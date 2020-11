Offerte di lavoro Aldi: assunzioni, posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro ed assunzioni con Aldi. Le posizioni aperte e come candidarsi ad esse per intraprendere una nuova esperienza professionale

Nuove offerte di lavoro con Aldi, la nota catena di supermercati presente anche in Italia. Da Assistente di Reparto Vendite a Manager in Formazione, ecco le posizioni aperte e come candidarsi. Selezioni rivolte sia a giovani laureati che diplomati.

Lavorare in Aldi

Aldi è la nota catena di supermercati presenti anche in Italia. Si tratta di un Gruppo che si sta sviluppando sempre di più, con l’apertura di nuovi punti vendita non solo all’estero ma anche sul nostro territorio nazionale. Periodicamente questa rilevante realtà professionale avvia campagne di reclutamento del personale, con interessanti offerte di lavoro rivolte a tutti. Aldi basa il suo lavoro sullo spirito di collaborazione ed appartenenza ad una squadra, inoltre investe molto sulle Risorse Umane, andando a valorizzare i talenti, con le loro idee, intuizioni e spirito di iniziativa. Il Gruppo oltre a sostenere i suoi dipendenti, cerca di motivarli ed incoraggiarli nel proprio lavoro, promuovendo la condivisione degli obiettivi dell’azienda. Tutto questo vuole portare i dipendenti a condividere ed a partecipare attivamente alla vita aziendale.

Offerte di lavoro Aldi

La catena di supermercati Aldi sta cercando nuovo personale su tutto il territorio nazionale, con differenti assunzioni. Svariate le figure professionali ricercate, a cui è possibile candidarsi in maniera semplice, veloce ed immediata. In particolare sono aperte le seguenti posizioni:

Assistente di Reparto Vendite: tale figura professionale ha il compito di occuparsi delle attività di supporto ai responsabili commerciali, svolgere attività di segreteria, statistiche ed elaborazioni report;

tale figura professionale ha il compito di occuparsi delle attività di supporto ai responsabili commerciali, svolgere attività di segreteria, statistiche ed elaborazioni report; Assistenti di negozio: questi devono occuparsi dei clienti per soddisfare i loro bisogni, accompagnandoli e guidandoli nella fase di acquisto. Oltre a ciò, tale figura professionale deve occuparsi di tutto quello che succede nei punti vendita, coordinando ed ottimizzando il lavoro di squadra;

questi devono occuparsi dei clienti per soddisfare i loro bisogni, accompagnandoli e guidandoli nella fase di acquisto. Oltre a ciò, tale figura professionale deve occuparsi di tutto quello che succede nei punti vendita, coordinando ed ottimizzando il lavoro di squadra; Manager di Formazione : il suo compito è quello di dare supporto allo store manager in fase di coordinamento della squadra di lavoro, preoccuparsi del punto vendita e collaborare con il responsabile del negozio;

: il suo compito è quello di dare supporto allo store manager in fase di coordinamento della squadra di lavoro, preoccuparsi del punto vendita e collaborare con il responsabile del negozio; Addetti Area Manager: dovranno gestire il punto vendita e l’organico di lavoro, garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, pianificare ed ottimizzare il lavoro, controllare il rispetto delle norme e delle procedure varie.

Queste sono alcune delle posizioni aperte a cui potersi candidare.

I differenti settori di inserimento

Le assunzioni con il Gruppo Aldi sono realizzate essenzialmente e prevalentemente nei seguenti settori:

Finanza e Contabilità;

Amministrazione;

IT;

Risorse Umane;

Logistica;

Comunicazione;

Acquisti;

Marketing e Pubblicità;

Controllo Qualità;

Sviluppo Immobiliare;

Legale.

In queste aree e settori professionali è possibile trovare tante offerte di lavoro.

I requisiti richiesti

In Aldi c’è posto sia per laureati che per diplomati. Ovviamente i requisiti richiesti variano molto a seconda della posizione a cui ci si candida. In linea generale, per le posizioni qui presentate si richiede: possesso di laurea o diploma attinente all’area di inserimento di proprio interesse, un minimo di esperienza, ottime capacità comunicative e relazionali, flessibilità, orientamento ai vari obiettivi. I candidati ideali devono essere delle persone flessibili, ma anche precise, organizzate ed autonome. In ogni modo, visitando il sito Aldi è possibile consultare tutte le posizioni aperte con i relativi requisiti.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Le persone interessate ad intraprendere un’esperienza lavorativa con in Gruppo Aldi, possono consultare le posizioni aperte collegandosi al sito Internet dell’azienda nella sezione “Lavora con Noi”. I candidati possono procedere con una ricerca tematica degli annunci, grazie alla presenza di filtri che aiutano a selezionare e cercare l’area di interesse. Inoltre, sul sito oltre a farsi un’idea ben chiara delle figure professionali ricercate è possibile caricare il proprio Cv aggiornato e ben redatto. Gli addetti alla selezione del personale, una volta analizzati i Curriculum pervenuti, se questi sono in linea con quanto ricercato dall’azienda, procederanno a contattare i candidati per un primo colloquio di lavoro.