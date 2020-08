Offerte lavoro autista: posizioni aperte e come candidarsi

Le migliori offerte di lavoro per autisti pubblicate da Agenzie e aziende sul portale Euspert: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Se cerchi un lavoro come autista, sul portale Euspert potrai trovare numerosi annunci pubblicati dalle migliori Agenzie per il lavoro e aziende che ricercano personale nel settore dei trasporti. Di seguito troverai le offerte di lavoro come autista e come candidarti direttamente su Euspert.

Lavorare come autista: posizioni aperte

Quella dell’autista è una figura da sempre ricercata dalle aziende di ogni settore. E’ un lavoro particolarmente carico di responsabilità e, per poterlo svolgere, occorrono competenze e requisiti ben specifici, come ad esempio il possesso di determinate patenti. Vediamo di seguito le offerte pubblicate dalle migliori agenzie per il lavoro e aziende.

Le ricerche in corso di Orienta

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Orienta direttamente sul portale Euspert.

Autista Patente C + CQC – Udine . Si ricerca per azienda questa risorsa la quale si occuperà della consegna bancali di pellet e legna da ardere presso utenti privati in provincia di Udine tramite camion motrice con sponda idraulica e della movimentazione merce a magazzino tramite carrello elevatore e transpallet. Requisiti: patente C + CQC, patentino per carrello elevatore, utilizzo della sponda idraulica, buone doti relazionali, disponibilità ad orario flessibile.

. Si ricerca per azienda questa risorsa la quale si occuperà della consegna bancali di pellet e legna da ardere presso utenti privati in provincia di Udine tramite camion motrice con sponda idraulica e della movimentazione merce a magazzino tramite carrello elevatore e transpallet. Requisiti: patente C + CQC, patentino per carrello elevatore, utilizzo della sponda idraulica, buone doti relazionali, disponibilità ad orario flessibile. Autista Patente D-E – Voghera (PV) . Si ricerca questa figura professionale per rimessa autobus. La risorsa dovrà guidare/movimentare gli autobus nel piazzale, occuparsi del rifornimento carburante, controllo livello dell’olio e pulizia interna quotidiana mezzo. Orario indicativo dalle 18:00 alle 24:00, massima disponibilità a lavorare anche sabato/domenica (6 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore sabato o domenica).

. Si ricerca questa figura professionale per rimessa autobus. La risorsa dovrà guidare/movimentare gli autobus nel piazzale, occuparsi del rifornimento carburante, controllo livello dell’olio e pulizia interna quotidiana mezzo. Orario indicativo dalle 18:00 alle 24:00, massima disponibilità a lavorare anche sabato/domenica (6 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore sabato o domenica). Autista Magazziniere Consegnatario – Tradate (VA) . Orienta spa ricerca per azienda settore trasporti un autista magazziniere. Requisiti: si richiede esperienza in ambito Magazzino-Consegne e Produzione. Si richiede patente B per conduzione furgoni cassonati. Si richiede il possesso del patentino per la conduzione del muletto. Si ricercano persone abituate a svolgere lavori dinamici ed operativi. Si richiede disponibilità immediata.

Automuniti.

. Orienta spa ricerca per azienda settore trasporti un autista magazziniere. Requisiti: si richiede esperienza in ambito Magazzino-Consegne e Produzione. Si richiede patente B per conduzione furgoni cassonati. Si richiede il possesso del patentino per la conduzione del muletto. Si ricercano persone abituate a svolgere lavori dinamici ed operativi. Si richiede disponibilità immediata. Automuniti. Magazziniere Autista Con Patente C -E E Cqc – Ferrara . Orienta ricerca, per azienda del settore metalmeccanico carpenteria, un magazziniere autista con patente C-E cqc, attestato per la guida del muletto, disponibilità full time. La persona si occuperà di consegne e ritiri presso i clienti e i fornitori, i lavoranti esterni e i terzisti, verificando la corrispondenza dell’ordine e del DDT con il materiale consegnato/ritirato. Gradita la pratica dell’uso del carroponte. Lavoro full time in orario centrale. Previste circa due trasferte al mese in Germania.

. Orienta ricerca, per azienda del settore metalmeccanico carpenteria, un magazziniere autista con patente C-E cqc, attestato per la guida del muletto, disponibilità full time. La persona si occuperà di consegne e ritiri presso i clienti e i fornitori, i lavoranti esterni e i terzisti, verificando la corrispondenza dell’ordine e del DDT con il materiale consegnato/ritirato. Gradita la pratica dell’uso del carroponte. Lavoro full time in orario centrale. Previste circa due trasferte al mese in Germania. Autista Patente E – Bastia Umbra (Perugia). Orienta Spa ricerca urgentemente per azienda zona Perugia questa risorsa. L’autista si occuperà delle consegne della merce presso clienti e punti vendita con autoarticolati.

Si richiede esperienza pregressa in mansione analoga, possesso della patente di guida E, CQC, CARTA TACHIGRAFICA, disponibilità immediata, puntualità e affidabilità.

Le ricerche in corso di Randstad

Di seguito ti indichiamo alcune delle offerte di lavoro pubblicate da Randstad direttamente sul portale Euspert.

Autista scuolabus – Borgo San Dalmazzo (CN) . Si ricerca per azienda un autista scuolabus con esperienza che sia in possesso di patente B – CQC in corso di validità. La ricerca ha carattere d’urgenza. E’ richiesto necessariamente domicilio in zone limitrofe a Cuneo.

. Si ricerca per azienda un autista scuolabus con esperienza che sia in possesso di patente B – CQC in corso di validità. La ricerca ha carattere d’urgenza. E’ richiesto necessariamente domicilio in zone limitrofe a Cuneo. Impiegato di magazzino addetto alla logistica – Latina . Si ricercano candidati con esperienza e capacità di gestione delle pratiche di magazzino, ottimizzazione dei trasporti e degli autisti. La risorsa dovrà occuparsi anche dell’assistenza alla clientela e della gestione dei reclami. Competenze: richiesta flessibilità lavorativa e disponibilità a sabato lavorato e a straordinari. La ricerca ha carattere d’urgenza.

. Si ricercano candidati con esperienza e capacità di gestione delle pratiche di magazzino, ottimizzazione dei trasporti e degli autisti. La risorsa dovrà occuparsi anche dell’assistenza alla clientela e della gestione dei reclami. Competenze: richiesta flessibilità lavorativa e disponibilità a sabato lavorato e a straordinari. La ricerca ha carattere d’urgenza. Autista patente C e patentino GRU – Cairo Montenotte (SV). Randstad Italia, filiale di Savona, ricerca un autista in possesso di patente C e CQC. La risorsa selezionata si occuperà del trasporto merci e del loro relativo carico e scarico presso le aziende clienti. Requisiti: patente C e CQC; patentino per la guida di escavatori e gru; disponibilità immediata.

Altre ricerche autista

Di seguito ti indichiamo offerte di lavoro come autista pubblicate da altre Agenzie per il Lavoro sul portale Euspert.

Autista Patente E – Vallefoglia(PU). La Risorsa Umana divisione interim ricerca questa risorsa. Requisiti richiesti: esperienza maturata nel ruolo; buone capacità di movimentazione della merce (carico/scarico); età preferibile entro i 35 anni.

La Risorsa Umana divisione interim ricerca questa risorsa. Requisiti richiesti: esperienza maturata nel ruolo; buone capacità di movimentazione della merce (carico/scarico); età preferibile entro i 35 anni. Autista Patente C CQC ADR – Casciana Terme Lari (PI) . Atempo spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Pontedera, ricerca per nota azienda operante nel settore logistica e trasporti, zona Lari, questa risorsa. Il candidato/a ricercato/a dovrà occuparsi della gestione del magazzino, confezionamento e consegna dei prodotti. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo di magazziniere e autista e possesso di: patentino del muletto; patente C – CQC – ADR; carta tachigrafica aggiornata. Requisiti essenziali: dimestichezza e autonomia nella conduzione dei mezzi, serietà, possesso delle patenti in corso di validità, esperienza maturata anche in magazzino.

. Atempo spa, Agenzia per il Lavoro, filiale di Pontedera, ricerca per nota azienda operante nel settore logistica e trasporti, zona Lari, questa risorsa. Il candidato/a ricercato/a dovrà occuparsi della gestione del magazzino, confezionamento e consegna dei prodotti. Si richiede pluriennale esperienza nel ruolo di magazziniere e autista e possesso di: patentino del muletto; patente C – CQC – ADR; carta tachigrafica aggiornata. Requisiti essenziali: dimestichezza e autonomia nella conduzione dei mezzi, serietà, possesso delle patenti in corso di validità, esperienza maturata anche in magazzino. Autista Magazziniere Patente C + CQC – Nove (VI). Just on Business seleziona per azienda del settore logistica, questa figura professionale. Richiesta flessibilità oraria, dal lunedì al venerdì.

Come candidarsi

Dopo aver consultato tutte le offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro autista che trovi costantemente aggiornata, potrai facilmente candidarti. Effettua la registrazione al portale e inserisci i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).

