Un evento HR Bianco Lavoro a Roma, ti spieghiamo perché

Ecco perché abbiamo progettato una mezza giornata formativa e di networking con ben 7 speaker a Roma venerdì 24 giugno.

Venerdì 24 giugno Bianco Lavoro terrà un evento HR a Roma presso i bei locali del Mercato Centrale, vicinissimo alla Stazione Termini.

L’abbiamo dedicato al ‘futuro del lavoro‘ e sarà un appuntamento agile, puntuale e coinvolgente dedicato a tutte le persone che lavorano o vorrebbero lavorare nel mondo delle risorse umane.

Dopo il blackout sociale derivato dalla pandemia covid abbiamo infatti sentito ancora più forte la necessità di incontrare in presenza le persone che in questi anni hanno partecipato ai nostri master online, che hanno affollato le stanze Zoom dei webinar e dei workshop o che hanno partecipato da remoto ad altri appuntamenti che Bianco Lavoro ha co-organizzato, come le due edizioni a distanza del TECH JOBS fair nel 2020.

Ecco dunque che abbiamo progettato una mezza giornata formativa e di networking in cui ben 7 speaker introdurranno dei temi di discussione su cui ci potremo confrontare tutti insieme, prima in una sessione di domande e risposte e poi nella discussione one to one del networking che accompagnerà la cena fino alle 21 circa. Ringraziamo qui tutti gli sponsor (elencati sotto nella locandina) per il supporto.

Questo il programma in dettaglio della giornata

16,30 accoglienza

17,00 benvenuto da parte degli organizzatori ed inizio interventi:

Diversity e PNRR

David Trotti – presidente di AIDP Lazio, professore a contratto Università Europea di Roma UER

Social e Digital HR

Rodolfo Duè – Founder di Tech Jobs Fair – Business development manager di Euspert

Il Curriculum del futuro

Daniela Restelli – Tutor Master in Risorse Umane Bianco Lavoro, career coach

Il giusto mindset nelle soft skill del futuro

Veronica Capozzi – Psicologa, coach di carriera e Formatrice Master HR Bianco Lavoro

Metaverso ed HR

Davide Maggio – Temporary HR Manager, Founder e CEO di Jobify Recruiting, coach e docente seminariale Sapienza Università di Roma

Le lingue straniere nel mondo del lavoro globale

Helena Hagan – coach linguistica poliglotta, founder di Euspert, CEO di CreaImpresa

Intelligenza Artificiale tra formazione continua e Coaching

Marco Fattizzo – direttore Master HR e Coaching Bianco Lavoro Academy, coach e docente seminariale Sapienza Università di Roma

18,45 panel domande e risposte agli esperti

19,15 cena con attività di networking.

A questo punto ci si alza dalle sedie e… per chi partecipa con il biglietto comprensivo di cena e networking, inizia questa parte della serata! Nei caratteristici locali del Mercato Centrale di Roma sarà servita una ricca cena a buffet. La scelta del buffet è stata fatta per incentivare il networking e gli incontri. Gli organizzatori si preoccuperanno di presentare ed introdurre le persone, creare sinergie e… divertirsi insieme!

Dettagli Cena



La cena a buffet è studiata per soddisfare tutte le esigenze (compresa ampia scelta vegetariana) e prevede:

Cibi: Pizza bianca e rossa, polpette vegane, suppli di vari tipi, assaggio di amatriciana o cerale misto con verdure di stagione!

Bevande: Prosecco Boffice Valdobbiadene DOCG, vino rosso l’Umberto ed acqua (gasata e naturale)

Infine Caffè per chiunque lo desidera!

Nota: saranno presenti per attività di networking e presentazione vari coach professionisti ed esperti HR. Ad esempio Luciano Tiberi e Federica Cortina (della Tiberi Training), Eleonora Pizzutti e molti altri.

Se desideri partecipare hai tempo per sottoscrivere qui sotto uno degli ultimi biglietti (al momento abbiamo già oltre 60 partecipanti) per la cena solo fino al 21 giugno.

Non sarà possibile iscriversi il 24 giugno stesso.

