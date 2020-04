Offerte lavoro autisti e magazzinieri: le ricerche di La Risorsa Umana

La Risorsa Umana ha pubblicato diverse offerte di lavoro in particolare per autisti e magazzinieri. Ecco tutte le figure ricercate e come candidarsi su portale Euspert

La Risorsa Umana è una società di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato su tutto il territorio nazionale. Numerose sono le ricerche attualmente in corso, e oggi concentriamo la nostra attenzione sulle offerte di lavoro logistica e trasporti da poco pubblicate direttamente su portale Euspert.

Indice 1 Profilo aziendale de La Risorsa Umana

Profilo aziendale de La Risorsa Umana 2 Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti 2.1 Lavoro autisti e magazzinieri Marche 2.2 Offerte di lavoro come magazzinieri in Lombardia 2.3 Magazzinieri in Toscana 2.4 Autisti e magazzinieri in Veneto

Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti 3 Come candidarsi Profilo aziendale de La Risorsa Umana La Risorsa Umana è una delle maggiori società italiane di consulenza aziendale, specializzata nella Ricerca e Selezione di personale qualificato. Da oltre dieci anni, offre ad aziende e candidati servizi specifici di HR volti a far crescere entrambe le parti coinvolte in questo processo integrativo, creando sinergie di efficienza e di efficacia. Negli anni, la società ha intervistato e certificato migliaia di candidati operando in partnership con centinaia di aziende industriali nelle principali aree industriali del Nord e Centro Italia. Posizioni aperte nel settore logistica e trasporti Di seguito le ricerche in corso di La Risorsa Umana suddivise per regione. Lavoro autisti e magazzinieri Marche Autista patente C CQC – Ancona . Si ricerca per importante azienda con commesse sia in Italia che all’estero un autista patente C CQC e patentino carrello elevatore. Il candidato dovrà occuparsi di: trasporto merci, carico e scarico. Si richiede esperienza maturata nel ruolo e nel settore.

. Si ricerca per importante azienda con commesse sia in Italia che all’estero un autista patente C CQC e patentino carrello elevatore. Il candidato dovrà occuparsi di: trasporto merci, carico e scarico. Si richiede esperienza maturata nel ruolo e nel settore. Magazziniere mulettista su turni – Pesaro . Si ricerca per azienda settore legno con commesse sia in Italia che all’estero questa risorsa. La persona dovrà occuparsi di carico scarico merci con utilizzo muletto, preparazione merci. Si richiede: esperienza nel ruolo e nel settore; residenza in zone limitrofe; patentino carrello elevatore in corso di validità;

. Si ricerca per azienda settore legno con commesse sia in Italia che all’estero questa risorsa. La persona dovrà occuparsi di carico scarico merci con utilizzo muletto, preparazione merci. Si richiede: esperienza nel ruolo e nel settore; residenza in zone limitrofe; patentino carrello elevatore in corso di validità; Autista patente C CQC con carta tachigrafica – Macerata. Sì ricerca per azienda settore logistica trasporti questa figura professionale. Il candidato ideale ha maturato esperienza nel ruolo. Si richiede flessibilità oraria. Offerte di lavoro come magazzinieri in Lombardia Magazziniere patente B – Novate Milanese (MI) . Si ricerca per azienda operante nel retail, questa risorsa. La figura ricerca si occuperà della gestione del magazzino, picking, carico/scarico merce. Si richiede esperienza nella mansione, patente B, proattività, disponibilità ad un inserimento iniziale in somministrazione.

. Si ricerca per azienda operante nel retail, questa risorsa. La figura ricerca si occuperà della gestione del magazzino, picking, carico/scarico merce. Si richiede esperienza nella mansione, patente B, proattività, disponibilità ad un inserimento iniziale in somministrazione. Magazziniere/autista patente CQC – Novate Milanese (MI) . Si ricerca per azienda operante nel retail, la figura di MAGAZZINIERE/ AUTISTA con patente CQC. La figura ricercata si occuperà della gestione del magazzino, picking, carico/scarico e trasporto merce. Si richiede esperienza nella mansione, patente C e CQC, proattività, disponibilità ad un inserimento iniziale in somministrazione.

. Si ricerca per azienda operante nel retail, la figura di MAGAZZINIERE/ AUTISTA con patente CQC. La figura ricercata si occuperà della gestione del magazzino, picking, carico/scarico e trasporto merce. Si richiede esperienza nella mansione, patente C e CQC, proattività, disponibilità ad un inserimento iniziale in somministrazione. Addetto alla logistica – Castelli Calepio (BG). Si ricerca per importante azienda del settore cosmetico un magazziniere per inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione. La risorsa si occuperà di carico e scarico merci. Il candidato prescelto: ha patente B e NAUTICA (obbligatorio); ha esperienza come autista; è serio, affidabile e motivato; ha buona esperienza nella mansione ed è autonomo nell’utilizzo del muletto (obbligatorio patentino); è disponibile a spostamenti; ha una buona scolarizzazione. Magazzinieri in Toscana Magazziniere con patente C e CQC – Firenze . Si cerca per importante azienda operante nel settore chimico-farmaceutico, questa figura professionale con esperienza, da inserire con contratto iniziale di somministrazione volto all’inserimento in azienda. La figura ricercata si occuperà del lavoro in magazzino e degli spostamenti merce tra le sedi aziendali. L’inquadramento iniziale sarà in somministrazione con contratto aziendale livello E4 industria. Tra i requisiti richiesti: esperienza nel ruolo; Patentino muletto; Patente B e gradita patente C e CQC; Conoscenza del PC; Automunito; Disponibilità immediata.

. Si cerca per importante azienda operante nel settore chimico-farmaceutico, questa figura professionale con esperienza, da inserire con contratto iniziale di somministrazione volto all’inserimento in azienda. La figura ricercata si occuperà del lavoro in magazzino e degli spostamenti merce tra le sedi aziendali. L’inquadramento iniziale sarà in somministrazione con contratto aziendale livello E4 industria. Tra i requisiti richiesti: esperienza nel ruolo; Patentino muletto; Patente B e gradita patente C e CQC; Conoscenza del PC; Automunito; Disponibilità immediata. Magazziniere di pelletteria esperto – Bagno a Ripoli (FI). Si ricerca per azienda cliente specializzata nella produzione di piccola pelletteria un questa figura professionale con patente, da inserire con contratto iniziale di somministrazione volto all’inserimento in azienda. La figura ricercata si occuperà del lavoro in magazzino e delle consegne. Tra i requisiti richiesti: deve aver lavorato almeno 5 anni nel settore pelletteria come magazziniere; Patentino muletto; Patente B; Disponibilità immediata. Autisti e magazzinieri in Veneto Impiegato/a logistica – Castelfranco Veneto (TV). Si ricerca per azienda cliente operante nel settore distribuzione, questa risorsa in somministrazione interinale. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; buone capacità organizzative; disponibilità immediata o nel breve periodo; disponibilità ad inserimento in somministrazione interinale; domicilio o residenza entro 15 km dalla sede aziendale.

Si ricerca per azienda cliente operante nel settore distribuzione, questa risorsa in somministrazione interinale. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione; buone capacità organizzative; disponibilità immediata o nel breve periodo; disponibilità ad inserimento in somministrazione interinale; domicilio o residenza entro 15 km dalla sede aziendale. Autista patente C/Magazziniere – Castelfranco Veneto (TV). Si ricerca per azienda operante nel settore distribuzione, questa risorsa la quale si occuperà delle consegne, da effettuare in giornata, presso i vari clienti situati nel territorio Veneto e della gestione del magazzino, quando richiesto. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione di autista/consegnatario; possesso della patente C; disponibilità ad effettuare straordinari; disponibilità immediata o nel breve periodo; disponibilità ad inserimento in somministrazione interinale; domicilio o residenza entro 15 km dalla sede aziendale.

Si ricerca per azienda operante nel settore distribuzione, questa risorsa la quale si occuperà delle consegne, da effettuare in giornata, presso i vari clienti situati nel territorio Veneto e della gestione del magazzino, quando richiesto. Requisiti: pregressa esperienza nella mansione di autista/consegnatario; possesso della patente C; disponibilità ad effettuare straordinari; disponibilità immediata o nel breve periodo; disponibilità ad inserimento in somministrazione interinale; domicilio o residenza entro 15 km dalla sede aziendale. Magazziniere – Padova. Si ricerca per azienda operante nel settore metalmeccanico, questa risorsa la quale si dovrà occupare di: carico/scarico merci, movimentazione di merci con uso del muletto, pulizia del magazzino. Requisiti: possesso del patentino del muletto; pregressa esperienza nella mansione; disponibilità nell'immediato o nel breve periodo; disponibilità ad inserimento in somministrazione interinale; domicilio o residenza entro i 15 km dalla sede aziendale. Come candidarsi Potete consultare le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro Logistica e trasporti La Risorsa Umana e candidarvi, effettuando la registrazione al portale inserendo il Curriculum Vitae e consigliamo anche una lettera di presentazione.