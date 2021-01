WYCON cosmetics lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

WYCON cosmetics ricerca addetti vendita e store manager in tutta Italia, anche in stage. Posizioni aperte anche negli uffici di Napoli. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi

Alla cura e al benessere del proprio corpo e all’estetica non si rinuncia, anche in momenti di crisi. A confermalo sono i dati raccolti dagli studi di settore, che dimostrano come l’industria cosmetica in Italia stia riscontrando una crescita costante. Così, a soddisfare il desiderio dei consumatori, vengono in “aiuto” nuovi brand che hanno l’obiettivo di proporre sul mercato prodotti di make up al giusto prezzo. Uno di questi è WYCON cosmetics, brand italiano che opera nel mercato della cosmesi dal 2009. L’azienda ha riscontrato successo ed è in continua crescita, potendo così offrire numerose offerte di lavoro per personale da inserire nei punti vendita in tutta Italia, con profili sia junior che senior, e negli uffici della sede di Nola, nei pressi di Napoli. Andiamo quindi a conoscere tutte le offerte di lavoro in WYCON cosmetics e come fare per candidarsi.

Profilo aziendale di WYCON cosmetics

WYCON cosmetics è un brand italiano ideato nel 2009 da Gianfranco Satta, imprenditore e distributore storico della cosmetica femminile, e Raffaella Pagano, product manager, profonda conoscitrice del mondo make up e body care. L’idea alla base del progetto era quella rompere gli schemi del mercato della cosmesi, caratterizzato esclusivamente da marchi che fornivano prodotti a prezzi esorbitanti, per offrire a tutti la possibilità di acquistare collezioni di Make Up, Skin e Body Care di elevata qualità, al giusto prezzo. L’esperienza del settore, la conoscenza dell’intera filiera produttiva e dei trend beauty, furono le basi per dar vita ad un nuovo concept retail. Si arrivò quindi all’eliminazione di costosi passaggi intermedi tra produttore e consumatore, potendo così investire sulla qualità delle texture e skinfeel pur mantenendo un posizionamento sul mercato molto competitivo.

Posizioni aperte

Di seguito, trovi l’elenco completo di tutte le offerte di lavoro WYCON cosmetics presenti nei punti vendita e nella sede di Nola (NA).

Offerte lavoro negozi

Queste le figure ricercate nei punti vendita WYCON cosmetics in tutta Italia:

Sale assistant

Stage sale assistant

Store manager

Passiamo ora a delineare i profili ricercati, segnalando i requisiti richiesti ai candidati per i vari ruoli.

Per il ruolo di Sales Assistant sono richiesti i seguenti requisiti:

conoscenza e interesse per il mondo della cosmetica e in particolare del make up

capacità relazionali e comunicative

ottimo standing

Lo Store Manager è chiamato a coordina tutte le attività e garantisce la corretta gestione del punto vendita e dello staff affidato, nel rispetto e nel raggiungimento del budget assegnato e dei KPI richiesti dall’azienda. Per candidarsi al ruolo sono richiesti i seguenti requisiti:

esperienza specifica nel settore retail

capacità gestionali

proattività ed intraprendenza

Offerte lavoro uffici

La sede Corporate di Wycon si trova a Nola (NA) e offre interessanti opportunità di lavoro e stage. Queste sono le ricerche in corso ad oggi:

HR ADMINISTRATION & PAYROLL SPECIALIST: La risorsa, all’interno del dipartimento Human Resources, avrà come focus la gestione delle attività amministrative relative alle risorse umane. Il candidato/a ideale ha maturato pregressa esperienza in un ruolo analogo, preferibilmente in aziende strutturate o studi professionali, possiede un’ottima conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Excel e conosce il software Zucchetti. Sono richieste: proattività, flessibilità, gestione efficace della comunicazione e delle relazioni interpersonali, gestione dello stress.

Opinioni sul lavoro in WYCON cosmetics

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di WYCON cosmetics:

“Paga buona”. Queste le parole di Francesca G., attuale Store Manager di WYCON: “Lavoro in azienda da oltre 2 anni. Arrivavo da altre esperienze nel settore ma senza un contratto definitivo. In WYCON hanno creduto in me e alle mie competenze, ho portato buoni risultati nel primo anno di lavoro, in linea con gli obiettivi delineati dall’azienda, e ora ho un buon contratto e una buona paga”.

“Bell’ambiente e stimolante”. Così parla Tiziana F., attuale impiegata in ambito Merchandising: “Sono entrata in azienda tramite uno stage formativo e ora ho un contratto di assunzione. Mi sono trovata bene fin da subito, con colleghi e superiori, e ho imparato molte cose del settore e del mio profilo specifico”.

“Stressante ma anche divertente”. Sara F. ha lavorato in uno dei negozi WYCON come stagionale durante il periodo estivo e ci racconta: “E’ stata la seconda esperienza nel settore del “make up” per me, ho svolto questo lavoro estivo per avere una entrata (sono studentessa universitaria) e nonostante l’ambiente frenetico causa saldi mi sono trovata bene e anche divertita con le altre colleghe”.

Come candidarsi in WYCON cosmetics

Per consultare tutte le offerte di lavoro WYCON cosmetics ti rimandiamo alla pagina web aziendale WYCON cosmetics Lavora con Noi. Qui trovi le posizioni aperte suddivise in HEADQUARTERS (uffici della sede centrale di Nola) e RETAIL (punti vendita). Per candidarti, è sufficiente compilare il form online allegando il Curriculum Vitae e un tua foto (che noi consigliamo di inserire sempre nel cv).