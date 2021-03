Offerte di lavoro Total: posizioni aperte e come candidarsi

Arrivano offerte di lavoro con il Gruppo Total alla ricerca di nuovo personale da impiegare. Tante le posizioni aperte a cui potersi candidare per gli interessati ad intraprendere una nuova avventura professionale in una delle realtà più affermate e conosciute.

Offerte di lavoro Total

Ci sono nuove offerte di lavoro con Total, la nota compagnia petrolifera tra le più conosciute ed affermate a livello mondiale. Il Gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team di lavoro, con interessanti opportunità di crescita professionale e personale. Se anche voi siete alla ricerca di un’occupazione, prendete in considerazione l’idea di lavorare con Total. Un ambiente professionale dinamico, innovativo, giovanile e di stampo internazionale. Inoltre, il Gruppo offre spazio anche ai giovani senza esperienza con stage formativi. Questi vengono formati in maniera tale da avere a disposizione le conoscenze e gli strumenti necessari per poter operare al meglio, dando un valore aggiuntivo all’azienda stessa.

Il Gruppo Total

Il Gruppo Total è una tra le più importanti ed affermate compagnie petrolifere. Fu fondata in Francia nel 1924 e la sua sede principale si trova a Parigi. Total opera in maniera attiva ed efficace su tutta la catena produttiva del petrolio e del gas, dal processo di ricerca dei giacimenti petroliferi alla vendita del prodotto. La compagnia è presente anche in Italia da circa 60 anni, distribuendo il carburante per il trasporto e non solo. Il Gruppo conta più di 96 mila unità di dipendenti con un fatturato annuo che supera i 177 miliardi di euro. Una realtà professionale di notevole rilievo con cui poter crescere e fare carriera, non solo in Italia ma anche all’estero.

Offerte di lavoro e posizioni aperte

Attualmente Total è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle sedi di Guardia Perticara (PZ) e Corleto Perticara (PZ). Sono diverse le posizioni aperte a cui potersi candidare in maniera autonoma. Le offerte di lavoro sono infatti pubblicate periodicamente dal Gruppo sul sito web, nella sezione Lavora con Noi.

Ingegnere di Wells Service

La figura professionale richiesta per ricoprire questo ruolo avrà diversi compiti da svolgere. In particolare, il candidato si preoccuperà di redigere gli studi ed i piani di intervento dei pozzi; redigere importanti documenti tecnici e prendere parte alle riunioni con i partner e le autorità; andare a supportare i progetti di intervento nei pozzi; monitorare costantemente i piani in corso assicurandosi che tutte le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle procedure tecniche del Gruppo stesso.

Ingegnere di perforazione e completamento

Il candidato selezionato per questo lavoro si occuperà di redigere i piani di perforazione e le varie attività di completamento dei pozzi; redigere documenti di carattere tecnico e prendere parte agli incontri con i partners e clienti; monitorare i piani di progetto, assicurandosi che questi rispettino le procedure tecniche previste; supportare i vari progetti in corso di perforazione, completamento e workover.

Permessi Enti Pubblici e Conformità

La risorsa che sarà seleziona dai recruiter si preoccuperà della predisposizione dei dossier necessari per ottenere le autorizzazioni ad operare; garantire il supporto alle operazioni di organizzazione, coordinamento e partecipazione agli incontri con i vari Enti coinvolti; costante aggiornamento sulle nuove normative connesse al campo di azione della compagnia stessa. Un ruolo strategico di notevole rilievo necessario per ottenere permessi vari e negoziare con gli Enti competenti.

IT Business Analyst

Questa offerta di lavoro ricerca dei candidati che si occuperanno di varie mansioni. In particolare la risorsa dovrà preoccuparsi della gestione di soluzioni innovative nel settore dell’Information Technology, il tutto come analista di varie applicazioni software; promuovere e gestire vari progetti di sviluppo software, sistemi di automazione, implementazioni IT; analizzare i processi di business; promuovere processi e progetti di digitalizzazione e tanto altro.

Come candidarsi alle offerte di lavoro?

Per candidarsi alle offerte di lavoro bisogna collegarsi al sito web del Gruppo, nella sezione Lavora con noi. Qui ci sono tutte le posizioni aperte, con la loro descrizione e l’elenco dei requisiti richiesti per potersi candidare. Una volta che avrete individuato l’offerta di lavoro di vostro interesse, appurato di avere i requisiti richiesti, potrete procedere con l’invio della candidatura. Tutto quello che dovrete fare è cliccare sulla dicitura “Candidati” seguendo le indicazioni che il sistema vi darà. Inoltre c’è anche la possibilità di procedere con l’invio di una candidatura spontanea in caso di future assunzioni.

Cerchi un nuovo lavoro? Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro