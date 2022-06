Offerte di lavoro Foot Locker: 180 assunzioni per Addetti alle Vendite

Nuove ed interessanti offerte di lavoro con Foot Locker. Alla ricerca di 180 Addetti alle Vendite da impiegare nei negozi dislocati sul territorio nazionale. Sedi di lavoro, requisiti e come candidarsi

Nuove offerte di lavoro con il Gruppo Foot Locker. Si ricercano 180 Addetti alle Vendite su tutto il territorio nazionale. Posti di lavoro sia a tempo pieno che part time. Ecco i profili ricercati, le sedi, i requisiti necessari e come potersi candidare.

Il noto Gruppo Foot Locker sta cercando nuovo personale da inserire nei punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Nello specifico sono 180 le risorse da impiegare come Addetti alle Vendite. Si tratta di una realtà in continua espansione che periodicamente offre interessanti opportunità professionali con possibilità di carriera. I selezionati saranno impiegati negli store Foot Locker presenti in: Lazio, Calabria, Abruzzo, Emilia Romagna, Campania, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto, Puglia, Sardegna, Sicilia. Si tratta di posti di lavoro sia a tempo pieno che part-time.

Ambiente di lavoro

Foot Locker è una nota azienda statunitense che opera nel settore delle calzature, sneakers ed abbigliamento sportivo. Nasce nel 1974 e nel corso del tempo è cresciuta sempre di più, tanto da contare oggi circa 2.800 negozi al dettaglio a livello mondiale, di cui 160 in Italia. Si tratta di un’azienda che periodicamente offre interessanti opportunità professionali da non sottovalutare. L’ambiente di lavoro è giovanile, dinamico, aperto a nuove visuali e filosofie organizzative. Molta l’attenzione viene data alle risorse umane ed al benessere dei dipendenti, che devono poter operare in tutta tranquillità, sentendosi parte integrante di un gruppo sempre più noto ed affermato.

Profili professionali ricercati e sedi di lavoro

Attualmente Foot Locker è alla ricerca di Addetti alle Vendite con un minimo di esperienza nel medesimo ruolo. Caratteristica fondamentale è la capacità di relazionarsi in maniera efficace con i clienti, svolgendo i propri compiti in piena autonomia. Altro requisito fondamentale è la flessibilità e la capacità di lavorare anche la sera, durante il fine settimana e nei giorni festivi. Le posizioni aperte riguardano i negozi dislocati nelle seguenti regioni e città:

Calabria : Cosenza e Reggio Calabria;

: Cosenza e Reggio Calabria; Abruzzo : Colonnella (Teramo); L’Aquila, Teramo, Chieti Scalo, Pescara, Città Sant’Angelo (Pescara);

: Colonnella (Teramo); L’Aquila, Teramo, Chieti Scalo, Pescara, Città Sant’Angelo (Pescara); Campania : Pontecagnano (Salerno), Salerno, Nola (Napoli), Benevento, Napoli, Pompei, Giugliano in Campania (Napoli), Marcianise (Caserta);

: Pontecagnano (Salerno), Salerno, Nola (Napoli), Benevento, Napoli, Pompei, Giugliano in Campania (Napoli), Marcianise (Caserta); Emilia Romagna: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza; Rimini, Savignano sul Rubicone (Rimini), Imola, Forlì Cesena, Ferrara, Villanova di Castenaso (Bologna);

Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza; Rimini, Savignano sul Rubicone (Rimini), Imola, Forlì Cesena, Ferrara, Villanova di Castenaso (Bologna); Friuli Venezia Giulia : Trieste, Villesse (Gorizia), Martignacco (Udine);

: Trieste, Villesse (Gorizia), Martignacco (Udine); Liguria : Genova, Sanremo (Imperia);

: Genova, Sanremo (Imperia); Lombardia : Mantova, Assago (Milano), Roncadelle (Brescia), Lonato sul Garda (Brescia), Erbusco (Brescia), Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo), Bergamo, Orio al Serio (Bergamo), Busnago (Milano), Como, Cantù (Como), Varese, Carugate (Milano), Lodi, Monza, Vignate (Milano), Segrate (Milano), Limbiate (Milano), Montebello della Battaglia (Pavia), Sesto San Giovanni (Milano), San Giuliano Milanese , Peschiera Borromeo (Milano), Novate Milanese, Rescaldina (Milano),Arese (Milano), Milano, Rozzano (Milano), Cesano Boscone (Milano);

: Mantova, Assago (Milano), Roncadelle (Brescia), Lonato sul Garda (Brescia), Erbusco (Brescia), Curno (Bergamo), Seriate (Bergamo), Bergamo, Orio al Serio (Bergamo), Busnago (Milano), Como, Cantù (Como), Varese, Carugate (Milano), Lodi, Monza, Vignate (Milano), Segrate (Milano), Limbiate (Milano), Montebello della Battaglia (Pavia), Sesto San Giovanni (Milano), San Giuliano Milanese , Peschiera Borromeo (Milano), Novate Milanese, Rescaldina (Milano),Arese (Milano), Milano, Rozzano (Milano), Cesano Boscone (Milano); Lazio : Roma, Fiumicino, Frosinone, Latina, Viterbo, Lido di Ostia, Guidonia Montecelio (Roma);

: Roma, Fiumicino, Frosinone, Latina, Viterbo, Lido di Ostia, Guidonia Montecelio (Roma); Toscana : Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Siena, Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara;

: Firenze, Campi Bisenzio (Firenze), Siena, Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara; Piemonte : Torino, Cuneo, Mondovì (Cuneo), Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), Nichelino (Torino), Biella, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara;

: Torino, Cuneo, Mondovì (Cuneo), Grugliasco (Torino), Moncalieri (Torino), Nichelino (Torino), Biella, Alessandria, Asti, Vercelli, Novara; Marche : Pesaro, Ancona;

: Pesaro, Ancona; Trentino Alto Adige : Bolzano, Trento;

: Bolzano, Trento; Puglia : Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, Casamassima (Bari), Molfetta (Bari), Foggia;

: Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, Casamassima (Bari), Molfetta (Bari), Foggia; Umbria : Terni;

: Terni; Veneto : Venezia, Portogruaro (Venezia), Marcon (Venezia), Mestre (Venezia), Marghera (Venezia), Treviso, Montebelluna (Treviso), Padova, Vicenza, Bassano del Grappa (Vicenza), Lugagnano (Verona), Verona;

: Venezia, Portogruaro (Venezia), Marcon (Venezia), Mestre (Venezia), Marghera (Venezia), Treviso, Montebelluna (Treviso), Padova, Vicenza, Bassano del Grappa (Vicenza), Lugagnano (Verona), Verona; Sardegna : Sassari, Olbia Di Mare (Sassari); Cagliari, Quartucciu (Cagliari),

: Sassari, Olbia Di Mare (Sassari); Cagliari, Quartucciu (Cagliari), Sicilia: Catania, Bicocca Catania, Misterbianco (Catania), Messina, Caltanisetta, Palermo, Trapani;

Queste sono le sedi di lavoro dove si ricerca personale da impiegare come Addetti alle Vendite.

Come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura basta visitare il sito della Foot Locker nella sezione “Lavora con Noi”. Questo vi consentirà di esaminare attentamente ogni posizione aperta, le sedi di lavoro ed i requisiti richiesti. Sul sito web è possibile compilare l’apposito form ed inviare il proprio Cv. Inoltre è anche possibile optare per delle autocandidature in vista delle prossime assunzioni.

