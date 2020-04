Penny Market lavora con noi, posizioni aperte, prossime aperture e come candidarsi

Penny Market ricerca Addetti vendita, Direttori e loro Assistenti in tutta Italia. Posizioni aperte anche nei depositi logistici e nella sede centrale: le informazioni sul profilo aziendale, le posizioni aperte, le prossime aperture e come candidarsi.

Il settore della GDO ha sempre un enorme fabbisogno di personale e offre quindi numerose opportunità di lavoro per diversi profili. Caratterizzata da un impronta ed orientamento internazionale, per tipologia di prodotti e proprietà del marchio, Penny Market è una di quelle catene operanti nella GDO in ambito discount che, grazie ad una continua espansione sul territorio italiano, ricerca periodicamente nuovo personale. Le offerte sono rivolte non solo a personale con esperienza nel ruolo / settore, ma anche a giovani o candidati con poca esperienza che vogliono inserirsi e lavorare in un supermercato. Per questa ultima categoria, Penny Market offre dei percorso di formazione ad hoc per una carriera nella gdo. Andiamo quindi a conoscere le ricerche in corso nei punti vendita di tutta Italia, nei centri direzionali e logistici di Penny Market Italia. Trovi anche alcune informazioni utili sull’azienda, affermato discount alimentare del gruppo REWE, e su come candidarti.

Profilo aziendale Penny Market

Penny Market Italia nasce nel 1994 da una joint venture tra il gruppo tedesco REWE, multinazionale tra i principali operatori gdo in Europa, e la catena Esselunga, una delle realtà più consolidate nel panorama della grande distribuzione italiana. Il connubio si rivela da subito vantaggioso in quanto rappresenta l’unione dell’esperienza tedesca nel settore discount con la conoscenza del mercato italiano da parte di Esselunga.

Come abbiamo detto, il 1994 segna l’ apertura del primo punto di vendita a Cremona, primo passo di una crescita che continua ancor oggi. Ma ci sono altre due date che rappresentano tappe importanti per l’azienda: il 1999, anno del passaggio dell’insegna Penny interamente al gruppo REWE, per il quale il canale discount risulta strategico, e il 2000 quando avviene l’ acquisizione dell’azienda PLUS ITALIA, formata da 50 punti vendita di dimensioni medio-piccole situati in varie regioni dell’ Italia tra le quali Liguria, Umbria e Toscana. Ad oggi Penny Market conta 2.800 dipendenti e continua a crescere su tutto il territorio nazionale.

Lavorare in Penny Market

Da anni Penny Market promuove la formazione e lo sviluppo delle risorse tramite percorsi specifici rivolti a tutte le figure aziendali, con lo scopo di accrescere le competenze tecniche e interpersonali oltre che rafforzare le motivazioni di ciascun dipendente. La preparazione è infatti uno dei pilastri fondamentali dell’azienda, che propone quindi dei programmi di formazione mirati ai talenti sui quali decide di investire. La filosofia aziendale punta al successo del singolo per raggiungere il successo dell’Azienda e ciò avviene anche a specifici programmi:

la Formazione Duale su modello tedesco: Penny Market Italia ha siglato un importante accordo con la Camera di Commercio Italo Germanica, Delegazione dell’Economia tedesca in Italia e come tale portatore delle competenze sul modello tedesco di formazione professionale duale per l’avvio del progetto pilota, in Italia, di Formazione Duale. Si tratta di un programma di sviluppo, dedicato a giovani diplomati, che unisce formazione teorica ed esperienza pratica e che prevede, al termine del percorso, il possibile inserimento nelle sedi italiane di Penny Market. il Trainee Program: un piano formativo a livello internazionale pensato appositamente per accrescere le potenzialità e la crescita professionale dei giovani talenti. Il programma prevede diciotto mesi di formazione in cui poter entrare a contatto con ogni aspetto della realtà aziendale attraverso la guida di un tutor e la supervisione del HR Department.

Posizioni aperte nei supermercati

Le offerte di lavoro nei supermercati Penny Market si concentrano, al momento, su queste due figure:

Direttore di Negozio

Offerta rivolta a candidati che abbiano maturato almeno 3/5 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, che siano fortemente motivati al lavoro per obiettivi e predisposti al contatto con il pubblico. Il/La candidato/a ideale avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di:

Controlli igienico-sanitari del punto vendita

Attività e chiusura cassa

Gestione ed esposizione merce nel punto vendita

Contatti con la clientela

Gestione degli ordini della merce

Gestione dei dipendenti e del punto vendita

Assistente Direttore di Negozio

La ricerca è rivolta a candidati con almeno 1/2 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, fortemente motivati al lavoro per obiettivi e predisposti al contatto con il pubblico. Questa figura avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di:

Controlli igienico-sanitari del punto vendita

Attività e chiusura cassa

Gestione ed esposizione merce nel punto vendita

Contatti con la clientela

Gestione degli ordini della merce

Addetti vendita

La ricerca è rivolta a candidati con esperienza di almeno 1/2 anni di nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, fortemente motivati al lavoro per obiettivi e predisposti al contatto con il pubblico. Le principali mansioni saranno quelle di:

Ricezione della merce

Rifornimento dei banchi

Attività di cassa

Assistenza alla clientela

Posizioni aperte in tutta Italia, con contratti anche in stage e apprendistato.

Penny market prossime aperture

Penny Market continua la sua espansione in Italia con l’apertura di nuovi punti vendita e, di conseguenza, la ricerca di nuovo personale da inserire. Queste le prossime aperture previste:

Roma: ricerche in corso per Addetti vendita, Assistente Direttore di Negozio.

Olginate (Lecco): ricerche in corso per Addetti vendita, Assistente Direttore di Negozio.

Posizioni aperte in sede

La sede Penny Market in Italia si trova in provincia di Milano, a Cernusco sul Naviglio. Al momento troviamo due posizioni aperte per:

Trainee Competitor Analyst

Inserito all’interno della Direzione Marketing e affiancato al suo tutor di riferimento lo stagista imparerà a:

gestire l’inserimento dei codici prodotto a sistema;

creare la reportistica inerente l’assortimento dei punti vendita;

effettuare una prima analisi dei dati di mercato relativamente al settore della GDO e in particolar modo della concorrenza.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

laurea in Economia o Statistica

buona conoscenza della lingua inglese

buona conoscenza di Excel

passione per il mondo della GDO.

Accounting Employee

Inserito nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e riportando direttamente responsabile dell’ufficio Accounting si occuperà di:

contabilità fornitori servizi e investimenti (imputazioni fatture per centro di costo, quadrature e rapporto con i fornitori);

contabilità generale (scritture e quadrature per centro di costo);

chiusure contabili mensili, in rispetto alle scadenze fiscali e di gruppo, con adempimenti normativi connessi;

analisi conti economici e patrimoniali.

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ambito economico/contabile

esperienza professionale di almeno 1/2 anni nel ruolo all’interno di aziende della GDO modernamente strutturate.

Posizioni aperte settore logistica

Al momento trovi una sola posizione aperta per:

Addetto alle Spedizioni Merci

La risorsa, rispondendo direttamente al capoturno, avrà la responsabilità di:

svolgere tutti i compiti relativi alla pianificazione, sorveglianza e organizzazione della merce al fine di garantire la disponibilità degli articoli in magazzino

coordinare i colleghi delle cooperative per la predisposizione delle merce nei camion

garantire il rispetto del programma viaggi

provvedere al trasferimento e al prelievo dei prodotti registrandone la relativa movimentazione.

Il candidato ideale è:

Neo Diplomato o Neo Laureato in ambito logistica

disponibile a lavorare su tre turni.

Ricerca in corso a Desenzano del Garda.

Opinioni sul lavoro in Penny Market

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Penny Market:

“Paga buona e puntuale”. Queste le parole di Jessica G., attuale Addetta vendita / Cassiera in uno dei punti vendita di Torino. E aggiunge: “Lavoro in questa azienda da poco più di due anni, la paga è buona e sempre puntuale. Ho un contratto part-time e riesco a conciliare la vita lavorativa con quella privata”.

“Formazione del personale buona, ambiente stimolante”. Così Mirko D., attuale Direttore di Negozio, parla della sua esperienza: “Sono entrato in azienda seguendo un percorso formativo che mi ha portato ad assumere ruoli di sempre più ampia responsabilità. Avevo già avuto qualche esperienza nel settore, come addetto vendita sporadico, ma qui ho seguito corsi specifici. Beh, ora sono direttore di negozio e sono soddisfatto del mio percorso!”.

“Buona esperienza”. Daniela G., ci racconta questo della sua esperienza estiva come Magazziniere in Penny Market: “Ho lavorato per due estati in Penny Market come Magazziniere. Mi sono trovato bene fin dall’inizio e mi hanno richiamato per l’estate successiva. Per ora mi va bene questa tipologia contrattuale perché sto studiando, mi ha permesso di avere una buona entrata anche solo per qualche mese”.

Come candidarsi in Penny Market

Al link trovi tutte le offerte di lavoro in Penny Market disponibili alla pagina web aziendale “Penny Market lavora con noi”. Per candidarti ad una o più di queste offerte, seleziona quella/e di tuo interesse e clicca sul tasto “Invia CV”. E’ anche possibile inviare un candidatura spontanea per assunzioni future.

