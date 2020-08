Nuove assunzioni alle Ferrovie dello Stato: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro con Ferrovie dello Stato. Ecco le posizioni aperte, le figure ricercate e come potersi candidare

Ci sono nuove ed interessanti opportunità di lavoro nelle Ferrovie dello Stato. Il Gruppo è in continuo sviluppo, così periodicamente è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio team. Fino alla fine dell’anno sono tanti i posti di lavoro da ricoprire, basta inviare la candidatura ed eventualmente essere contattati per un colloquio.

Nuove assunzioni alle Ferrovie dello Stato

Il Gruppo leader dei trasporti su rotaia è alla ricerca di nuove figure professionali da impiegare in tutta Italia. Ferrovie dello Stato è una realtà in continua crescita ed espansione, per tale motivo sono davvero tante le opportunità di lavoro e di carriera. Entro la fine dell’anno si prevedono oltre 400 nuove assunzioni, ma la società ha anche presentato il Piano Industriale FS per il periodo 2019-2023.

Si tratta di un programma di sviluppo che porterà a 15 mila nuovi posti di lavoro nel corso di cinque anni. Si ricercano anche giovani senza esperienza, che saranno formati dall’azienda stessa, mentre i contratti di lavoro sono sia a tempo determinato che indeterminato e di apprendistato. Solitamente le assunzioni in questa affermata realtà, sono rivolte a laureati e diplomanti interessati a lavorare con la nota azienda di trasporti e con le altre società che fanno ormai parte del Gruppo. Attualmente, tra i profili richiesti ci sono: capi stazione, macchinisti, tecnici e operatori per la manutenzione delle infrastrutture, ma le opportunità non mancheranno neanche per i profili amministrativi.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato

Il Gruppo Ferrovie dello Stato rappresenta una delle realtà professionali più affermate sul territorio nazionale. Con una lunga storia e tradizione alle spalle, le occasioni di lavoro non mancano di certo. L’ambiente di lavoro è dinamico a stampo internazionale, favorendo la collaborazione e condivisione delle idee e dei valori aziendali. Particolare attenzione alle Risorse Umane, per migliorare le loro competenze in maniera tale da mantenere alto il livello di professionalità, restando sempre al passo con i tempi. Lo spirito di collaborazione è uno degli elementi più importanti che contraddistingue l’azienda, così come l’attenzione alle donne. Non a caso nel Gruppo FS da diverso tempo esiste un Comitato di Pari Opportunità. Il tutto per offrire alle lavoratrici condizioni di lavoro sempre più favorevoli con occasioni di realizzazione professionale. Inoltre, per i nuovi arrivati, ci sono dei piani di formazione interni all’azienda, per formare il personale, dandogli tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per operare al meglio.

Le posizioni di lavoro aperte in FS

Sono davvero tante e diverse le posizioni aperte nelle Ferrovie dello Stato. In questo periodo si ricerca:

Esperto it data protection nella città di Roma: tra i requisiti richiesti per potersi candidare a tale posizione spicca la laurea in statistica, economia, informatica, matematica, ingegneria, la conoscenza della lingua inglese livello B2 ed esperienza di almeno 5 anni come consultant. Necessario anche il pacchetto Office e conoscenze informatiche base.

nella città di Roma: tra i requisiti richiesti per potersi candidare a tale posizione spicca la laurea in statistica, economia, informatica, matematica, ingegneria, la conoscenza della livello B2 ed esperienza di almeno 5 anni come consultant. Necessario anche il pacchetto Office e conoscenze informatiche base. Specialista di diritto civile e contenzioso amministrativo a Roma: per candidarsi alla posizione c’è tempo fino il 25 agosto. Necessaria una laurea in Giurisprudenza con esperienza di 2 anni.

a Roma: per candidarsi alla posizione c’è tempo fino il 25 agosto. Necessaria una laurea in Giurisprudenza con esperienza di 2 anni. Capitreno e Costumer advisors in Valle d’Aosta: la ricerca si rivolge a diplomati con età tra i 18 e 29 anni con buona conoscenza dell’inglese e del francese. In questo caso per candidarsi c’è tempo fino al 30 agosto.

in Valle d’Aosta: la ricerca si rivolge a diplomati con età tra i 18 e 29 anni con buona conoscenza dell’inglese e del francese. In questo caso per candidarsi c’è tempo fino al 30 agosto. Macchinisti in Valle d’Aosta e Bolzano con la possibilità di candidarsi entro il 6 settembre.

Queste sono solo alcune delle posizioni aperte, l’elenco completo è consultabile sul sito Ferrovie dello Stato, con offerte di lavoro aggiornate periodicamente.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Tutti gli interessati a lavorare in Ferrovie dello Stato, possono consultare il sito internet dove periodicamente sono inserite tutte le nuove opportunità professionali. Una volta trovata quella di interesse ed aver appurato di rientrare nei requisiti richiesti è possibile inviare la candidatura. Questa consiste nella registrazione del proprio Curriculum sul apposito form online, così l’azienda potrà sempre consultare il CV e contattarvi per eventuali colloqui, proseguendo l’iter di selezione. Non perdete importanti occasioni restando sempre aggiornati alle dinamiche del mercato del lavoro.

