Offerte di lavoro Kyndryl: 700 nuove assunzioni in Italia

Ci sono nuove offerte di lavoro con il Gruppo Kyndryl, che entro l’estate 2022 assumerà 700 figure professionali. Un’occasione di crescita e di carriera nel settore informatico che sicuramente farà gola a tanti. I soggetti selezionati lavoreranno in varie sedi dislocate in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Veneto. Ecco alcune delle figure ricercate e come candidarsi alle posizioni aperte.

Offerte di lavoro: assunzioni Kyndryl 2022

Kyndryl la nota società informatica nata dalla IBM è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sedi italiane. In particolare entro l’estate 2022 sono previste 700 assunzioni nelle varie sedi dislocate sul territorio nazionale. Lo scopo è proprio quello di incrementare l’organico aziendale per raggiungere quasi il doppio dell’attuale forza lavoro. Si tratta di una media di circa 15 assunzioni a settimana. Infatti, la finalità è quella di incrementare del 45% l’intero organico aziendale così da far crescere sempre di più la realtà professionale in tutto il mondo. Si lavora alla realizzazione di tutte le condizioni per operare sempre meglio, non solo per quanto riguarda il servizio clienti ma anche per la gestione delle infrastrutture. I nuovi assunti avranno la possibilità di lavorare in tutti i settori di business aziendali, in particolare dal cloud e security all’area mainframe, digital workplace, network e hedge.

Caratteristiche aziendali

Kyndryl è una nota società informatica nata nel 2021 dalla divisione dei servizi di infrastrutture It della IBM. La sede principale è situata a New York e si preoccupa di fornire servizi per la trasformazione digitale. Si tratta di una realtà professionale in continua espansione. Attualmente opera in 60 paesi con 88 mila collaboratori in tutto il mondo. L’ambiente di lavoro dinamico, giovanile, stimolante, diventa un’attrazione per i tanti che sognano di lavorare nel settore digitale ed informatico, avendo la possibilità di fare esperienza non solo in Italia ma anche all’estero.

Offerte di lavoro: le figure professionali ricercate

Gran parte dei profili ricercati sono quelli informatici. Attualmente sono numerose le posizioni aperte per intraprendere un’esperienza professionale in Italia. In linea generale, tra le varie figure ricercate dal Gruppo Kyndryl troviamo:

IT Specialist;

Project Manager;

Sales Representative;

Multicloud Specialist;

Client Technical Solutioner

Queste sono solo alcune delle tante figure richieste. Tuttavia, sul sito del Gruppo potrete consultare tutte le posizioni aperte, con i requisiti richiesti e la descrizione dettagliata delle varie mansioni da svolgere. I candidati che saranno selezionati avranno la possibilità di lavorare nelle sedi Kyndryl italiane che si trovano in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Vediamo ora come procedere per candidarsi alle varie posizioni aperte. Tutti gli interessati ad intraprendere un’esperienza lavorativa con la società Kyndryl, possono visitare il sito web dedicato alle carriere, nella sezione Lavora con Noi. Una volta trovata la posizione aperta desiderata sarà possibile inviare la candidatura online, il tutto caricando il Cv attraverso l’apposito form messo a disposizione. Se il vostro profilo sarà in linea con quanto ricercato, sarete ricontattati al più presto per un colloquio.

Aggiornare il Curriculum

Prima di inviare il Cv cercate di perfezionare e di aggiornare tale documento. Si tratta di un importante biglietto da visita da cui dipende il vostro futuro professionale. Mettete in luce le vostre competenze informatiche e digitali. Gli addetti alla selezione del personale guarderanno attentamente il vostro Curriculum così da rendersi conto se effettivamente siete proprio voi le persone giuste per ricoprire quella determinata mansione. Kyndryl ricerca persone motivate, piene di energia e di voglia di migliorare la realtà aziendale, che punta continuamente all’innovazione ed allo sviluppo a livello mondiale. Non lasciarsi perdere un’occasione del genere è importante, soprattutto perché il numero delle assunzioni previsto in Italia entro l’estate 2022 è davvero consistente. Non ci resta che augurarvi buona fortuna.

