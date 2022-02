Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con i Gruppo Ferrovie dello Stato. Ecco le posizioni aperte nel mese di febbraio, i requisiti e come candidarsi ad esse.





Il noto Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato nuove assunzioni con interessanti offerte di lavoro. Opportunità professionali anche per chi non ha esperienza nel settore, grazie alla formazione interna offerta. Ecco alcune tra le posizioni aperte nel mese di febbraio e come candidarsi ad esse.

Offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato

Buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Il noto Gruppo Ferrovie dello Stato ha avviato la nuova campagna di assunzioni, con tante offerte di lavoro e la concreta possibilità di fare carriera. Stiamo parlando di una realtà professionale in continua crescita, operante nel settore ferroviario. Attualmente è in corso la maxi campagna assunzioni che porterà all’inserimento di 1.000 risorse nel corso del 2022. Non è tutto, perché il Gruppo sta portando a termine anche il Piano Industriale FS 2019-2023, ossia un programma di sviluppo che tra le tante cose andrà a creare ben 15 mila nuovi posti di lavoro diretti. Solitamente le offerte di lavoro sono rivolte a diplomati e laureati realmente interessati ad inserirsi nel settore dei trasporti ferroviari e nelle tante società che fanno parte del Gruppo.

Informazioni sull’azienda

Ferrovie dello Stato è una delle maggiori realtà industriali presenti nel nostro Paese che opera nel settore del trasporto ferroviario sia di merci che di persone. Ad oggi sono oltre 24.500 i Km di rete ferroviaria gestiti dal Gruppo, su cui ogni giorno viaggiano circa 10 mila treni che trasportano una media di 1 miliardo di persone e 50 milioni di tonnellate di merci ogni anno. Sono tante le offerte di lavoro su tutto il territorio nazionale a cui poter aderire.

Offerte di lavoro e posizioni aperte

Il Gruppo Ferrovie dello Stato periodicamente seleziona nuovi candidati per diversi livelli di carriera. Si ricercano anche giovani senza esperienza da assumere sia con contratto di apprendistato che con il contratto a tempo indeterminato. Quali sono i profili maggiormente richiesti? Tra questi troviamo: Capi stazione, Macchinisti, Tecnici ed Operai per la manutenzione delle infrastrutture. Non è tutto, perché nel corso dell’anno restano aperte anche le assunzioni per profili amministrativi. Ecco alcune delle posizioni aperte nel mese di febbraio.

Macchinista: tra i requisiti necessari per rivestire tale ruolo professionale serve un diploma quinquennale di scuola superiore in uno dei seguenti indirizzi: Elettrotecnica, Elettronica, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica. La sede di lavoro è la Regione Emilia Romagna e le candidature devono pervenire entro il giorno 8 febbraio.

Progettista impianti meccanici: è necessaria una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Energetica o Architettura e Ingegneria Edile-Architettura. La sede di lavoro è la città di Roma e le candidature per ricoprire questo ruolo devono essere inoltrate entro il 13 febbraio.

Sistemisti ferroviari: i candidati che puntano a questa offerta di lavoro devono essere in possesso di una laurea in Ingegneria Elettronica e/o Ingegneria Elettrica e/o Ingegneria Meccanica e/o Ingegneria Civile e/o Ingegneria dei Trasporti. La sede di lavoro è Roma e le candidature sono aperte fino al 13 di febbraio.

Operatori Specializzati Manutenzione Rotabili : richiesto un diploma quinquennale di scuola superiore con indirizzo Elettronica e Elettrotecnica, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Trasporti e Logistica, Meccatronica ed Energia, Meccanica. In questo caso la sede di lavoro è il Veneto e le candidature dovranno pervenire entro il 16 di febbraio.

Queste sono solo alcune delle tante offerte di lavoro pubblicate sul sito del Gruppo.

Come candidarsi

Gli interessati possono consultare le posizioni aperte pubblicate sul sito del Gruppo, nella sezione Lavora con Noi. Qui grazie ad un apposito form è possibile registrare il proprio Cv che sarà automaticamente inserito nel database aziendale con la creazione di un profilo personale. Ed ancora, è possibile anche inviare autocandidature per le future assunzioni. L’iter di selezione si compone di differenti passaggi. In primis si procede con la valutazione delle varie candidature pervenute. A questo punto, i profili che risultano essere in linea con ciò che l’azienda ricerca, saranno contattati per sostenere varie prove, interviste e colloqui a seconda della figura professionale ricercata.

