un indotto che fornisce lavoro a moltissime persone. Ecco di seguito le posizioni aperte in Gey Cart, le mansioni e i requisiti richiesti.

Agenti di commercio – Ferrara e Bologna

Gey cart srl, in funzione del forte sviluppo e per ampliamento staff commerciale interno ricerca e seleziona queste figure professionali. Il consulente commerciale, riportando al suo responsabile, sarà formato ed avviato alla gestione e fidelizzazione del pacchetto clienti assegnato e avrà l’obiettivo di acquisire nuova clientela; si occuperà di promuovere i nostri articoli ad uffici ed attività commerciali; fornirà supporto costante al cliente, guidandolo nella ricerca delle soluzioni più adeguate alle sue esigenze. Il candidato ideale è una persona brillante, proattiva, ambiziosa, dotata di buona capacità comunicativa ed attitudine alla negoziazione.

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: diploma secondo livello

Residenza in città o zone limitrofe

Automunito

Titolare di Partita Iva o disponibilità ad avviarla

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata di Gey Cart: offerte lavoro Commerciale e vendite che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, effettua la rapida registrazione al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro